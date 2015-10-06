В данной статье вы узнаете, как правильно выбирать кухню, на какие критерии следует обращать внимание в первую очередь.
Корпуса мебели должны быть изготовлены из ламинированной древесно-стружечной мебельной плиты. Ламинированная плита отличается от обычной термостойкостью и влагостойкостью. С ее поверхности легко убираются пятна различных видов с помощью бытовых реактивов. Важно, чтобы торцы деталей на корпусах были обработаны при помощи кромочного материала на основе ПВХ. В таком случае изделие приобретет более эстетичный вид, а его служба увеличится на долгое время.
Кухня является почти самым важным помещением в доме или в квартире. Там вся семья проводит немалое количество времени, поэтому все должно быть размещено практично, рационально и удобно. Не стоит спешить сразу покупать новую мебель для кухни. Сначала следует обмерить ее, начертить план, примерно продумать с дизайнером, что и куда поставить. Формы и размеры кухонного помещения нужно обязательно учитывать и использовать это.
На этапе составления дизайн-проекта новой квартиры всегда встает вопрос, как правильно выбирать кухню. Этот вопрос достаточно сложный, так как с одной стороны на кухне готовится пища, поэтому там должно быть производственное оборудование, с другой стороны кухня является тем местом, где люди отдыхают и принимают гостей, поэтому она должна эффектно выглядеть.
Как правильно выбирать кухню? Прежде всего, следует начать с цены, с бюджета, который вы можете потратить на такое приобретение. После этого следует вам обойти салоны мебели, просмотреть каталоги и определиться со стилем гарнитура. Не всегда планировки квартир имеют помещения стандартного размера, поэтому необходим тщательный обмер кухни, план комнаты с обозначенными размерами каждой стороны, точными размерами углов. После этого вы можете делать заказ мебели. В результате у вас будет установлен нужный гарнитур, идеально подходящий под размеры помещения.
Для создания корпусного материала кухонной мебели в основном используют такие материалы, как МДФ, мультиплекс, дерево, ДСП. Самым дорогим материалом является, конечно же, дерево. Самым дешевым – ДСП. Средняя ценовая категория соответственно у мультиплекса и МДФ. Чтобы изготовить мебель, используют древесину более сорока пород дерева. Она подвергается тщательной сушке, обрабатывается специальными веществами, защищающими от влияния окружающей среды.
Хорошие отзывы имеет и натуральный материал мультиплекс. Тонкие слои древесины различных пород проклеиваются в разных направлениях. Этот материал не так подвергается влиянию воды, как цельное дерево, благодаря чему не деформируется.
Зачастую для изготовления кухонной мебели применяют МДФ и ДСП и другие виды плит. Если позволяет бюджет, то лучше остановиться на МДФ, так как он более прочный и экологически чистый материал. Если же вы все-таки решили приобрести кухню из ДСП, то следует взять у продавца гигиенический сертификат, в котором обязательно должна быть показана степень выделения формальдегидов.
Будьте готовы к тому, что почти все производители делают каркас из ДСП. Исключение могут составлять только авторские дизайнерские кухни или элитные дорогие модели. Но это вас не должно смущать, поскольку современные ДСП кардинально отличаются от тех ДСП, которые были раньше и размокали по торцам. В последнее время производят утяжеленные ДСП, имеющие отличную влагостойкую пропитку. Такие плиты обладают повышенной плотностью и весом, содержат в два раза больше парафина и клея. Немецкие производители подвергают плиты дополнительным процессам усовершенствования.
Кухонные фасады часто также делают из ДСП и покрываются меламином или ламинатом. Различают еще и два способа покрытия в зависимости от обработки края – софтформинг и постформинг.Постформинг представляет собой способ обработки, при котором отделочный материал плавно переходит с основной плоскости на торцы. Такое покрытие более дорогое, оно лучше, потому что по сравнению с софтформингом оно не имеет швов.
Материал МДФ считается более совершенным, чем ДСП. Это древесная пыль, спрессованная на клеевой основе. Материал достаточно плотный, не деформируется, а по прочности является лучше, чем натуральная древесина. Он гибок в производстве, так как из его плит можно формовать любую замысловатую конфигурацию. Фасады кухонь выполняют из лакированного, матового или ламинированного МДФ, также добавляют различные декоративные бордюры. МДФ дороже ДСП, но и качество его выше.
Кухонные фасады из деревянного массива самые дорогие. Как правильно выбирать кухню из массива? Сначала следует расспросить продавца, что именно сделано из дерева. Обычно из него делают только раму дверцы, а на филенку идет покрытая шпоном или ламинированная под дерево МДФ, если взять полностью деревянные дверцы, то они будут крайне чувствительными к перепаду температуры и влажности. Из-за этого они могут деформироваться. Поэтому основное количество фабрик производят из массива дерева лишь раму. Если кухня полностью изготовлена из дерева, как это любят делать в скандинавских странах, то в таком случае массив подвергается дорогой обработке специальными веществами и антисептиками, а потом покрывается особенным лаком.
Достаточно интересно и красиво выглядят фасады для кухни из наборного дерева. Дверцы делают из разноцветных брусков дуба, ореха, акации, бука, вишни. Специалисты подтверждают, что наборный фасад имеет достаточную крепость, почти не подвержен внешним негативным влияниям по сравнению с мебелью из массива. Также некоторые фасады выполняют из деревянной рамы со стеклом, плиткой, смальтой, плетенкой. Наиболее сейчас популярны и актуальны дверцы из нержавеющей стали, но отпечатки пальцев с данной поверхности оттираются крайне тяжело.
Как правильно выбирать кухню по стилю и цвету? Начнем с классического стиля. Мебель выбирается тяжелая, деревянная, красивая. Особенно этот стиль подходит, если имеются большие окна и высокие потолки. Модерн является популярным стилем для кухни. Все здесь располагается удобно, практично и эргономично. Такая кухня светлая, открытая, неяркая.
Не менее распространенным считается стиль кантри. Используются деревянные фасады, плетеная мебель, цветы в горшках, то есть все натуральное. Бытовую технику скрывают или декорируют под латунь. Такая кухня проста, уютна и функциональна. При стиле хай-тек применяют стекло и металл, хром, крашеные фасады и ультрасовременную технику. Пространство не загромождается.
Стиль очень важен при выборе кухни, но значимую роль играет и цветовая гамма. Например, голубой цвет дарит покой и умиротворение, зеленый привносит гармонию и свежесть, оранжевый и желтый могут поднять настроение. Из красных оттенков лучше выбрать розовый или бордовый. Хорошо смотрятся различные сочетания цветов и их контрасты.
Таким образом, вы теперь знаете, как правильно выбирать кухню. Обращайте внимание на все указанные критерии, не торопитесь с покупкой, а тщательно все спланируйте. Только так вы получите желаемый интерьер.