Существует немалое количество вариантов того, как обустроить вертикальное озеленение в квартире. Некоторые приспособления можно приобрести в цветочном магазине, так как они производятся промышленным способом. Некоторые детали можно сделать своими руками. Вообще все системы делятся на те, которые используют землю, и на те, где цветы произрастают на гидропонике. Каждая система имеет свои преимущества, поэтому следует просто оценить, что более доступно для вас, что проще будет установить и за чем легче будет осуществлять уход.

Гидропоника используется для озеленения тех стен, где растения расположены в кармашках. Основу такой конструкции составляет полимерный войлок, на который нашивается много кармашков из этого же материала. Сам материал закрепляют на раме. Корни растений пронизывают войлок и поэтому могут крепко держаться. Растения можно пересаживать, заменять, все так же, как и в горшках. Войлок можно приобрести в магазине, но стоит он недешево. Растения на гидропонике нуждаются в периодической подкормке – примерно раз в месяц. Но вертикальное озеленение в квартире таким методом осуществляется быстро, нужно только посадить желаемые цветы. Вся конструкция имеет небольшой вес и усиленных креплений не требует.