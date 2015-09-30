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Как рассчитать реальную стоимость дома

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Каждый, кто задумывается о вопросе  строительства своего дома, сталкивается с проблемой предварительной оценки затрат, особенно с учетом разных вариантов используемых технологий. Что-то окажется действительно экономичным, а что-то только кажется таковым на первый взгляд, но таит в себе ряд сложностей и удорожаний конечной стоимости дома. 

Кроме того, начиная строительство всегда нужно хотя бы примерно знать итоговую стоимость проекта, чтобы средства неожиданно не закончились раньше самого процесса строительства, и ваш дом мечты не превратился в черную дыру долгостроя, втягивающую все больше незапланированных трат без всякой понятной перспективы завершения.

Окна – большие и маленькие

sugar house ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

sugar house

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

При расчет стоимости дома не забудь вычесть из периметра стен застекленную площадь, особенно если планируете использовать в дизайне дома широкое панорамное остекление, большое количество окон и балконов. Но, вычитая эту площадь из расхода строительных материалы на стены, нужно конечно отдельно рассчитать стоимость всех видов остекления с  учетом монтажных работ. 

От мечты к реальности

Частный коттедж г.Москва Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в классическом стиле Бежевый
Садовникова Наталья Евгеньевна

Частный коттедж г.Москва

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Если вы более менее определенно нарисовали в воображении дом своей мечты, постарайтесь найти этим образам какие то конкретные аналоги. Посмотрите, например, на примеры разнообразных домов – от деревянных срубов до готических особняков, выберете что больше вам подходит, как это может быть реализовано. Тогда вам будет проще конкретизировать важные базовые вопросы: размер дома, количества комнат в доме, какие помещения вы хотели бы там разместить, в каком стиле, с какими вариантами отделки вам видится ваш идеальный дом мечты.

Чертеж или хотя бы набросок

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Дома в скандинавском стиле Кирпичи
Lugerin Architects

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

Для расчета стоимости дома вам понадобится сделать  с той или иной степенью уточнения чертеж планируемой конструкции. Для этого вы можете обратиться к специалистам по архитектуре, которые разработают проект по вашим пожеланиям или выбрать из набора готовых проектов. Если вы хотите хотя бы предварительно оценить финансовую сторону вопроса, без сложных проектных разработок, можете сделать простой чертеж сами, главное указать на нем желаемые размеры дома, примерное количество входов, дверей, окон. На основе такой информации уже можно сделать первоначальный расчет стоимости и понять, по силам ли вам осуществить вашу задумку.

Основные элементы расчета

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Итак, вы определились с общим видом планируемого дома и даже изобразили это более четко на чертежах. Какая же информация точно понадобится, чтобы рассчитать хотя бы примерную стоимость всей этой красоты? Во-первых, это, конечно сами размеры дома,  достаточно общей длины периметра и площади дома, от которой будут рассчитываться стоимость всех основных расходных элементов. Также сразу нужно определиться с количеством этажей – от этого зависит глубина закладки фундамента,  общая высота стен дома, толщина несущих стен и стоимость всех перекрытий. Зная размеры дома для определения его стоимости нужно сделать расчет следующих базовых расходов:

- закладка фундамента 

- возведение стен

- перекрытия (межэтажные или над первым этажом – под крышей)

- кровлю 

- внутренние стены (межкомнатные и несущие)

- окна и двери

- электропроводка

- система водоснабжения, отопления и канализации.

Традиционные технологии стротельства

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам, Андреева Валентина Андреева Валентина Дома в классическом стиле
Андреева Валентина

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам

Андреева Валентина
Андреева Валентина
Андреева Валентина

Если вы не хотите экспериментировать в строительстве дома и планируете использовать такие традиционные материалы как бетон и кирпич, то для основы дома понадобится прочное основание – фундамент плитного или ленточного типа , с которого и надо начинать расчеты стоимости. При расчете глубины закладки фундамента учтите основные особенности участка строительства, его рельеф и глубину промерзания грунта в вашей местности. Определившись, исходя из необходимой глубины закладки фундамента, с его высотой и, зная длину периметра вашего дома – можно вычислить необходимое количество материала для постройки – бетона или бетонных блоков и рассчитать его стоимость.

Каркасный дом

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

На что нужно обратить внимание при расчет стоимости каркасного дома, так это на стоимость различных видов утеплителя и отделочных материалов. Суть технологии такова, что эти элементы являются неотъемлемыми при строительстве каркасного дома и именно от их правильного выбора зависит и долговечность, и комфортность строения. И если на основательном фундаменте в этом варианте строительства действительно можно сэкономить, то к выбору утеплителя нужно подойти ответственно и вдумчиво. Выбор вариантов отделки для каркасных домов также очень широк, от простых экономичных, основная функция которых – изоляция утеплителя, до очень интересных, дизайнерских разработок – в виде натурального и искусственного камня, панелей из древесины или декоративных авторских барельефов и отделок.

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Хитрости расчета бревенчатого дома

Smart Wood - post and beam, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – post and beam

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Бревенчатые дома кажется хранят в себе запах леса и свежесть звенящего осеннего утра, построенные из теплых брусьев древесины, они хранят тепло и щедро делятся им со всеми обитателями. Но при постройке такого дома нужно также помнить, что бревна в отличие от стандартных кирпичей и блоков – материал живой и не столько отформатированный под один размер. Поэтому, рассчитывая стоимость деревянного дома обязательно учитывайте диаметр бруса, который планируете использовать. Для определения стоимости бревенчатых стен нужно общую высоту поделить на диаметр бруса и получить расчетное количество необходимых для постройки бревен.

Сложный вопрос крыши

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Конечно, оценка стоимости кровли не ограничивается только расчетом площади дома и крыши над ним. В данном вопросе огромное значение имеет сложность конструктива крыши, многое зависит от количества разнообразных уровней перекрытий и дополнительный элементов. 

При расчете стоимости кровли большое влияние на конечную стоимость имеет и вид выбранного материала, которые сейчас имеют огромный ассортимент. В зависимости от конструкции крыши, общего архитектурного и декоративного решения дома можно выбрать и листовые материалы, более экономичные и простые в монтаже – шифер, металлочерепица, также большой выбор есть и в штучных, более дорогих видах кровли – черепица, сланец, деревянный тес.

Отделочные материалы и приятные мелочи

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Достаточно большое удорожание проекта конечно может быть при использовании оригинальных отделочных материалов, но если вы хотите достичь индивидуального характера вашего дома, то это безотказный способ выделиться из стройного ряда коттеджных застроек. 

Также о расчете стоимости дома можно еще почитать в статье Сколько стоит дом построить.

Деревянный дом для романтика

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