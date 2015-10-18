Мини-домик в лесу

Отпраздновать День Рождения или просто насытиться вдохновением, подаренным природой, можно в этом доме и осенью. Как видно на фотографии, с этой стороны мы имеем прекрасный вид на озеро и живописную округу, которая выманивает многих городских жителей на пикник.

В зимние дни поверхность небольшой реки часто покрывается снегом, поэтому панорама вдали выглядит особенно чарующей и умиротворенной. Лесные массивы по обеим сторонам создают нужную для отдыха приватность, тогда как магазины находятся не так уж далеко, в соседнем поселении.