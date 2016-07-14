Шикарный дом у реки

Необычный дом, построенный для молодой семьи, находится на склоне живописного холма, из которого открывается изумительный вид. Именно это обстоятельство было решающим и повлияло на выбор места для создания захватывающего и необычного проекта, в котором воплощены передовые технологии, применены самые современные строительные и отделочные материалы. В результате был реализован изумительный по красоте и необычности дом, в котором прекрасно все.
Мы предлагаем вам познакомиться с этим великолепным домом и увидеть, как реализован данный проект с точки зрения комфорта, практичности, современных веяний в дизайне и архитектуре. Возможно, этот дом станет своеобразной точкой отсчета, с которой начнется реализация мечты о доме будущего для вашей семьи. Мы будем рады, если какие-либо идеи вы сможете вынести для себя из этого проекта.
Этот необычный дом впечатляет своими размерами. Но также он производит неизгладимое впечатление своей полной открытостью и шикарным внешним видом. С одной стороны дом полностью открыт и доступен солнцу, противоположная, северная стена не имеет окон вообще.
Стена, выходящая на склон, смонтирована из огромных листов стекла. Это практичное и оригинальное решение позволило наполнить все пространство в доме светом и солнечным теплом. Все здесь играет в солнечных лучах, наполняя пространство внутри помещений особым настроением и уютом.
Для отделки наружных стен был использован натуральный материал – деревянная вагонка, которая помогла гармонично вписать это здание в окружающую природную среду.
Дом как бы располагается на своеобразном подиуме, который продолжается с боковых сторон, создавая открытую и просторную террасу по всей протяженности всего строения. Здесь очень просторно и достаточно места, чтобы проводить свободное время, наслаждаясь открывающимся шикарным видом на огромное озеро. На террасе можно отдыхать как в одиночестве, так и весело проводить время в кругу шумной, веселой компании.
Интересное впечатление производит также сама форма дома. Все комнаты выходят на одну сторону, поэтому пребывая в доме можно наслаждаться прекрасным видом постоянно. Оригинально выполнены двери выхода на террасу, выполненные из дерева со стеклом в виде кругов. Их конструкция привлекает внимание своей необычной, фантастичной формой.
Определенно сказать, где заканчивается одна комната и начинается другая с первого взгляда непросто. Но все же разделение существует, и именно это делает внутреннее пространство гармоничным и неповторимым.
Здесь также все отделано деревом – и стены, и потолок. Но больше всего на посетителей производят впечатление грандиозные размеры помещения. Здесь очень просторно и красиво. Каждый элемент интерьера привносит свою изюминку в стиль и дополняет уютную обстановку.
Гостиная условно отделена от остальных зон только мягкой угловой мебелью и шикарным, светлым, мягким ковром.
Более динамичной делают зону гостиной различного размера и формы картины на стенах, дизайнерская лампа для дополнительного освещения, а также интересной формы белоснежные журнальные столики и обтекаемые кресла.
Оригинальным розовым пятнышком выделяется столик у боковины одного из диванов.
Во время пребывания в гостиной можно наслаждаться увлекательным чтением книг, удобно расположенных на открытых книжных полках.
Сочетание в интерьере серого цвета мебели, белой поверхности кухонных столов, коричневых деревянных стен сформировало благородный и престижный вид во всем пространстве дома. Зонированная подсветка также служит элементом, условно разделяющим разные по предназначению зоны в доме.
Благодаря полной открытости внутреннее пространство дома сливается с природой, которая его окружает, он великолепно интегрирован в окружающую среду. Солнечный свет, который беспрепятственно проникает внутрь дома, позволяет наслаждаться своими лучами. При необходимости можно создать более закрытое пространство при помощи специальных шторок, которые могут быть опущены, если солнце палит или хочется уединенной атмосферы в вечернее время.
Гостиная плавно перетекает в кухню и граничит с обеденной зоной. Все время пребывания в доме вы можете наблюдать сквозь стеклянные стены захватывающие виды, открывающиеся перед домом и ощущать себя единым целым с пространством за стеклом.
Вся кухонная техника интегрирована в мебель, это не только практично, но и эстетично. Такой дизайнерский прием позволяет не перенасыщать предметами открытое пространство и содержать кухню в идеальном порядке.
В столовой расположен огромный стол, за которым может разместиться до восьми человек. Освежают обстановку этой зоны оригинальные белоснежные стулья на круглых подножках и такой же белоснежный стол.
Спальня имеет очень привлекательный и роскошный вид. Здесь также повторяются все цвета и материалы, использованные в общей отделке дома. Кроме того, эта комната граничит с открытой, просторной ванной комнатой, отделенной от спальни стеклянной перегородкой и это делает ее очень необычной – оформление стен с использованием стекла говорит о полной свободе и раскрепощенности хозяев дома, которые стремятся к максимальной открытости и свободе.
Спальня отделена от других комнат только стеной, внутренних дверей в доме практически нет.
Серо-коричневые оттенки, использованные в отделке спальни, делают атмосферу спокойной, уютной и стильной. Даже картина над кроватью с изображением цветка сделана в серых тонах.
Отдельно нужно сказать об освещении. Кроме дневного света, освещающего комнату, здесь создано несколько источников искусственного освещения: интересная подсветка потолка, точечные светильники в потолке и настольные лампы на прикроватных тумбочках.
Фантастическое помещение – ванная комната. Здесь все прекрасно: круглой формы объемная ванна, две раковины, встроенные в шикарную столешницу, великолепная мебель, в которой вмонтированы сантехнические приборы. Светлые стены, отделанные мраморными плитками, создают величественное настроение в этом помещении.
Душевая кабина выполнена в стекле, она не имеет душевого поддона и выглядит ошеломляюще. Здесь все гармонично, стильно и захватывающе.
Благодаря размещению в комнате ванны, душевой кабины и двух раковин семейная пара может использовать это помещение одновременно. Принимая душ, или наслаждаясь ароматной ванной, можно созерцать прекрасные виды через стеклянную наружную стену и при этом полноценно расслабляться после напряженного рабочего дня.
С боковой стороны дома расположен вход, как будто спрятанный от посторонних глаз. К нему и на террасу ведет небольшой деревянный пандус. Такой же пандус есть и с противоположной стороны дома. Здесь все выполнено в едином стиле, даже деревья органично дополняют общую стилистику строения.
Впечатление, которое производит этот суперсовременный дом просто фантастичные. Обстановка вокруг создает атмосферу покоя и умиротворенности. Здесь очень приятно проводить время вдали от шумного города, суеты и городского смога. Деревья, трава, прекрасное озеро, свежий воздух и роскошный дом. Что еще нужно для того, чтобы ощущать себя на вершине счастья?