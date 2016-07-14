Шикарный дом у реки

Этот необычный дом впечатляет своими размерами. Но также он производит неизгладимое впечатление своей полной открытостью и шикарным внешним видом. С одной стороны дом полностью открыт и доступен солнцу, противоположная, северная стена не имеет окон вообще.

Стена, выходящая на склон, смонтирована из огромных листов стекла. Это практичное и оригинальное решение позволило наполнить все пространство в доме светом и солнечным теплом. Все здесь играет в солнечных лучах, наполняя пространство внутри помещений особым настроением и уютом.

Для отделки наружных стен был использован натуральный материал – деревянная вагонка, которая помогла гармонично вписать это здание в окружающую природную среду.

Дом как бы располагается на своеобразном подиуме, который продолжается с боковых сторон, создавая открытую и просторную террасу по всей протяженности всего строения. Здесь очень просторно и достаточно места, чтобы проводить свободное время, наслаждаясь открывающимся шикарным видом на огромное озеро. На террасе можно отдыхать как в одиночестве, так и весело проводить время в кругу шумной, веселой компании.

Интересное впечатление производит также сама форма дома. Все комнаты выходят на одну сторону, поэтому пребывая в доме можно наслаждаться прекрасным видом постоянно. Оригинально выполнены двери выхода на террасу, выполненные из дерева со стеклом в виде кругов. Их конструкция привлекает внимание своей необычной, фантастичной формой.