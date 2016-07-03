Топ 5 – Лучшие проекты недели

Готовы погрузиться в мир чудных загородных домиков, выбрать идеальный забор для дачи, прогуляться по аристократическому интерьерy и посмотреть на ошеломляющие результаты ремонта квартиры? Тогда присоединяйтесь к десяткам тысяч наших читателей, которые сделали выбор в пользу пятерки лучших проектов, представленных ниже, и черпайте идеи для вашего дома.
Дом для всей семьи – вместительный и радушный, уютный и практичный, как много задач для архитекторов и дизайнеров. Команда польской студии ARCHON взявшись за такой проект сделала ставку на соединение классики и функциональности и не прогадала. Дом получился стильным и респектабельным, как и положено быть семейному гнездышку, и в тоже время в нем чувствуется свое своеобразие и характер, отличающий это светлое и здание в деревянной окантовки от типовых строений.
Всю оригинальность этого проекта можно оценить не только на фотографиях внешней экспозиции, но и с помощью подробных поэтажных планов.
Очень интересные проекты заборов могут вдохновить вас на нестандартное решение вопроса приватности вашего участка! Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы различных материалов и типов отделки!
Выбирая тип забора и материал отделки, стоит сначала оценить свои силы. Вы хотите сами строить забор или готовы пригласить строителей? В каком типе строительства у вас есть опыт, а в каком – нет? Что у вас получается, а что – не очень? Вы хотите, чтобы забор был идеальным и дизайнерским или дешевым и плодом вашего труда? Мы советуем обращаться к профессионалам тем, кто хочет видеть воплощение своей мечты в стильном формате. Тот же, кто больше ценит экономию и ручной труд, тоже найдут много полезных идей в нашей статье, посвященной красивым заборам.
Стилей, подходящих под маленькие сады, палисадники и дачные участки, не так уж много. Французские геометричный стиль, например, очень сложно вписать в 4-6 соток так же, как и регулярный. Но вы удивитесь, когда узнаете, что вам действительно есть из чего выбирать!
В практичности и функциональности быта, мы не перестаем мечтать и рисовать в своем воображении образы идеального дома мечты – роскошно-утонченного словно хрустальное творение мастеров. Проект, который мы хотим представить вашему вниманию сочетает классическую элегантность и удивительную красоту форм и деталей.
Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!