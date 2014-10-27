Отпуск в Европе: как провести и где остановиться

Что может быть лучше, чем после долгих месяцев напряженной работы, наконец отправиться в долгожданный отпуск. Европа по-преждему остается главным центром международного туризма, чему способствуют природно-географические особенности этого региона, единая валюта и высокий уровень организации туристического бизнеса. Кажется, что нет такого вида туристской деятельности, который не могли бы предложить страны Западной Европы: посещение культурных, исторических и природных достопримечательностей, горнолыжные курорты, пляжный отдых и шоп-туры. Географическая близость и хорошее транспортное сообщение обеспечивают быстрое перемещение из страны в страну, а благодаря доступным ценам на жилье, даже туристы со средним доходом могут позволить себе аренду гостевого дома или виллы.
Коголо-ди-Пейо -- это небольшой уютный альпийский городок на севере Италии, который прославился благодаря тому, что в нем находится высокогорный горнолыжный курорт, в который каждый год приезжают тысячи любителей активного отдыха. Дом, который вы видите на фото, когда-то хотели снести, но предприимчивые владельцы курорта смекнули, что не все туристы любят останавливаться в гостиницах. Многие хотят пожить в настоящем альпийском домике в видом на покрытые снегом горные вершины. Заметим, что деревенский облик этот дом имеет только снаружи. Внутри он полностью модернизирован и оснащен современной техникой.
Сардиния является вторым по величине островом в Средиземном море, который, в свою очередь, окружен рядом небольших и не менее живописных островков. Остров Ла-Маддалена расположен у северо-восточного побережья Сардинии, он славится красивейшими пляжами и кристально чистой водой. Кстати, в 1996 году архипелагу был присвоен статус охраняемого Национального природного заповедника. Для тех, кто любит отдых на широкую ногу, на острове найдется немало вилл класса люкс. Вилла, изображенная на фото, воплощает в себя все, чем знаменит остров Ла-Маддалена, – скалистая местность, вид на пейзажи, от которых захватывает дух, кристально чистая вода и природная растительность, со всех сторон окружающая строение.
А теперь переместимся в соседнюю Испанию и полюбуемся на цветущую столицу Андалусии – город Севилья. Этот четвертый по количеству населения город Испании является не только крупным промышленным и торговым центром, но и центром туризма. Средневековая архитектура, корриды, знаменитые школы фламенко, тапас-бары, незатихающая ночная жизнь и живописные окрестности ежегодно привлекают в Севилью множество любителей культурно-исторического туризма и мягкого средиземноморского климата.
Для того, чтобы туристы могли в любое время дня любоваться достопримечательностями Севильи, несколько старинных зданий в центре года были отреставрированы и превращены в гостинцу, получившую название EME. В ней есть все то, что должно быть в современном отеле – бары, ресторан, спа-салон, комнаты отдыха. Но главное преимущество этой гостиницы – бассейн с видом на самое знаменитое здание города четырехугольную башню Хиральду высотой около 98 м.
Речной круизный туризм очень популярен в Европе. Протяженность некоторых рек достигает нескольких тысяч километров, что позволяет путешественникам отправиться в долгое путешествие. Излюбленной рекой для поклонников круизов является Дунай. Маршрут проходит через такие важные и интересные для посещения города, как Белград, Будапешт и Братислава. Правда, цена на подобные туры может слегка охладить пыл любителей приключений. В качестве альтернативы, вы всегда можете стать капитаном собственного корабля и взять на себя командование домом на воде.
Кто из нас не мечтал в детстве быть хозяином собственного дома прямо на дереве, где можно было отдохнуть от постоянно вмешивающихся в твою жизнь всезнающих родителей и бесконечно длящихся скучных уроков. Иногда мы даже не подозреваем, что многие наши казалось бы несбыточные детские мечты, можно претворить в реальность, стоит только задаться целью. Лучшим доказательством тому служит очень необычный дом, созданный архитектором Ребело де Андраде в одном их парков Португалии. Жители этого дома каждый день купаются в лучах солнца и наслаждаются природой. Для них вся жизнь -одно сплошное удивительное приключение.
Кажется, что дом висит в воздухе, однако это иллюзия. Три мощных столба, вмонтированных в землю, прочно поддерживают его каркас. Для создания иллюзии застывшего в воздухе дома, архитекторы разработали сверхлегкую оболочку, которая идеально адаптируется к деревянным панелям вокруг нее. Внутри эта футуристическая постройка выглядит не так уж и необычно. На входе вас ждет длинный коридор, по обеим сторонам которого эргономично расположились кухня, ванная комнтата и туалет. Впереди—гостиная и спальня. В общем, все как в самой обычной полуторке, за исключением того, что вы живете практически на дереве, а окружает вас удивительный парк, в котором много необычных скульптур и живописных пешеходных троп.
В одном из пригородов Берлина спрятался загородный дом, который, несмотря на некоторую чопорность фасадов, идеально вписался в пространство леса. Агрессивный черный цвет и бескомпромиссная кубическая форма постройки резко контрастируют с плавными хаотичными линиями лесной природы. Но стоит присмотреться повнимательнее, и мы заметим, что дом совсем не разрывает пространство, а вносит в него некую упорядоченность и строгость.
На боковой части здания присутствуют тонкие, горизонтальные линии, напоминающие узоры на коре деревьев. В больших окнах отражаются небо и ветви деревьев, благодаря которым заплутавший в лесу турист, может и вовсе не заметить, что впереди него—необычный загородный дом. Простота и четкость прямых линий и строгие прямоугольники стеклянных дверей и око стирают грани между домом и окружающей его со всех сторон природой.
Каталонцы – темпераментные люди, которые очень дорожат своей историей, о чем свидетельствует их страсть к реконструкции старых зданий. Причем перестройке и редизайну подвергаются не только дома в центре города -- жители солнечной Каталонии не забывают и про заброшенные усадьбы, превращая их в настоящие достопримечательности, в которых в дальнейшем с удовольствием останавливаются туристы. Дом, который вы видите на снимке, был построен в 1890 году и к моменту реконструкции порядком ответшал.
После нескольких лет упорной работы дизайнеров и архитекторов, некогда заброшенная усадьба превратилась современный восьмиквартирый дом с большой зоной отдыха и бассейном. Те, кто остановятся в нем, по достоинству оценят открывающийся из окон шикарный вид на природный ландшафт Каталонии. Это идеальное место для романтического путешествия.
Озеро Гарда является самым большим озером в Италии и популярным местом для проведения отпусков. Если сейчас не подходящий момент для поиска приключений в плавающих домах или усадьбах на вершине горы, и вам просто хочется спокойного и доступного отдыха для всей семьи, почему бы не остановиться в гостинице, в которой вас ждет комфорт и первоклассный сервис. Отель Lido Palace отлично подойдет для проведения медового месяца или годовщины свадьбы, когда вы и ваша лучшая половинка решили не отвлекаться на достопримечательности и наконец посвятить время друг другу.