Топ 5 – Лучшие проекты недели

Дом для всей семьи – вместительный и радушный, уютный и практичный, как много задач для архитекторов и дизайнеров. Команда польской студии ARCHON взявшись за такой проект сделала ставку на соединение классики и функциональности и не прогадала. Дом получился стильным и респектабельным, как и положено быть семейному гнездышку, и в тоже время в нем чувствуется свое своеобразие и характер, отличающий это светлое и здание в деревянной окантовки от типовых строений.

Всю оригинальность этого проекта можно оценить не только на фотографиях внешней экспозиции, но и с помощью подробных поэтажных планов.