10 великолепных домов из дерева

Что важно для дома? Конечно, чтобы здесь было тепло и уютно, чтобы создавалась особое домашнее настроение – радушное и спокойное. Именно таким качествам наиболее соответствует древнейший строительных материал – природная древесина. И что восхитительно, деревянный дом может выглядеть и как аутентичная избушка, и как современное минималистичное строение. Мы подобрали для вас 10 деревянных домов в совершенно разных стилях, чтобы показать как из древесины можно собрать совершенно удивительные конструкции.