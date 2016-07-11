Возможно ли построить бассейн на террасе?

Эта статья для тех, кто не против иметь бассейн во дворе! Этот проект покажет нам, как в пределах относительно небольшого сада создать частный оазис, полный простоты, где мы можем провести неторопливый день с нашей семьей, не выходя из дома. Поэтому обратите внимание на приведенные ниже советы.