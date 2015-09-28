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Итальянский стиль в ванной

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Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
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Когда говорится об интерьере ванной в итальянском стиле, то представляется шикарная комната в античном направлении барокко со множеством вычурных деталей и множеством зеркал. Действительно, до последнего времени итальянские дизайнеры трудились в стиле венецианской роскоши, и этот дизайн уже давно закрепился во многих богатых домах и стал своеобразным знаком итальянского качества. Но со временем изменился и их подход в оформлении комнат и мебели: деталей и украшений стало гораздо меньше, форма стала более строгой, а цвет с нежного пастельного стал стремиться к более «серьезным» оттенкам.

Венецианская штукатурка

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Идеальным декором для стен может стать и венецианская штукатурка, и главная причина не только в том, что Италия является родиной красивого и практичного отделочного материала. По своему виду венецианка напоминает мрамор, а камень – один из основных «актеров» итальянского дизайна. Роскошное сияние стен, словно подсвеченных изнутри, создает атмосферу богатства, но в то же время оно сдержано и служит прекрасным фоном для спокойной обстановки.

Место для главной героини – ванны, необязательно выделять у одной из стен, царица релаксирующих процедур вполне может стоять обособлено, если позволяет площадь. В этом случае следует выбирать сантехнику на массивных кованых ножках с завышенной спинкой.

Подвесная мебель

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Ванная комната в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Квартира на Ленинградском шоссе

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Мебель в итальянской ванной – это не только воплощение красоты и удобства, но и стойкость к повышенной влажности. Вдобавок к этому за последние годы она немного видоизменилась. Так, например, шкаф теперь держат не ножки, а крепежная система в стене, позволяющая спокойно проводить под ним уборку.

Материалы отделки

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

В отделке стен ванной в итальянском стиле все чаще используется объемная плитка с незатейливым простым рисунком или горизонтальными линиями.

Обычно для отделки стен берется светло-бежевая и матовая плитка, а для пола, в контраст стенам, подойдет темная, шоколадная. Очень модный сейчас вариант − плитка с эффектом царапин и даже деформированная с искусственными сколами, часто используется в оформлении стен, а любители классики могут обратиться к мозаике в теплых тонах, но это обязывает выбрать мебель и люстру для ванны в том же классическом стиле.

Мозаичная плитка на пол

homify Ванная комната в стиле минимализм Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Мозаичная плитка, рекомендованная для стен, не менее удачно будет смотреться и под ногами. В зависимости от вкусовых пристрастий предпочтение можно отдать однотонной мозаике или использовать сочетание различных цветов, создавая подобие ковра. Главное – взять за основу светлые и теплые оттенки.

Чтобы наполнить такой пол венецианским духом, можно использовать любимый итальянцами прием – орнамент. Кстати, умело составленный узор поможет визуально увеличить площадь пола и сделать комнату шире.

Естественное освещение

Проект гостевого домика , Инна Михайская Инна Михайская Ванная в средиземноморском стиле
Инна Михайская

Проект гостевого домика

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Еще одной отличительной особенностью итальянского стиля является наличие естественного источника света. Окно есть всегда или почти всегда, пусть даже оно будет постоянно задернуто шторами наглухо. В наших условиях найти ванную комнату с окном практически нереально, если речь не идет о частном доме. А потому придется заменять дневной свет хорошей люстрой, которая будет давать приятный яркий свет.

Светильники

homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Серый
homify

homify
homify
homify

Светильников в ванной комнате у итальянца может быть не много, а очень много. Дизайнеры настоятельно рекомендуют использовать целые россыпи спотов, выделяя ими отдельные зоны в помещении. Система освещения часто включает еще один дополнительный элемент – подсветку на зеркалах.

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Декор и аксессуары

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Современный итальянский стиль вполне благоволит как к подсветке в душевой кабине, так и к обилию железных и стеклянных элементов «напоказ» в ванной, поскольку он все больше развивается в этом направлении. А если вы являетесь любителем деталей в интерьере, то итальянский дизайн вполне позволяет дополнить ванную комнату замысловатой картиной и интересным держателем для зубных щеток или полотенец. Даже небольшой электрический камин нашел свое место в итальянской ванной от мексиканских дизайнеров из GLR Arquitectos.

​Зеркала – важнейший атрибут

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Ванная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

И наконец зеркала – важнейший атрибут классической ванной комнаты с итальянским акцентом, они должны быть обязательно обрамлены красивыми рамами. Однако все металлические детали, будь то рама для зеркала или смесители, должны быть матовыми – излишний блеск в интерьере отвергается горячими итальянцами.

Ванная комната, выдержанная в итальянском стиле, всегда необычайно уютна, особенно если выполнена со вкусом и вниманием. Выбирая дизайнера для ее оформления, не забудьте ознакомиться с его предыдущими работами в заданном направлении, тогда вы обязательно останетесь довольны результатом ремонта.

Декор из бетона

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