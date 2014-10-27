Отпуск в Европе: как провести и где остановиться

Кто из нас не мечтал в детстве быть хозяином собственного дома прямо на дереве, где можно было отдохнуть от постоянно вмешивающихся в твою жизнь всезнающих родителей и бесконечно длящихся скучных уроков. Иногда мы даже не подозреваем, что многие наши казалось бы несбыточные детские мечты, можно претворить в реальность, стоит только задаться целью. Лучшим доказательством тому служит очень необычный дом, созданный архитектором Ребело де Андраде в одном их парков Португалии. Жители этого дома каждый день купаются в лучах солнца и наслаждаются природой. Для них вся жизнь -одно сплошное удивительное приключение.

Кажется, что дом висит в воздухе, однако это иллюзия. Три мощных столба, вмонтированных в землю, прочно поддерживают его каркас. Для создания иллюзии застывшего в воздухе дома, архитекторы разработали сверхлегкую оболочку, которая идеально адаптируется к деревянным панелям вокруг нее. Внутри эта футуристическая постройка выглядит не так уж и необычно. На входе вас ждет длинный коридор, по обеим сторонам которого эргономично расположились кухня, ванная комнтата и туалет. Впереди—гостиная и спальня. В общем, все как в самой обычной полуторке, за исключением того, что вы живете практически на дереве, а окружает вас удивительный парк, в котором много необычных скульптур и живописных пешеходных троп.