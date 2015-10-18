Мини-домик в лесу

Миниатюрный проект стеклянного домика на берегу реки посреди леса представляет нам архитектурная студия 2BY4-architects. Дизайнеры окрестили его современной интерпретацией традиционной бревенчатой хижины.
Проект является мини-отелем для желающих убежать подальше от пробок и загазованных улиц на уикенд. Здесь можно насладиться спокойными водами реки, понаблюдать буйное цветение лета или золотую вспышку осени. Недалеко находится озеро, до которого можно легко доплыть на яхте, а пользование ею включено в стоимость аренды.
Сам дом находится в сельской местности в Нидерландах, а место давно подает надежды в плане развития эко-туризма. Традиционная архитектура страны тоже повлияла на внешний вид проекта, поэтому здание так сильно напоминает пряничный домик, коих немало в самом Амстердаме.
Деревянная конструкция причала и дополнительное возвышение помогают дому быть максимально утепленным зимой и не зависеть от температуры земли. А внутри он отапливается дополнительно.
Внутри дом оформлен в стиле минимализм, с использованием одного основного встроенного гарнитура с кухней и местами для хранения. К услугам гостей здесь стоит стол со стульями и лавкой и раскладной кожаный диван на двоих. Провести здесь ночь легко смогут один человек или пара, а целый день — от завтрака на полянке до ужина возле дровяной печи — до 6-ти человек.
Отпраздновать День Рождения или просто насытиться вдохновением, подаренным природой, можно в этом доме и осенью. Как видно на фотографии, с этой стороны мы имеем прекрасный вид на озеро и живописную округу, которая выманивает многих городских жителей на пикник.
В зимние дни поверхность небольшой реки часто покрывается снегом, поэтому панорама вдали выглядит особенно чарующей и умиротворенной. Лесные массивы по обеим сторонам создают нужную для отдыха приватность, тогда как магазины находятся не так уж далеко, в соседнем поселении.
Так как сам дом расположен прямо у поверхности воды, у него чувствуется особая энергетика. Не всем она придется по душе, но поклонники легкой ностальгичности будут в восторге.
Летом этот дом выглядит, как маленькая распустившаяся на лугу ромашка. С этого ракурса мы можем хорошо разглядеть кухню, столовую и даже полянку перед домом.
Дизайн фасада как раз основан на смене сезонов и остается неизменно лаконичным, аккуратным и чистым даже в снег и в дождь. Высота потолков в доме и панорамное остекление дают возможность наслаждаться сменой погоды целый день, придаваясь чтению любимых книг, медитациям и простому отдыху.
Помимо купания и катания на яхте, катамаране или лодке гостям предлагается рыбалка, занятия йогой и медитациями, пикник на соседней поляне, рыбалка и спортивные игры на лугу. Сюда стремятся молодые пары на выходные, родители с детьми в воскресенье и одинокие творческие личности в поисках себя и своей собственной музы.
Отдыхающие уезжают с чувством путешествия в особый волшебный мир, где футуристические интерьеры так близки к природе, а ощущение счастья и полного довольства жизнью становится не мгновением, а основой жизни.
Эко-туризм в целом направлен на то, чтобы вернуть городским жителям ощущение сопричастности к природе, раскрыть для них ее богатство и не потерять новое поколение, воспитанное в каменных джунглях.
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