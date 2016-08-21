Нью-йоркский стиль в дизайне интерьера

Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Там, где глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, апартаменты становятся особенно утонченными.
Нью-йоркский стиль основан в первую очередь на определенной планировке домов в штате Нью-Йорк, затем – на традициях голландских колонистов. Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.
В нью-йоркском стиле наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды.
Удивительные цветовые гаммы в нью-йоркском стиле всегда выглядят более, чем искусными. Легкие переходы по полутонам в бледных серых и бежевых вариантах выглядят здесь просто изумительно. В отличие от шума мегаполиса за окном – города, который никогда не спит – в таких апартаментах всегда царит легкая атмосфера аристократичного особняка. Акценты в стиле (голубые, серебряные и золотые, оливковые и цвета карри) удивительным образом создаются с помощью текстиля и мягкой мебели.
Суоми
В отделке нью-йоркский стиль эффектен и лаконичен одновременно. Он любит интегрированные модули для хранения (шкафы-купе, комоды, полочки с двух сторон от камина), потолки с подсветкой, зеркальную отделку стен, декоративные панели из дерева или с имитацией ценных пород дерева на акцентных стенах и деревянный пол из твердой древесины.
Отделка стен также может подразумевать декоративные буазери, классический гипсовый декор, чаще всего – их легкие, неокласссические имитации. Сейчас это молдинги и планки из полиуретана, дерева или пластика, а также краска для стен и обои. А в оригинальном нью-йоркском варианте верхнего Ист-Сайда это всегда дерево ценных пород для стен, пола и потолка.
В нью-йоркском гостиной мы найдем непринужденную атмосферу, составленную из нескольких предметов мягкой мебели и нескольких столиков – придиванных и кофейного. Часто в композиции мебель расположена друг напротив друга, а не в сторону одного лишь TV. Камин и TV, таким образом, находятся либо на одной и той же стене, либо на противоположных.
В декоре нью-йоркских квартир мы легко можем встретить мебель из 60-х, яркое абстрактное современное искусство, блеск хрусталя, металла, глянцевой мебели, необычные орнаменты в стиле ар-деко или тоже из 60-х.
Удивительные традиции кухни на Манхэттене всегда подразумевают деревянные фасады в белых (серых) или темно-коричневых оттенках, имеют кухонный остров, высокие модули хранения до потолка, подчеркнутую зону плиты с красивым оформлением вытяжки и крупногабаритные модули для встроенной современной техники – микроволновки, кофемашины, духовки, гриля, холодильника.
Классическая мебель, большое пространство посреди зажатого между небоскребами города, потрясающие виды на высотные здания, на Ист-Ривер или Центральный парк… Может ли кто-нибудь хотеть большего от жизни?
В люксовых апартаментах мы можем встретить отдельные библиотеки, каминные залы, детские игровые комнаты, множество (до 8 на квартиру) гардеробных, потрясающие холлы с отделкой мрамором и дополнительные зоны для слуг – кухни, кладовые, прачечные, спальни и ванные комнаты.
Спальни в нью-йоркском стиле выполнены в той же утонченной манере, с классическим очарованием, большими окнами и пониманием того, что одно лишь пребывание в Нью-Йорке – это еще не роскошь, если вы не цените его историю и перспективы.
Зеркальная отделка так же, как и глянцевые элементы, потрясающие светильники от известных брендов, гардеробные, кровати с роскошными изголовьями, популярны и в дизайне интерьера спален.
Нью-йоркский стиль отлично подходит для дизайна интерьера типовых квартир по всему миру, ведь часто он подразумевает небольшие пространства спален и даже гостиных и кухонь, поэтому весьма адаптивен.
Правда, в большинстве манхэттенских апартаментов, оформленных именно в данном стиле, мы найдем мастер-сьюты с гардеробными, зонами туалетного столика и кабинета, спальни с отдельными ванными комнатами.
Некоторые нью-йоркские апартаменты имеют больший уклон во французскую культуру. Здесь становятся главными элементы сценического декора – софиты, глянцевые аксессуары, атмосфера примерочной в стиле бурлеска и более гламурная обстановка.
Актуальный дизайн Большого Яблока сейчас любит традиционную цветовую гамму, светло-серую или шоколадно-серую, с обилием текстиля и мягкой мебели. Стандартные наборы аксессуаров, по-европейски сдержанные торшеры и лампы, изысканные орнаменты и капелька страз на подушке или фото-рамке – то, что сейчас в моде.
Маленькие манхэттенские ванные могут поразить любого, кто надеялся увидеть в апартаментах площадью в 250 кв. метров ванную комнату, как минимум, в 10 квадратов. Часто они бывают предельно компактными, но отделаны в потрясающей манере – с любовью к трендовой сантехнике, мрамору и интегрированным в отделку модулям.
Главная особенность квартиры на Манхэттене (кроме ее стоимости) – ее планировка. Квартиры обычно вытянуты вдоль фасада и все окна находятся на одной стороне здания. На этаже – четное количество квартир с обеих сторон, но иногда – всего лишь одни апартаменты.
Так, все дополнительные помещения (ванные комнаты, гардеробные холлы и прихожии и даже кухня (независимо от того, находится ли она в зоне гостиной или реализована в маленькой комнате без окна) находятся на противоположной от стены с окнами стороне, возле входа в квартиру. Стандартная квартира имеет 2 спальни и 2 ванные комнаты или 3 спальни и 3 ванные комнаты. Такая квартира в районе Челси может стоить около $4 млн с дизайнерским ремонтом, всего лишь около $ 1 млн в Гарлеме, около $4-8 млн в Верхнем Ист-Сайде или около $3-4 в Сохо и Трайбеке.
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