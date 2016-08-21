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Нью-йоркский стиль в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
New York. New York, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Спальня в эклектичном стиле Коричневый
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Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Там, где глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, апартаменты становятся особенно утонченными.

​История стиля

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Нью-йоркский стиль основан в первую очередь на определенной планировке домов в штате Нью-Йорк, затем – на традициях голландских колонистов. Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.

В нью-йоркском стиле наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды.

​Цветовые гаммы

Living room KAPRANDESIGN Гостиные в эклектичном стиле Камень Синий living room,wallpaper,kapran design
KAPRANDESIGN

Living room

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Удивительные цветовые гаммы в нью-йоркском стиле всегда выглядят более, чем искусными. Легкие переходы по полутонам в бледных серых и бежевых вариантах выглядят здесь просто изумительно. В отличие от шума мегаполиса за окном – города, который никогда не спит – в таких апартаментах всегда царит легкая атмосфера аристократичного особняка. Акценты в стиле (голубые, серебряные и золотые,  оливковые и цвета карри) удивительным образом создаются с помощью текстиля и мягкой мебели.

​Отделка по нью-йоркски

Квартира в ЖК "Суоми", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиные в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Суоми

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

В отделке нью-йоркский стиль эффектен и лаконичен одновременно. Он любит интегрированные модули для хранения (шкафы-купе, комоды, полочки с двух сторон от камина), потолки с подсветкой, зеркальную отделку стен, декоративные панели из дерева или с имитацией ценных пород дерева на акцентных стенах и деревянный пол из твердой древесины.

Отделка стен также может подразумевать декоративные буазери, классический гипсовый декор, чаще всего – их легкие, неокласссические имитации. Сейчас это молдинги и планки из полиуретана, дерева или пластика, а также краска для стен и обои. А в оригинальном нью-йоркском варианте верхнего Ист-Сайда это всегда дерево ценных пород для стен, пола и потолка.

​Образ нью-йоркской гостиной

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В нью-йоркском гостиной мы найдем непринужденную атмосферу, составленную из нескольких предметов мягкой мебели и нескольких столиков – придиванных и кофейного. Часто в композиции мебель расположена друг напротив друга, а не в сторону одного лишь TV. Камин и TV, таким образом, находятся либо на одной и той же стене, либо на противоположных.

Модный декор

Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Гостиные в эклектичном стиле
Бюро TS Design

Квартира на ул.Балтийской / Москва

Бюро TS Design
Бюро TS Design
Бюро TS Design

В декоре нью-йоркских квартир мы легко можем встретить мебель из 60-х, яркое абстрактное современное искусство, блеск хрусталя, металла, глянцевой мебели, необычные орнаменты в стиле ар-деко или тоже из 60-х.

​Кухня на Манхэттене

Кухня Студия Искандарова Кухня в классическом стиле
Студия Искандарова

Кухня

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Удивительные традиции кухни на Манхэттене всегда подразумевают деревянные фасады в белых (серых) или темно-коричневых оттенках, имеют кухонный остров, высокие модули хранения до потолка, подчеркнутую зону плиты с красивым оформлением вытяжки и крупногабаритные модули для встроенной современной техники – микроволновки, кофемашины, духовки, гриля, холодильника.

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​Стиль жизни

Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Столовая комната в классическом стиле
Александра Клямурис

Ильинка

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Классическая мебель, большое пространство посреди зажатого между небоскребами города, потрясающие виды на высотные здания, на Ист-Ривер или Центральный парк… Может ли кто-нибудь хотеть большего от жизни?

В люксовых апартаментах мы можем встретить отдельные библиотеки, каминные залы, детские игровые комнаты, множество (до 8 на квартиру) гардеробных, потрясающие холлы с отделкой мрамором и дополнительные зоны для слуг – кухни, кладовые, прачечные, спальни и ванные комнаты.

​Нью-йоркские спальни

Master bedroom II KAPRANDESIGN Спальня в эклектичном стиле Коричневый interior design,design,bedroom,mirror,ingo maurer,дмитрий капран,kapran design
KAPRANDESIGN

Master bedroom II

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Спальни в нью-йоркском стиле выполнены в той же утонченной манере, с классическим очарованием, большими окнами и пониманием того, что одно лишь пребывание в Нью-Йорке – это еще не роскошь, если вы не цените его историю и перспективы.

Зеркальная отделка так же, как и глянцевые элементы, потрясающие светильники от известных брендов, гардеробные, кровати с роскошными изголовьями, популярны и в дизайне интерьера спален.

​Компактность дизайна

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Нью-йоркский стиль отлично подходит для дизайна интерьера типовых квартир по всему миру, ведь часто он подразумевает небольшие пространства спален и даже гостиных и кухонь, поэтому весьма адаптивен.

​Мастер-сьюты

Master bedroom KAPRANDESIGN Спальня в эклектичном стиле Дерево Серый bedroom,interior design
KAPRANDESIGN

Master bedroom

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Правда, в большинстве манхэттенских апартаментов, оформленных именно в данном стиле, мы найдем мастер-сьюты с гардеробными, зонами туалетного столика и кабинета, спальни с отдельными ванными комнатами.

​Бурлеск и блеск софитов

Интерьер квартиры 40 кв.м. в Мурманске, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Спальня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 40 кв.м. в Мурманске

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Некоторые нью-йоркские апартаменты имеют больший уклон во французскую культуру. Здесь становятся главными элементы сценического декора – софиты, глянцевые аксессуары, атмосфера примерочной в стиле бурлеска и более гламурная обстановка.

​Современный Нью-Йорк

спальня I-projectdesign
I-projectdesign

спальня

I-projectdesign
I-projectdesign
I-projectdesign

Актуальный дизайн Большого Яблока сейчас любит традиционную цветовую гамму, светло-серую или шоколадно-серую, с обилием текстиля и мягкой мебели. Стандартные наборы аксессуаров, по-европейски сдержанные торшеры и лампы, изысканные орнаменты и капелька страз на подушке или фото-рамке – то, что сейчас в моде.

​Ванная в Нью-Йорке

apartment of 32sq.m., Entalcev Konstantin Entalcev Konstantin Ванная в стиле лофт
Entalcev Konstantin

apartment of 32sq.m.

Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin

Маленькие манхэттенские ванные могут поразить любого, кто надеялся увидеть в апартаментах площадью в 250 кв. метров ванную комнату, как минимум, в 10 квадратов. Часто они бывают предельно компактными, но отделаны в потрясающей манере – с любовью к трендовой сантехнике, мрамору и интегрированным в отделку модулям.

​Планировка по-нью-йоркски

Floorplan KAPRANDESIGN Окна и двери в эклектичном стиле Дерево Серый floorplan,wallpaper,walls
KAPRANDESIGN

Floorplan

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Главная особенность квартиры на Манхэттене (кроме ее стоимости) – ее планировка. Квартиры обычно вытянуты вдоль фасада и все окна находятся на одной стороне здания. На этаже – четное количество квартир с обеих сторон, но иногда – всего лишь одни апартаменты.

Так, все дополнительные помещения (ванные комнаты, гардеробные холлы и прихожии и даже кухня (независимо от того, находится ли она в зоне гостиной или реализована в маленькой комнате без окна) находятся на противоположной от стены с окнами стороне, возле входа в квартиру. Стандартная квартира имеет 2 спальни и 2 ванные комнаты или 3 спальни и 3 ванные комнаты. Такая квартира в районе Челси может стоить около $4 млн с дизайнерским ремонтом, всего лишь около $ 1 млн в Гарлеме, около $4-8 млн в Верхнем Ист-Сайде или около $3-4 в Сохо и Трайбеке.

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