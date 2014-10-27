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Индустриальный интерьер по-английски

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify КухняОсвещение
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Функциональность и технологичность – это альфа и омега индустриального стиля в интерьере. В начале 90-х дизайнеры начали экспериментировать со стилем индастриал при оформлении офисных помещений. Обнаженные трубы, балки и арматура, полы из бетона и необработанные поверхности стали невероятно популярны и постепенно  индустриальный шик перекочевал в жилые пространства лофтов и загородных домов. 

Индустриальный стиль в интерьере вобрал в себя элементы минимализма, конструктивизма и гранжа. Его отличительные особенности – это состаренная промышленная мебель, необработанное дерево, вывески и дорожные знаки на стенах, бетонные или каменные полы, софиты и уличные фонари. Материалом-фаворитом индастриала является металл. Олово, сталь, железо и алюминий – неотъемлемые спутники пространств фабричного типа. Наиболее подходящие для этого стиля аксессуары – все, что выковано в кузнице или соединено с помощью сварочного аппарата. Индустриальный интерьер не терпит перегруженности и беспорядка, ему свойственны открытость и чистота линий. В подтверждение сказанному, представляем вам лондонский лофт, оформленный в стиле индастиал.

Лофт в восточной части Лондона

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Кухня в стиле лофт
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Это помещение можно назвать образцом индустриального стиля. То, что когда-то было обычным складским помещением, стараниями дизайнеров превратилось в просторный лофт. Стальные и деревянные балки на потолке, пол из широких досок и кухня из нержавеющей стали создали композицию, в которой идеально сочетаются  буржуазный комфорт и романтика гранжа. 

Увы, не все могут позволить себе лофт. Если вы, как и большинство жителей нашей страны, проживаете в малометражной квартире, это еще не значит, что об инудстриальном шике следует забыть. Порой достаточно использовать всего лишь несколько элементов этого стиля, и интерьер вашей квартиры уже вполне можно будет назвать индустриальным.

Промышленное освещение

Shimla pendant lamp homify КухняОсвещение
homify

Shimla pendant lamp

homify
homify
homify

Низко висящие металлические светильники – это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда мы решаем добавить в интерьер комнаты немного гранжа. Ржавчина на шикором плафоне и цепь с крупными звеньями – это верные шаги на пути к индустриализации квартиры. Если вы загорелись желанием обзавестись такой лампой, загляните в Decorum – онлайн-магазин, в котором найдется множество необычных светильников и других предметов интерьера.

Бетон и сталь

Kitchen Space - Cheltenham, Hoch Bau Architecture Hoch Bau Architecture Кухня в стиле модерн
Hoch Bau Architecture

Kitchen Space – Cheltenham

Hoch Bau Architecture
Hoch Bau Architecture
Hoch Bau Architecture

Брутальный характер таких материалов, как бетон и сталь, сделал их излюбленными материалами дизайнеров, специализирующихся на индустриальных интерьерах. На этом изображении мы видим кухонную раковину, столик под которую выполнен из бетона, а кран из стали. Чтобы воспроизвести индустриальный стиль в квартире, как можно чаще используйте сочетание бетона и стали и не бойтесь добавить пестрый декор, чтобы сбалансировать грубую фактуру этих материалов.

Перенос экстерьерных атрибутов в интерьер

Third Avenue, Poulsom Middlehurst Ltd. Poulsom Middlehurst Ltd. Кухня в стиле модерн
Poulsom Middlehurst Ltd.

Third Avenue

Poulsom Middlehurst Ltd.
Poulsom Middlehurst Ltd.
Poulsom Middlehurst Ltd.

Особенность индустриального декора – это перенос экстерьерных атрибутов в интерьер. Проще говоря, если на дороге вы заметили никому ненужные вывески, дорожные знаки или фонари, не побрезгуйте взять их с собой, отмыть и повесить на стену. Особенно эффектно они будут смотреться на фоне кирпича или бетона.

Мебель разных стилей

Индустриальный интерьер не исключает использование предметов мебели различных стилей. Рядом друг с другом могут вполне органично соседствовать конструктивизм, классика, минимализм и даже прованс. Главное – никаких рюшечек и завитков. Мягкие и уютные диванчики и кресла также будут не совсем уместно смотреться на фоне необработанных поверхностей и материалов. Что сделать, чтобы не сидеть все время на твердых поверхностях, но при этом сохранить чистоту стиля? Запаситесь подушками и пледами из натуральных тканей нейтральных тонов и создайте незаметный уголок комфорта среди промышленного шика.

Индустриальный арт

Rovi by Andrea Felice Andrea Felice - Bespoke Furniture ГостинаяШкафы и серванты
Andrea Felice – Bespoke Furniture

Rovi by Andrea Felice

Andrea Felice - Bespoke Furniture
Andrea Felice – Bespoke Furniture
Andrea Felice - Bespoke Furniture

Современные арт-объекты из металла станут гармоничной частью индустриального интерьера, особенно если, помимо яркого визуального образа, им можно найти рациональное применение. Шкаф, изображенный на фото, выполнен из фибрового картона и покрыт листами алюминия. Ручки с шипами выполнены из покрашенного в черный цвет дуба, благодаря чему шипы кажутся действительно острыми. Сделано это специально для того, чтобы отпугнуть любопытных гостей.

Стол из металлической решетки

Birdie Mounted Desk homify Офисные помещения и магазины
homify

Birdie Mounted Desk

homify
homify
homify

Этот забавный столик придумали лондонские дизайнеры из компании Loaf. Его основное удобство заключается в экономии пространства, что особенно важно для малометражных квартир. Такой предмет мебели можно переносить из комнаты в комнату, он может выполнять роль не только письменного стола, его можно использовать и в качестве настенных полок. Стол из металлической решетки порадует истинных ценителей стиля индастриал, которые не желают видеть в интерьере своей квартиры мебель из сетевых салонов, и для которых настоящими источниками вдохновения являются блошиные рынки и строительные развалы.

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