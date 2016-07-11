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Возможно ли построить бассейн на террасе?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
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Эта статья для тех, кто не против иметь бассейн во дворе! Этот проект покажет нам, как в пределах относительно небольшого сада создать частный оазис, полный простоты, где мы можем провести неторопливый день с нашей семьей, не выходя из дома. Поэтому обратите внимание на приведенные ниже советы.

Можно ли построить бассейн в этом пространстве?

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

Аргентинцы из студии CC | ARQUITECTOSS были ответственны за изучение этого законопроекта, может ли бассейн быть построенным в пределах сада заданных размеров. Этот элемент должен занимать площадь двора, не красть много пространство сада, позволяя оставить как можно больше зеленых растений.

Оптимизировать пространство

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

В целях оптимизации пространства было решено разрушить постройку в задней части имущества, образовать другое место для хранения предметов, которые хранились внутри. Для того чтобы сохранить цветочные горшки, в саду были спроектированы по обе стороны бассейна специальные боковые стенки.

Идея проекта

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

На заднем плане отверстие для фильтра бассейна расположено таким образом, чтобы это было возможно разместить на дворе больше растений. Конечный результат – это бассейн, который прекрасно вписывается в сад, позволяя более широко использовать весь двор, чтобы поставить там стулья или другую мебель.

Что касается размеров

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

Размеры здания были длиной 5 метров на 3 метра в ширину, достигая площадью 15 квадратных метров в общей сложности. Очень простое предложение, лучший практический стиль, где клиент был доволен выпускной работой.

В конце работы

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

После того как были выполнены все работы, был получен бассейн с деревенской отделкой, чтобы обеспечить его прочность на протяжении многих лет. Можно сказать, что ящики для цветов добавляют нотку свежести в пространство семейного отдыха.

Готов к погружению

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

В завершении нашего путешествия мы понимаем, что построить этот бассейн во дворе было не так сложно, как мы считаем. Первый шаг – мы должны иметь четкое представление о том, в каком стиле будет сделан бассейн, далее нужно найти профессиональных специалистов.

​Классический аристократичный коттедж

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