10 великолепных домов из дерева

Что важно для дома? Конечно, чтобы здесь было тепло и уютно, чтобы создавалась особое домашнее настроение – радушное и спокойное. Именно таким качествам наиболее соответствует древнейший строительных материал – природная древесина. И что восхитительно, деревянный дом может выглядеть и как аутентичная избушка, и как современное минималистичное строение. Мы подобрали для вас 10 деревянных домов в совершенно разных стилях, чтобы показать как из древесины можно собрать совершенно удивительные конструкции.
Порой сам ландшафт окружающей местности задает особый ритм архитектуре строений, подталкивает к экспериментам. Высокий угол крыши этого деревянного дома безусловно отлично впишутся в горный пейзаж местности, а выступающие далеко за пределы дома скаты добавляют основательности. Стеклянный балкон и веранды на фоне монументальных бревен смотрятся исключительно экстравагантно, создавая индивидуальный стиль этого дома.
Сборные дома из досок и бруса являются отличной альтернативой для традиционного строительства. Их монтаж достаточно быстр и прост, а результат – прочный и теплый дом. Многие ценят деревянные строения из-за их природной теплоты и способности создавать в помещениях особый микроклимат. В случае строительства дома из древесины, можно уже не беспокоиться об отделке фасада. Натуральное дерево является украшением само по себе.
Дома из необработанных, натуральных бревен – это отличная идея для любителей классической красоты. Прежде всего, такие строения отличаются надежностью, прочностью и высокой изоляцией тепла. Жители таких домов могут рассчитывать на очень хороший микроклимат внутри, на свежую прохладу летом и защиту от мороза зимой. Огромным преимуществом домов из бруса является возможность демонтажа и переноса здания в другое место.
Особый вид вашему может придать использование в конструкциях натуральных бревен, подбирая их друг к другу по форме и размеру. К сожалению, самым большим их недостатком является длительное время ожидания готовности материала. Балки должны высыхать около года, чтобы из можно было начинать возведение стен.
Этот красавец-дом выглядит совершенно непредсказуемо. Бревенчатая избушка сочетается с мансардой в футуристическом стиле и, что особенно удивительно – все это смотрится вполне органично. Светлые круглые бревна оказываются неожиданно элегантными, а темная крыша идеально выделяется на фоне неба.
Таком тип дома выглядит очень классически и традиционно. Просторная деревянная веранда с резными перилами служит и украшением дома и защитой крыльца от дождя и солнца. Резные узоры по козырьком крыши придают еще более аутентичный вид такой деревянной постройке и прекрасно сочетаются с красной глиняной черепицей.
Дом этот одновременно простой и стильный, собран из высококачественного клееного бруса. Именно такое высокое качество канадского кедра придает особую респектабельность дому, который при минималистичном дизайне выглядит благородно и роскошно.
Большие окна, оригинальная форма, веранды вдоль фасадов – все это создает невероятно эффектный внешний вид деревянного дома. Конечно, всем нам хочется, чтобы дом отражал наш стиль и индивидуальное чувство эстетики. Благодаря сочетанию самых разных архитектурных элементов деревянный дом может стать воплощением любых ваших пожеланий – от классики до авангарда.
Дом, который вы видите выше – пример проекта, выполненного по финской технологии из клееного бруса и шпона. Это одноэтажное здание оформлено в современном стиле минимализма, но идеальное сочетание стекла и дерева придает ему уникальный характера и защиту от перепадов температур.
Деревянные избушки со слюдяными маленькими оконцами остались в далекой древности, а сейчас сочетание стекла и дерева стало невероятно стильным и роскошным. В зависимости от концепции и стиля объекта деревянный дом может выглядеть и как благородная классика, и крайне футуристично. Индивидуальный подход к стилю – главная отправная точка в архитектуре и дизайне интерьера.