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Отпуск в Европе: как провести и где остановиться

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Бассейны в эклектичном стиле
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Что может быть лучше, чем после долгих месяцев напряженной работы, наконец отправиться в долгожданный отпуск. Европа по-преждему остается главным центром международного туризма, чему способствуют природно-географические особенности этого региона, единая валюта и высокий уровень организации туристического бизнеса. Кажется, что нет такого вида туристской деятельности, который не могли бы предложить страны Западной Европы: посещение культурных, исторических и природных достопримечательностей, горнолыжные курорты, пляжный отдых и шоп-туры. Географическая близость и хорошее транспортное сообщение обеспечивают быстрое перемещение из страны в страну, а благодаря доступным ценам на жилье, даже туристы со средним доходом могут позволить себе аренду гостевого дома или виллы.

Домик в Альпах

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Дома в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Коголо-ди-Пейо -- это небольшой уютный альпийский городок на севере Италии, который прославился благодаря тому, что в нем находится высокогорный горнолыжный курорт, в который каждый год приезжают тысячи любителей активного отдыха. Дом, который вы видите на фото, когда-то хотели снести, но предприимчивые владельцы курорта смекнули, что не все туристы любят останавливаться в гостиницах. Многие хотят пожить в настоящем альпийском домике в видом на покрытые снегом горные вершины. Заметим, что деревенский облик этот дом имеет только снаружи. Внутри он полностью модернизирован и оснащен современной техникой.

Солнце Сардинии

Villa di lusso in Sardegna , Studio di Architettura di Luca Scacchetti - Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

Сардиния является вторым по величине островом в Средиземном море, который, в свою очередь, окружен рядом небольших и не менее живописных островков. Остров Ла-Маддалена расположен у северо-восточного побережья Сардинии, он славится красивейшими пляжами и кристально чистой водой. Кстати, в 1996 году архипелагу был присвоен статус охраняемого Национального природного заповедника. Для тех, кто любит отдых на широкую ногу, на острове найдется немало вилл класса люкс. Вилла, изображенная на фото, воплощает в себя все, чем знаменит остров Ла-Маддалена, – скалистая местность, вид на пейзажи, от которых захватывает дух, кристально чистая вода и природная растительность, со всех сторон окружающая строение.

Очаровательная Севилья

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Бассейны в эклектичном стиле
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

А теперь переместимся в соседнюю Испанию и полюбуемся на цветущую столицу Андалусии – город Севилья. Этот четвертый по количеству населения город Испании является не только крупным промышленным и торговым центром, но и центром туризма. Средневековая архитектура, корриды, знаменитые школы фламенко, тапас-бары, незатихающая ночная жизнь и живописные окрестности ежегодно привлекают в Севилью множество любителей культурно-исторического туризма и мягкого средиземноморского климата. 

Для того, чтобы туристы могли в любое время дня любоваться достопримечательностями Севильи, несколько старинных зданий в центре года были отреставрированы и превращены в гостинцу, получившую название EME. В ней есть все то, что должно быть в современном отеле – бары, ресторан, спа-салон, комнаты отдыха. Но главное преимущество этой гостиницы – бассейн с видом на самое знаменитое здание города четырехугольную башню Хиральду высотой около 98 м.

Плывущие дома

Nautilus, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH Яхты и катеры
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

Речной круизный туризм очень популярен в Европе. Протяженность некоторых рек достигает нескольких тысяч километров, что позволяет путешественникам отправиться в долгое путешествие. Излюбленной рекой для поклонников круизов является Дунай. Маршрут проходит через такие важные и интересные для посещения города, как Белград, Будапешт и Братислава. Правда, цена на подобные туры может слегка охладить пыл любителей приключений. В качестве альтернативы, вы всегда можете стать капитаном собственного корабля и взять на себя командование домом на воде.

