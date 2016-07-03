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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Barn Conversion Garden, Sylvan Studio Sylvan Studio
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Готовы погрузиться в мир чудных загородных домиков, выбрать идеальный забор для дачи, прогуляться по аристократическому интерьерy и посмотреть на ошеломляющие результаты ремонта квартиры? Тогда присоединяйтесь к десяткам тысяч наших читателей, которые сделали выбор в пользу пятерки лучших проектов, представленных ниже, и черпайте идеи для вашего дома.   

1. Уютный семейный дом

homify
homify

homify
homify
homify

Дом для всей семьи – вместительный и радушный, уютный и практичный, как много задач для архитекторов и дизайнеров. Команда польской студии ARCHON взявшись за такой проект сделала ставку на соединение классики и функциональности и не прогадала. Дом получился стильным и респектабельным, как и положено быть семейному гнездышку, и в тоже время в нем чувствуется свое своеобразие и характер, отличающий это светлое и здание в деревянной окантовки от типовых строений. 

Всю оригинальность этого проекта можно оценить не только на фотографиях внешней экспозиции, но и с помощью подробных поэтажных планов.

2. 7 фантастических заборов для дома

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Очень интересные проекты заборов могут вдохновить вас на нестандартное решение вопроса приватности вашего участка!  Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы различных материалов и типов отделки!

Выбирая тип забора и материал отделки, стоит сначала оценить свои силы. Вы хотите сами строить забор или готовы пригласить строителей? В каком типе строительства у вас есть опыт, а в каком – нет? Что у вас получается, а что – не очень? Вы хотите, чтобы забор был идеальным и дизайнерским или дешевым и плодом вашего труда? Мы советуем обращаться к профессионалам тем, кто хочет видеть воплощение своей мечты в стильном формате. Тот же, кто больше ценит экономию и ручной труд, тоже найдут много полезных идей в нашей статье, посвященной красивым заборам

3. ​TOP-10 стилей для маленьких садов

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Растения
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Стилей, подходящих под маленькие сады, палисадники и дачные участки, не так уж много. Французские геометричный стиль, например, очень сложно вписать в 4-6 соток так же, как и регулярный. Но вы удивитесь, когда узнаете, что вам действительно есть из чего выбирать!

4. Изящный дом словно из сказки

homify
homify

homify
homify
homify

В практичности и функциональности быта, мы не перестаем мечтать и рисовать в своем воображении образы идеального дома мечты – роскошно-утонченного словно хрустальное творение мастеров. Проект, который мы хотим представить вашему вниманию сочетает классическую элегантность и удивительную красоту форм и деталей.

5. До и После: 10 ванных комнат с новым ремонтом

VORHER-NACHHER, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!

Современные виллы на любой вкус

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