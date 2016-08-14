Фантастически красивая вилла

Эта потрясающая вилла является прекрасным образцом для подражания. Цветовая гамма и декоративные акценты здесь так искусно оформляют проект в стиле модерн, что он выглядит, как мы уже говорили ранее, фантастически красиво.

Простота конструкции и высокая степень сложности деталей – визитная карточка архитекторов, спроектировавших этот дом. Его воплощение потребовало слаженной работы десятков специалистов и десятков рабочих. Теперь он популярен и на международной арене homify как образец элегантности и стиля в дизайне загородного семейного дома в люксовом сегменте. А сегодня он представлен и для вас.

Студия METROPOLE ARCHITECTS расположена в городе Дурбан, ЮАР, и занимается люксовыми проектами по всей стране. Ранее мы уже писали о двух ее невероятно эстетичных проектах здесь и здесь. Удивительно, как четко прослеживается в данных проектах авторских стиль архитекторов и дизайнеров студии, создающих настоящие Дома Мечты!