Настоящий дом на дереве в Португалии

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Конференц-центры в стиле минимализм Гостиницы
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Кто из нас не мечтал в детстве быть хозяином собственного дома прямо на дереве, где можно было отдохнуть от постоянно вмешивающихся в твою жизнь всезнающих родителей и бесконечно длящихся скучных уроков. Иногда мы даже не подозреваем, что многие наши казалось бы несбыточные детские мечты, можно претворить в реальность, стоит только задаться целью. Лучшим доказательством тому служит очень необычный дом, созданный архитектором Ребело де Андраде в одном их парков Португалии. Жители этого дома каждый день купаются в лучах солнца и наслаждаются природой. Для них вся жизнь -одно сплошное удивительное приключение.

Кажется, что дом висит в воздухе, однако это иллюзия. Три мощных столба, вмонтированных в землю, прочно поддерживают его каркас. Для создания иллюзии застывшего в воздухе дома, архитекторы разработали сверхлегкую оболочку, которая идеально адаптируется к деревянным панелям вокруг нее. Внутри эта футуристическая постройка выглядит не так уж и необычно. На входе вас ждет длинный коридор, по обеим сторонам которого эргономично расположились кухня, ванная комнтата и туалет. Впереди—гостиная и спальня. В общем, все как в самой обычной полуторке, за исключением того, что вы живете практически на дереве, а окружает вас удивительный парк, в котором много необычных скульптур и живописных пешеходных троп.

Ретрит в немецком лесу

Privathaus bei Berlin IOX Architekten GmbH Дома в стиле минимализм
IOX Architekten GmbH

Privathaus bei Berlin

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

В одном из пригородов Берлина спрятался загородный дом, который, несмотря на некоторую чопорность фасадов, идеально вписался в пространство леса. Агрессивный черный цвет и бескомпромиссная кубическая форма постройки резко контрастируют с плавными хаотичными линиями лесной природы. Но стоит присмотреться повнимательнее, и мы заметим, что дом совсем не разрывает пространство, а вносит в него некую упорядоченность и строгость. 

На боковой части здания присутствуют тонкие, горизонтальные линии, напоминающие узоры на коре деревьев. В больших окнах отражаются небо и ветви деревьев, благодаря которым заплутавший в лесу турист, может и вовсе не заметить, что впереди него—необычный загородный дом. Простота и четкость прямых линий и строгие прямоугольники стеклянных дверей и око  стирают грани между домом и окружающей его со всех сторон природой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Романтическая Каталония

TORRE NOVA TOURIST RESORT, estudio KAW estudio KAW Спа в стиле кантри
estudio KAW

TORRE NOVA TOURIST RESORT

estudio KAW
estudio KAW
estudio KAW

Каталонцы – темпераментные люди, которые очень дорожат своей историей, о чем свидетельствует их страсть к реконструкции старых зданий. Причем перестройке и редизайну подвергаются не только дома в центре города -- жители солнечной Каталонии не забывают и про заброшенные усадьбы, превращая их в настоящие достопримечательности, в которых в дальнейшем с удовольствием останавливаются туристы. Дом, который вы видите на снимке, был построен в 1890 году и к моменту реконструкции порядком ответшал. 

После нескольких лет упорной работы дизайнеров и архитекторов, некогда заброшенная усадьба превратилась современный восьмиквартирый дом с большой зоной отдыха и бассейном. Те, кто остановятся в нем, по достоинству оценят открывающийся из окон шикарный вид на природный ландшафт Каталонии. Это идеальное место для романтического путешествия.

Просто хороший отель

homify Спа
homify

homify
homify
homify

Озеро Гарда является самым большим озером в Италии и популярным местом для проведения отпусков. Если сейчас не подходящий момент для поиска приключений в плавающих домах или усадьбах на вершине горы, и вам просто хочется спокойного и доступного отдыха для всей семьи, почему бы не остановиться в гостинице, в которой вас ждет комфорт и первоклассный сервис. Отель Lido Palace отлично подойдет для проведения медового месяца или годовщины свадьбы, когда вы и ваша лучшая половинка решили не отвлекаться на достопримечательности и наконец посвятить время друг другу.

Индустриальный интерьер по-английски
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