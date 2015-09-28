Итальянский стиль в ванной

Идеальным декором для стен может стать и венецианская штукатурка, и главная причина не только в том, что Италия является родиной красивого и практичного отделочного материала. По своему виду венецианка напоминает мрамор, а камень – один из основных «актеров» итальянского дизайна. Роскошное сияние стен, словно подсвеченных изнутри, создает атмосферу богатства, но в то же время оно сдержано и служит прекрасным фоном для спокойной обстановки.

Место для главной героини – ванны, необязательно выделять у одной из стен, царица релаксирующих процедур вполне может стоять обособлено, если позволяет площадь. В этом случае следует выбирать сантехнику на массивных кованых ножках с завышенной спинкой.