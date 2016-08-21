Нью-йоркский стиль в дизайне интерьера

Нью-йоркский стиль основан в первую очередь на определенной планировке домов в штате Нью-Йорк, затем – на традициях голландских колонистов. Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.

В нью-йоркском стиле наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды.