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Фантастически красивая вилла

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Кухня в стиле модерн
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Эта потрясающая вилла является прекрасным образцом для подражания. Цветовая гамма и декоративные акценты здесь так искусно оформляют проект в стиле модерн, что он выглядит, как мы уже говорили ранее, фантастически красиво.

Простота конструкции и высокая степень сложности деталей – визитная карточка архитекторов, спроектировавших этот дом. Его воплощение потребовало слаженной работы десятков специалистов и десятков рабочих. Теперь он популярен и на международной арене homify как образец элегантности и стиля в дизайне загородного семейного дома в люксовом сегменте. А сегодня он представлен и для вас.

Студия METROPOLE ARCHITECTS расположена в городе Дурбан, ЮАР, и занимается люксовыми проектами по всей стране. Ранее мы уже писали о двух ее невероятно эстетичных проектах здесь и здесь. Удивительно, как четко прослеживается в данных проектах авторских стиль архитекторов и дизайнеров студии, создающих настоящие Дома Мечты!

​На краю света

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Дома в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Данная вилла находится в элитном прибрежном районе Simbithi Eco Estate, ЮАР, имеет общую площадь в 1000 кв. метров и спроектирована двумя архитекторами – Найджелом Тарботоном и Тайроном Реардоном (Nigel Tarboton и Tyrone Reardon). Инженером в проекте выступил Крис Лэд (Chris Laird).

Simbithi Eco Estate – это прекрасный район на берегу Индийского океана, с холмистым лесным рельефом, идеальным для того, чтобы проектировать виллы с панорамными видами на природу и океан. Он находится в живописном месте недалеко от горы Шака, в 35-40 км от города Дурбан по шоссе вдоль побережья. Прекрасное место для семейной жизни!

Стиль нового времени

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Дома в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Удивительно, как современная архитектура совмещает большие нестандартные конструкции и потрясающий формат остекления с колоритностью и брутальностью натуральных материалов и этнических акцентов. Именно такая современность – колоритная, насыщенная, слегка приглушенная за счет выбранной цветовой гаммы, но все равно очень эффектная – является идеальной золотой серединой.

​Открытая планировка

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Столовая комната в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Планировка открытого типа на первом этаже составлена не только из кухни, столовой, гостиной и прихожей. В этом проекте в нее включен внутренний дворик для отдыха в тени и террасы у бассейна с несколькими зонами (с баром, столовой, патио, второй столовой и террасой для шезлонгов).

​Отделка и цветовая гамма

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Кухня в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

В интерьерах мы найдем нежные переливы из оттенка латте в ореховый и из шоколадного в бежевый, современный люкс в подсветке и классический шарм хрустальной люстры и декора.

​Дизайн кухни

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Кухня в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Шикарная кухня выполнена в свободном формате большого мульти-функционального острова. Слева на заднем плане – интегрированные духовка, микроволновка и холодильник.

​Внутренний дворик

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Балкон и терраса в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Маленький внутренний дворик расположен рядом с семейной столовой на четверых. Сама вилла является проектом для супругов с двумя детьми.

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​Холл на втором этаже

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Красивая ретроспектива в фотографиях за стеклом найдена нами в холле второго этажа. Отсюда открывается шикарный вид на двусветное освещение.

​Домашний кинотеатр

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Медиа комната в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

В холле на втором этаже – семейная гостиная в стиле домашнего кинотеатра.

​Главный мастер-сьют

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Спальня в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Главная спальня выполнена в стиле бутик-отеля, с интегрированными модулями для декора, зеркалами и подсветкой, биокамином и ванной на подиуме.

​Ванная комната

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Ванная комната в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

За ванной комнатой мы найдем отдельную туалетную комнату и душевую, гардеробную и пространство туалетных столиков для обоих супругов. Рядом находится и кабинет, тоже отделенный от «детской» зоны второго этажа.

​Детская

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Спальня в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Эта красивая и современная детская для подростка тоже является мастер-сьютом – в ней есть спальня, ванная комната, гардеробная и место для работы над домашним заданием.

Все фотографии проекта, не вошедшие в небольшую Книгу Идей, вы можете найти на странице проекта

​Планировка

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Кухня в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

На первом этаже, кроме уже рассмотренных нами кухни-гостиной и террас, мы найдем отдельную рабочую кухню с двумя кладовыми, гараж на четыре автомобиля, домашний кинотеатр и домик для прислуги, состоящий из двух спален, ванной комнаты и кухни-гостиной.

На втором этаже кроме домашнего кинотеатра и главного мастер-сьюта расположены четыре спальни с отдельными зонами гардероба и ванными комнатами.

​Авторы проекта

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Дома в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Как мы говорили ранее, вилла спроектирована двумя архитекторами – Найджелом Тарботоном и Тайроном Реардоном (Nigel Tarboton и Tyrone Reardon). Инженером в проекте выступил Крис Лэд (Chris Laird). Но в проекте есть еще множество специалистов, проделавших огромную и действительно потрясающую работу. Читай о них ниже.

Инженеры-конструкторы – фирма Young & Satharia. Инженер-дизайнер проекта – Роб Янг (Rob Young), структурный техник –Терри Шуба (Terry Schubach), дизайнеры интерьера – фирма Union 3Main. Подрядчик – East Coast Construction, с главным менеджером проекта Бенно Тербланчи (Benno Terblanche), управляющим Джастином Роузварном (Justin Rosewarne) и прорабом Тони Мудли (Tony Moodley).

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