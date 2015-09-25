Дизайнеры интерьера все чаще применяют вертикальное озеленение в квартире, иногда на стенах солидных офисов и стильных ресторанов. Благодаря вертикальному озеленению можно оживить интерьер помещения с помощью живых растений, сэкономить место на полу, подоконниках и прочих горизонтальных поверхностях.
У конструкции из узких контейнеров с землей внутри вес намного больше, но в нее можно поставить большее количество разных растений. Уход осуществляется более традиционно, но места она занимает больше. Самим можно сделать дома дешевую вертикальную композицию. Для этого понадобятся элементы от полипропиленовой водосточной системы. Следует взять заглушки по краям, желоба нужной длины, крепления для установки их на стене. Водосточная система имеет свои плюсы – она герметична, поэтому вода не попадет на стену. Желоба на стене монтируют с небольшим расстоянием между ярусами, чтобы после разрастания цветов появился эффект ковра. После монтажа в них следует насыпать керамзит, затем землю. Далее приступают к посадке выбранных растений. Полив следует осуществлять умеренно, чтобы не было перелива воды.
Существует немалое количество вариантов того, как обустроить вертикальное озеленение в квартире. Некоторые приспособления можно приобрести в цветочном магазине, так как они производятся промышленным способом. Некоторые детали можно сделать своими руками. Вообще все системы делятся на те, которые используют землю, и на те, где цветы произрастают на гидропонике. Каждая система имеет свои преимущества, поэтому следует просто оценить, что более доступно для вас, что проще будет установить и за чем легче будет осуществлять уход.
Гидропоника используется для озеленения тех стен, где растения расположены в кармашках. Основу такой конструкции составляет полимерный войлок, на который нашивается много кармашков из этого же материала. Сам материал закрепляют на раме. Корни растений пронизывают войлок и поэтому могут крепко держаться. Растения можно пересаживать, заменять, все так же, как и в горшках. Войлок можно приобрести в магазине, но стоит он недешево. Растения на гидропонике нуждаются в периодической подкормке – примерно раз в месяц. Но вертикальное озеленение в квартире таким методом осуществляется быстро, нужно только посадить желаемые цветы. Вся конструкция имеет небольшой вес и усиленных креплений не требует.
Ковер на стене снова вошел в моду, только он теперь имеет зеленый цвет, поскольку сделан из живых растений и цветов. Такая композиция наполнит помещение кислородом, чем улучшит имеющийся микроклимат, так как с поверхности будет постоянно испаряться влага. Данное озеленение не мешает проникновению дневного света, может устанавливаться вдалеке от окна. Чтобы создать данное украшение, можно воспользоваться услугами ландшафтных дизайнеров, а можно и сделать своими руками дома, применив подручные средства и советы флористов.
Создавая вертикальное озеленение в квартире, важно правильно выбрать для этого растения. Их корневая система должна быть хорошо развита, чтобы она могла прочно удерживаться в вертикальном положении. Стебель должен быть или вьющимся, как у лианы, или коротким. Хорошо будут смотреться листья небольшого размера, кустисто расположенные. Если зеленая композиция делается впервые, то лучше для первого раза взять максимально неприхотливые растения, которые не нуждаются в обильном поливе. Флористы рекомендуют следующие цветы: ампельные растения (которые быстро разрастаются и отлично вьются, при этом закрывая собой всю конструкцию), хойя, сциндапус, декоративные винограды (амурский виноград, дающий в домашних условиях красивые ягоды), филодендрон плющевидный, спатифиллумы, фиттонии, хлорофитумы, фатсии. В жарком помещении или если нет возможности часто поливать, можно расположить яркую композицию из невысоких сансивьер и мелких суккулентов.
Если вы хотите создать вертикальное озеленение в квартире, а именно в кухонном помещении, то оригинальный вид можно создать с помощью пряных трав и съедобной зелени, например, укропа, мяты, кресса, мелких сортов салата, базилика. При желании можно использовать растения одного вида, а можно создать композицию на свое усмотрение. Для первого опыта берите недорогие растения и неприхотливые, чтобы всегда была возможность заменить на свежие.
В основном для вертикальных композиций выбирают стены, которые расположены вдали от окна. Поэтому даже если есть теневыносливые растения, для них все равно нужно предусмотреть подсветку. Для этого отличным решением будут лампы дневного освещения, особенно энергосберегающие. Они хоть и стоят дороже, но потребляют электроэнергии намного меньше. Это очень актуально в зимнее время, когда подсветка должна работать минимум двенадцать часов. Если живая стена сделана профессионально, то она обязательно оснащается системой автоматического полива. Ее можно найти в крупном цветочном магазине или сделать своими руками при помощи полипропиленовых труб. Без такой системы можно обойтись в том случае, если композиция имеет небольшой размер, и она сделана своими руками. Но ее расположение должно быть такое, чтобы имелся удобный доступ для постоянного полива.
При наличии небольших суккулентов их можно закрепить в обычных маленьких цветочных горшках. До этого им нужно расти в горизонтальном положении хотя бы пару месяцев. Свободные места между горшочками с растениями на стене следует заполнить декоративным материалом, например, мешковиной, соломой.
Для высадки растений нужно подобрать правильную почву. Так как чаще всего используются бромелиевые растения для вертикального озеленения, то для них нужен субстрат, содержащий листовую землю, перегной, измельченную сосновую кору, крупнозернистый песок. Исключением являются только атмосферные бромелиевые, поскольку они не нуждаются в подобранной почве в силу своей жизнеспособности.
Полив вертикального озеленения является главной особенностью ухода. В основном для полива нужна мягкая отстоявшаяся вода. Почву слегка увлажняйте. При наличии атмосферных растений следует увлажнять листья из пульверизатора, так как такие растения берут влагу из атмосферы. У наземных растений нужно поливать корень.
Каждое растение всегда тянется к солнцу, к свету. Для создания вертикального озеленения и зеленых картин есть оптимальное решение – это использование специальной светодиодной лампы, которая может заменить нужные естественные условия обитания. С помощью таких ламп можно регулировать спектр излучения для каждого конкретного растения. При наличии требовательных растений, а особенно в зимний период, лучше установить индивидуальные точечные светильники.
Таким образом, вертикальное озеленение в квартире может стать самым эффектным декором для любой комнаты. Оно сможет радовать вас своим видом не один год. Чтобы это стало возможным, нужно правильно подобрать виды растений, создать оптимальные условия для существования и ухода.