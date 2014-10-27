Индустриальный интерьер по-английски

Функциональность и технологичность – это альфа и омега индустриального стиля в интерьере. В начале 90-х дизайнеры начали экспериментировать со стилем индастриал при оформлении офисных помещений. Обнаженные трубы, балки и арматура, полы из бетона и необработанные поверхности стали невероятно популярны и постепенно индустриальный шик перекочевал в жилые пространства лофтов и загородных домов.

Индустриальный стиль в интерьере вобрал в себя элементы минимализма, конструктивизма и гранжа. Его отличительные особенности – это состаренная промышленная мебель, необработанное дерево, вывески и дорожные знаки на стенах, бетонные или каменные полы, софиты и уличные фонари. Материалом-фаворитом индастриала является металл. Олово, сталь, железо и алюминий – неотъемлемые спутники пространств фабричного типа. Наиболее подходящие для этого стиля аксессуары – все, что выковано в кузнице или соединено с помощью сварочного аппарата. Индустриальный интерьер не терпит перегруженности и беспорядка, ему свойственны открытость и чистота линий. В подтверждение сказанному, представляем вам лондонский лофт, оформленный в стиле индастиал.