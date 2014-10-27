Индустриальный интерьер по-английски

Функциональность и технологичность – это альфа и омега индустриального стиля в интерьере. В начале 90-х дизайнеры начали экспериментировать со стилем индастриал при оформлении офисных помещений. Обнаженные трубы, балки и арматура, полы из бетона и необработанные поверхности стали невероятно популярны и постепенно индустриальный шик перекочевал в жилые пространства лофтов и загородных домов.
Индустриальный стиль в интерьере вобрал в себя элементы минимализма, конструктивизма и гранжа. Его отличительные особенности – это состаренная промышленная мебель, необработанное дерево, вывески и дорожные знаки на стенах, бетонные или каменные полы, софиты и уличные фонари. Материалом-фаворитом индастриала является металл. Олово, сталь, железо и алюминий – неотъемлемые спутники пространств фабричного типа. Наиболее подходящие для этого стиля аксессуары – все, что выковано в кузнице или соединено с помощью сварочного аппарата. Индустриальный интерьер не терпит перегруженности и беспорядка, ему свойственны открытость и чистота линий. В подтверждение сказанному, представляем вам лондонский лофт, оформленный в стиле индастиал.
Это помещение можно назвать образцом индустриального стиля. То, что когда-то было обычным складским помещением, стараниями дизайнеров превратилось в просторный лофт. Стальные и деревянные балки на потолке, пол из широких досок и кухня из нержавеющей стали создали композицию, в которой идеально сочетаются буржуазный комфорт и романтика гранжа.
Увы, не все могут позволить себе лофт. Если вы, как и большинство жителей нашей страны, проживаете в малометражной квартире, это еще не значит, что об инудстриальном шике следует забыть. Порой достаточно использовать всего лишь несколько элементов этого стиля, и интерьер вашей квартиры уже вполне можно будет назвать индустриальным.
Низко висящие металлические светильники – это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда мы решаем добавить в интерьер комнаты немного гранжа. Ржавчина на шикором плафоне и цепь с крупными звеньями – это верные шаги на пути к
индустриализации квартиры. Если вы загорелись желанием обзавестись такой лампой, загляните в Decorum – онлайн-магазин, в котором найдется множество необычных светильников и других предметов интерьера.
Брутальный характер таких материалов, как бетон и сталь, сделал их излюбленными материалами дизайнеров, специализирующихся на индустриальных интерьерах. На этом изображении мы видим кухонную раковину, столик под которую выполнен из бетона, а кран из стали. Чтобы воспроизвести индустриальный стиль в квартире, как можно чаще используйте сочетание бетона и стали и не бойтесь добавить пестрый декор, чтобы сбалансировать грубую фактуру этих материалов.
Особенность индустриального декора – это перенос экстерьерных атрибутов в интерьер. Проще говоря, если на дороге вы заметили никому ненужные вывески, дорожные знаки или фонари, не побрезгуйте взять их с собой, отмыть и повесить на стену. Особенно эффектно они будут смотреться на фоне кирпича или бетона.
Индустриальный интерьер не исключает использование предметов мебели различных стилей. Рядом друг с другом могут вполне органично соседствовать конструктивизм, классика, минимализм и даже прованс. Главное – никаких рюшечек и завитков. Мягкие и уютные диванчики и кресла также будут не совсем уместно смотреться на фоне необработанных поверхностей и материалов. Что сделать, чтобы не сидеть все время на твердых поверхностях, но при этом сохранить чистоту стиля? Запаситесь подушками и пледами из натуральных тканей нейтральных тонов и создайте незаметный уголок комфорта среди промышленного шика.
Современные арт-объекты из металла станут гармоничной частью индустриального интерьера, особенно если, помимо яркого визуального образа, им можно найти рациональное применение. Шкаф, изображенный на фото, выполнен из фибрового картона и покрыт листами алюминия. Ручки с шипами выполнены из покрашенного в черный цвет дуба, благодаря чему шипы кажутся действительно острыми. Сделано это специально для того, чтобы отпугнуть любопытных гостей.
Этот забавный столик придумали лондонские дизайнеры из компании Loaf. Его основное удобство заключается в экономии пространства, что особенно важно для малометражных квартир. Такой предмет мебели можно переносить из комнаты в комнату, он может выполнять роль не только письменного стола, его можно использовать и в качестве настенных полок. Стол из металлической решетки порадует истинных ценителей стиля индастриал, которые не желают видеть в интерьере своей квартиры мебель из сетевых салонов, и для которых настоящими источниками вдохновения являются блошиные рынки и строительные развалы.