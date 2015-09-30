Как рассчитать реальную стоимость дома

Каждый, кто задумывается о вопросе строительства своего дома, сталкивается с проблемой предварительной оценки затрат, особенно с учетом разных вариантов используемых технологий. Что-то окажется действительно экономичным, а что-то только кажется таковым на первый взгляд, но таит в себе ряд сложностей и удорожаний конечной стоимости дома.
Кроме того, начиная строительство всегда нужно хотя бы примерно знать итоговую стоимость проекта, чтобы средства неожиданно не закончились раньше самого процесса строительства, и ваш дом мечты не превратился в черную дыру долгостроя, втягивающую все больше незапланированных трат без всякой понятной перспективы завершения.
При расчет стоимости дома не забудь вычесть из периметра стен застекленную площадь, особенно если планируете использовать в дизайне дома широкое панорамное остекление, большое количество окон и балконов. Но, вычитая эту площадь из расхода строительных материалы на стены, нужно конечно отдельно рассчитать стоимость всех видов остекления с учетом монтажных работ.
Если вы более менее определенно нарисовали в воображении дом своей мечты, постарайтесь найти этим образам какие то конкретные аналоги. Посмотрите, например, на примеры разнообразных домов – от деревянных срубов до готических особняков, выберете что больше вам подходит, как это может быть реализовано. Тогда вам будет проще конкретизировать важные базовые вопросы: размер дома, количества комнат в доме, какие помещения вы хотели бы там разместить, в каком стиле, с какими вариантами отделки вам видится ваш идеальный дом мечты.
Для расчета стоимости дома вам понадобится сделать с той или иной степенью уточнения чертеж планируемой конструкции. Для этого вы можете обратиться к специалистам по архитектуре, которые разработают проект по вашим пожеланиям или выбрать из набора готовых проектов. Если вы хотите хотя бы предварительно оценить финансовую сторону вопроса, без сложных проектных разработок, можете сделать простой чертеж сами, главное указать на нем желаемые размеры дома, примерное количество входов, дверей, окон. На основе такой информации уже можно сделать первоначальный расчет стоимости и понять, по силам ли вам осуществить вашу задумку.
Итак, вы определились с общим видом планируемого дома и даже изобразили это более четко на чертежах. Какая же информация точно понадобится, чтобы рассчитать хотя бы примерную стоимость всей этой красоты? Во-первых, это, конечно сами размеры дома, достаточно общей длины периметра и площади дома, от которой будут рассчитываться стоимость всех основных расходных элементов. Также сразу нужно определиться с количеством этажей – от этого зависит глубина закладки фундамента, общая высота стен дома, толщина несущих стен и стоимость всех перекрытий. Зная размеры дома для определения его стоимости нужно сделать расчет следующих базовых расходов:
- закладка фундамента
- возведение стен
- перекрытия (межэтажные или над первым этажом – под крышей)
- кровлю
- внутренние стены (межкомнатные и несущие)
- окна и двери
- электропроводка
- система водоснабжения, отопления и канализации.
Если вы не хотите экспериментировать в строительстве дома и планируете использовать такие традиционные материалы как бетон и кирпич, то для основы дома понадобится прочное основание – фундамент плитного или ленточного типа , с которого и надо начинать расчеты стоимости. При расчете глубины закладки фундамента учтите основные особенности участка строительства, его рельеф и глубину промерзания грунта в вашей местности. Определившись, исходя из необходимой глубины закладки фундамента, с его высотой и, зная длину периметра вашего дома – можно вычислить необходимое количество материала для постройки – бетона или бетонных блоков и рассчитать его стоимость.
На что нужно обратить внимание при расчет стоимости каркасного дома, так это на стоимость различных видов утеплителя и отделочных материалов. Суть технологии такова, что эти элементы являются неотъемлемыми при строительстве каркасного дома и именно от их правильного выбора зависит и долговечность, и комфортность строения. И если на основательном фундаменте в этом варианте строительства действительно можно сэкономить, то к выбору утеплителя нужно подойти ответственно и вдумчиво. Выбор вариантов отделки для каркасных домов также очень широк, от простых экономичных, основная функция которых – изоляция утеплителя, до очень интересных, дизайнерских разработок – в виде натурального и искусственного камня, панелей из древесины или декоративных авторских барельефов и отделок.
Бревенчатые дома кажется хранят в себе запах леса и свежесть звенящего осеннего утра, построенные из теплых брусьев древесины, они хранят тепло и щедро делятся им со всеми обитателями. Но при постройке такого дома нужно также помнить, что бревна в отличие от стандартных кирпичей и блоков – материал живой и не столько отформатированный под один размер. Поэтому, рассчитывая стоимость деревянного дома обязательно учитывайте диаметр бруса, который планируете использовать. Для определения стоимости бревенчатых стен нужно общую высоту поделить на диаметр бруса и получить расчетное количество необходимых для постройки бревен.
Конечно, оценка стоимости кровли не ограничивается только расчетом площади дома и крыши над ним. В данном вопросе огромное значение имеет сложность конструктива крыши, многое зависит от количества разнообразных уровней перекрытий и дополнительный элементов.
При расчете стоимости кровли большое влияние на конечную стоимость имеет и вид выбранного материала, которые сейчас имеют огромный ассортимент. В зависимости от конструкции крыши, общего архитектурного и декоративного решения дома можно выбрать и листовые материалы, более экономичные и простые в монтаже – шифер, металлочерепица, также большой выбор есть и в штучных, более дорогих видах кровли – черепица, сланец, деревянный тес.
Достаточно большое удорожание проекта конечно может быть при использовании оригинальных отделочных материалов, но если вы хотите достичь индивидуального характера вашего дома, то это безотказный способ выделиться из стройного ряда коттеджных застроек.
Также о расчете стоимости дома можно еще почитать в статье Сколько стоит дом построить.