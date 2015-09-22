До и После: Очень масштабная переделка

Что можно ожидать от дома, построенного в далеком 1945 году и с тех пор подвергавшегося лишь незначительному ремонту? Скорее всего, к настоящему моменту эта постройка будет востребована разве что среди режиссеров фильмов ужасов, а добропорядочные местные жители предпочтут обходить полуразрушенный дом-призрак стороной.

Впрочем, по прошествии нескольких десятков лет главную роль в хоррор-блокбастере здание так и не получило, зато привлекло внимание специалистов португальской архитектурной студии со знаковым названием Эволюционная Архитектура, которые решили вернуть дому былые блеск и славу, а жителям пригорода – желание снова совершать романтические прогулки по живописной улице, на которой он стоит.