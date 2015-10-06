Кухня является почти самым важным помещением в доме или в квартире. Там вся семья проводит немалое количество времени, поэтому все должно быть размещено практично, рационально и удобно. Не стоит спешить сразу покупать новую мебель для кухни. Сначала следует обмерить ее, начертить план, примерно продумать с дизайнером, что и куда поставить. Формы и размеры кухонного помещения нужно обязательно учитывать и использовать это.

На этапе составления дизайн-проекта новой квартиры всегда встает вопрос, как правильно выбирать кухню. Этот вопрос достаточно сложный, так как с одной стороны на кухне готовится пища, поэтому там должно быть производственное оборудование, с другой стороны кухня является тем местом, где люди отдыхают и принимают гостей, поэтому она должна эффектно выглядеть.