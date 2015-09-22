До и После: Очень масштабная переделка

Что можно ожидать от дома, построенного в далеком 1945 году и с тех пор подвергавшегося лишь незначительному ремонту? Скорее всего, к настоящему моменту эта постройка будет востребована разве что среди режиссеров фильмов ужасов, а добропорядочные местные жители предпочтут обходить полуразрушенный дом-призрак стороной.
Впрочем, по прошествии нескольких десятков лет главную роль в хоррор-блокбастере здание так и не получило, зато привлекло внимание специалистов португальской архитектурной студии со знаковым названием Эволюционная Архитектура, которые решили вернуть дому былые блеск и славу, а жителям пригорода – желание снова совершать романтические прогулки по живописной улице, на которой он стоит.
К счастью для дома призрака еще не перевелись заказчики, которые наотрез отказываются жить в футуристических постройках, а предпочитают устраивать свой быт в стенах, ставших немыми свидетелями жизни многих поколений. Именно такая семья обратилась к архитекторам с просьбой о реконструкции купленного за бесценок дома. Перед зодчими была поставлены задачи максимально сохранить исторический шарм здания и продлить фасад. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вы заинтригованы? Мы тоже!
Как говорится, почувствуйте разницу! Разве кто-то узнает в этой роскошной вилле гадкого утенка на предыдущей фотографии? Сочетание оттенков белого и синего рождают ассоциации с изящными особняками на Лазурном Берегу.
Архитекторы сохранили форму здания в первоначальном виде, вот только крышу пришлось заменить – вряд ли жильцы смирились бы с подтеками на обивке. У входа в красивый и функциональный дом гордо восседает лабрадор белого цвета. Интересно, что именно эта порода считается символом благополучия и семейного счастья, которое хозяева несомненно обрели в новом особняке.
Сделаем шаг назад и посмотрим на еще одно фото дома до переделки. Постройку окружает заброшенный сад. Сложно сказать, когда в нем последний раз появлялся ландшафтный дизайнер, но наступило время радикальных перемен. Хотите узнать, как наши специалисты справились с непростой задачей по преображению участка? Тогда читайте дальше.
Чудесные преображения произошли и в саду, который из поляны, состоящей из высохших деревьев и сорняков, превратился в просторный участок с аккуратно подстриженными кустами и благоухающим цветником. На радость хозяевам дизайнеры разместили несколько удобных скамеек – теперь жильцы в любой момент смогут устроить пикник в саду или просто выпить чашечку любимого чая, любуясь на свой элегантный дом.
Судя по дизайну приусадебного участка, первые владельцы дома были фермерами. Когда здание перешло в руки новых хозяев, было принято решение сохранить в его архитектуре все самое лучшее. Поэтому зодчие постарались создать пространство, которое гармонично сочетает в себе элементы прошлого с современными решениями.
Наконец-то мы проникли внутрь этого необыкновенного дома. Здесь просторно и светло. Белый цвет стен прекрасно сочетается с большими оконными рамами из дерева. Если снаружи особняк не лишен помпезности, то внутри он выглядит скорее как уютное гнездышко. Кажется, что его интерьер не имеет возраста – декор в стиле модерн органично сочетается с винтажными элементами.
В спальне вас встретят большая, удобная кровать, несколько винтажных комодов и два персидских коврика. Высокое качество дерева видно невооруженным глазом. Мебель и аксессуары образуют единую композицию, подчеркивающую хороший вкус хозяев дома.
Подходит к концу наше путешествие по дому, который был спасен от сноса благодаря любви его новых хозяев к заброшенным постройкам. Сейчас его интерьер наполнен теплом и уютом, а экстерьер выглядит ярко и привлекательно. Архитекторам удалось вернуть дому его былую славу и подарить новым хозяевам красивое и функциональное пространство для счастливой жизни.
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- До и После: Модернизация старого дома