Возможно ли построить бассейн на террасе?

Эта статья для тех, кто не против иметь бассейн во дворе! Этот проект покажет нам, как в пределах относительно небольшого сада создать частный оазис, полный простоты, где мы можем провести неторопливый день с нашей семьей, не выходя из дома. Поэтому обратите внимание на приведенные ниже советы.
Аргентинцы из студии CC | ARQUITECTOSS были ответственны за изучение этого законопроекта, может ли бассейн быть построенным в пределах сада заданных размеров. Этот элемент должен занимать площадь двора, не красть много пространство сада, позволяя оставить как можно больше зеленых растений.
В целях оптимизации пространства было решено разрушить постройку в задней части имущества, образовать другое место для хранения предметов, которые хранились внутри. Для того чтобы сохранить цветочные горшки, в саду были спроектированы по обе стороны бассейна специальные боковые стенки.
На заднем плане отверстие для фильтра бассейна расположено таким образом, чтобы это было возможно разместить на дворе больше растений. Конечный результат – это бассейн, который прекрасно вписывается в сад, позволяя более широко использовать весь двор, чтобы поставить там стулья или другую мебель.
Размеры здания были длиной 5 метров на 3 метра в ширину, достигая площадью 15 квадратных метров в общей сложности. Очень простое предложение, лучший практический стиль, где клиент был доволен выпускной работой.
После того как были выполнены все работы, был получен бассейн с деревенской отделкой, чтобы обеспечить его прочность на протяжении многих лет. Можно сказать, что ящики для цветов добавляют нотку свежести в пространство семейного отдыха.
В завершении нашего путешествия мы понимаем, что построить этот бассейн во дворе было не так сложно, как мы считаем. Первый шаг – мы должны иметь четкое представление о том, в каком стиле будет сделан бассейн, далее нужно найти профессиональных специалистов.