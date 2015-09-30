Как рассчитать реальную стоимость дома

Каждый, кто задумывается о вопросе строительства своего дома, сталкивается с проблемой предварительной оценки затрат, особенно с учетом разных вариантов используемых технологий. Что-то окажется действительно экономичным, а что-то только кажется таковым на первый взгляд, но таит в себе ряд сложностей и удорожаний конечной стоимости дома.

Кроме того, начиная строительство всегда нужно хотя бы примерно знать итоговую стоимость проекта, чтобы средства неожиданно не закончились раньше самого процесса строительства, и ваш дом мечты не превратился в черную дыру долгостроя, втягивающую все больше незапланированных трат без всякой понятной перспективы завершения.