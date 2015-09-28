Итальянский стиль в ванной

Когда говорится об интерьере ванной в итальянском стиле, то представляется шикарная комната в античном направлении барокко со множеством вычурных деталей и множеством зеркал. Действительно, до последнего времени итальянские дизайнеры трудились в стиле венецианской роскоши, и этот дизайн уже давно закрепился во многих богатых домах и стал своеобразным знаком итальянского качества. Но со временем изменился и их подход в оформлении комнат и мебели: деталей и украшений стало гораздо меньше, форма стала более строгой, а цвет с нежного пастельного стал стремиться к более «серьезным» оттенкам.
Идеальным декором для стен может стать и венецианская штукатурка, и главная причина не только в том, что Италия является родиной красивого и практичного отделочного материала. По своему виду венецианка напоминает мрамор, а камень – один из основных «актеров» итальянского дизайна. Роскошное сияние стен, словно подсвеченных изнутри, создает атмосферу богатства, но в то же время оно сдержано и служит прекрасным фоном для спокойной обстановки.
Место для главной героини – ванны, необязательно выделять у одной из стен, царица релаксирующих процедур вполне может стоять обособлено, если позволяет площадь. В этом случае следует выбирать сантехнику на массивных кованых ножках с завышенной спинкой.
Мебель в итальянской ванной – это не только воплощение красоты и удобства, но и стойкость к повышенной влажности. Вдобавок к этому за последние годы она немного видоизменилась. Так, например, шкаф теперь держат не ножки, а крепежная система в стене, позволяющая спокойно проводить под ним уборку.
В отделке стен ванной в итальянском стиле все чаще используется объемная плитка с незатейливым простым рисунком или горизонтальными линиями.
Обычно для отделки стен берется светло-бежевая и матовая плитка, а для пола, в контраст стенам, подойдет темная, шоколадная. Очень модный сейчас вариант − плитка с эффектом царапин и даже деформированная с искусственными сколами, часто используется в оформлении стен, а любители классики могут обратиться к мозаике в теплых тонах, но это обязывает выбрать мебель и люстру для ванны в том же классическом стиле.
Мозаичная плитка, рекомендованная для стен, не менее удачно будет смотреться и под ногами. В зависимости от вкусовых пристрастий предпочтение можно отдать однотонной мозаике или использовать сочетание различных цветов, создавая подобие ковра. Главное – взять за основу светлые и теплые оттенки.
Чтобы наполнить такой пол венецианским духом, можно использовать любимый итальянцами прием – орнамент. Кстати, умело составленный узор поможет визуально увеличить площадь пола и сделать комнату шире.
Еще одной отличительной особенностью итальянского стиля является наличие естественного источника света. Окно есть всегда или почти всегда, пусть даже оно будет постоянно задернуто шторами наглухо. В наших условиях найти ванную комнату с окном практически нереально, если речь не идет о частном доме. А потому придется заменять дневной свет хорошей люстрой, которая будет давать приятный яркий свет.
Светильников в ванной комнате у итальянца может быть не много, а очень много. Дизайнеры настоятельно рекомендуют использовать целые россыпи спотов, выделяя ими отдельные зоны в помещении. Система освещения часто включает еще один дополнительный элемент – подсветку на зеркалах.
Современный итальянский стиль вполне благоволит как к подсветке в душевой кабине, так и к обилию железных и стеклянных элементов «напоказ» в ванной, поскольку он все больше развивается в этом направлении. А если вы являетесь любителем деталей в интерьере, то итальянский дизайн вполне позволяет дополнить ванную комнату замысловатой картиной и интересным держателем для зубных щеток или полотенец. Даже небольшой электрический камин нашел свое место в итальянской ванной от мексиканских дизайнеров из GLR Arquitectos.
Park Avenue
И наконец зеркала – важнейший атрибут классической ванной комнаты с итальянским акцентом, они должны быть обязательно обрамлены красивыми рамами. Однако все металлические детали, будь то рама для зеркала или смесители, должны быть матовыми – излишний блеск в интерьере отвергается горячими итальянцами.
Ванная комната, выдержанная в итальянском стиле, всегда необычайно уютна, особенно если выполнена со вкусом и вниманием. Выбирая дизайнера для ее оформления, не забудьте ознакомиться с его предыдущими работами в заданном направлении, тогда вы обязательно останетесь довольны результатом ремонта.