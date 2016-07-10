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10 великолепных домов из дерева

Перла Вереника Перла Вереника
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
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Что важно для дома? Конечно, чтобы здесь было тепло и уютно, чтобы создавалась особое домашнее настроение – радушное и спокойное. Именно таким качествам наиболее соответствует древнейший строительных материал – природная древесина. И что восхитительно, деревянный дом может выглядеть и как аутентичная избушка, и как современное минималистичное строение. Мы подобрали для вас 10 деревянных домов в совершенно разных стилях, чтобы показать как из древесины можно собрать совершенно удивительные конструкции. 

Экстравагантный фасад

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Порой сам ландшафт окружающей местности задает особый ритм архитектуре строений, подталкивает к экспериментам. Высокий угол крыши этого деревянного дома безусловно отлично впишутся в горный пейзаж местности, а выступающие далеко за пределы дома скаты добавляют основательности. Стеклянный балкон и веранды на фоне монументальных бревен смотрятся исключительно экстравагантно, создавая индивидуальный стиль этого дома. 

Сборный дом из дерева

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Фото обложки профиля

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Сборные дома из досок и бруса являются отличной альтернативой для традиционного строительства. Их монтаж достаточно быстр и прост, а результат – прочный и теплый дом. Многие ценят деревянные строения из-за их природной теплоты и способности создавать в помещениях особый микроклимат.  В случае строительства дома из древесины, можно уже не беспокоиться об отделке фасада. Натуральное дерево является украшением само по себе.

Бревенчатый дом

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Дома из необработанных, натуральных бревен – это отличная идея для любителей классической красоты. Прежде всего, такие строения отличаются надежностью, прочностью и высокой изоляцией тепла. Жители таких домов могут рассчитывать на очень хороший микроклимат внутри, на свежую прохладу летом и защиту от мороза зимой. Огромным преимуществом домов из бруса является возможность демонтажа и переноса здания в другое место.

Дом из бревен – природное великолепие

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Особый вид вашему может придать использование в конструкциях натуральных бревен, подбирая их друг к другу по форме и размеру.  К сожалению, самым большим их недостатком является длительное время ожидания готовности материала. Балки должны высыхать около года, чтобы из можно было начинать возведение стен. 

Деревянное строение в ультрасовременном стиле

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Dmitriy Khanin

Гостевые домики

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Этот красавец-дом выглядит совершенно непредсказуемо. Бревенчатая избушка сочетается с мансардой в футуристическом стиле и, что особенно удивительно – все это смотрится вполне органично. Светлые круглые бревна оказываются неожиданно элегантными, а темная крыша идеально выделяется на фоне неба. 

Классическая усадьба

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Таком тип дома выглядит очень классически и традиционно. Просторная деревянная веранда с резными перилами служит и украшением дома и защитой крыльца от дождя и солнца. Резные узоры по козырьком крыши придают еще более аутентичный вид такой деревянной постройке и прекрасно сочетаются с красной глиняной черепицей. 

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Деревянный дом в стиле минимализма

​Дом под Харьковом ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом под Харьковом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом этот одновременно простой и стильный, собран из высококачественного клееного бруса. Именно такое высокое качество канадского кедра придает особую респектабельность дому, который при минималистичном дизайне выглядит благородно и роскошно. 

Архитектурные детали

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

 Большие окна, оригинальная форма, веранды вдоль фасадов – все это создает невероятно эффектный внешний вид деревянного дома. Конечно, всем нам хочется, чтобы дом отражал наш стиль и индивидуальное чувство эстетики. Благодаря сочетанию самых разных архитектурных элементов деревянный дом может стать воплощением любых ваших пожеланий – от классики до авангарда.

Дом в финском стиле

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Дом, который вы видите выше – пример проекта, выполненного по финской технологии из клееного бруса и  шпона. Это одноэтажное здание оформлено в современном  стиле минимализма, но идеальное сочетание стекла и дерева придает ему уникальный характера и защиту от перепадов температур. 

Современное жилье из природных материалов

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Деревянные избушки со слюдяными маленькими оконцами остались в далекой древности, а сейчас сочетание стекла и дерева стало невероятно стильным и роскошным. В зависимости от концепции и стиля объекта  деревянный дом может выглядеть и как благородная классика, и крайне футуристично. Индивидуальный подход к стилю – главная отправная точка в архитектуре и  дизайне интерьера.

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