Цемент в дизайне интерьера ванной: 5 великолепных идей

Ванная – это та комната в доме, которая служит не только местом для принятия душа, но и местом релаксации и даже медитации. Именно поэтому очень важно создать там уютную атмосферу с помощью функционального дизайна.
Роскошь и элегантность в интерьере ванной комнаты достигается те только за счет вычурного дизайна. Современно могут выглядеть и отделка в деревенском стиле в приглушенных тонах, если правильно подобрать текстуры. Стильного эффекта можно добиться, например, используя цемент в декоре ванной. Именно о нем пойдет речь в нашей статье.
Предлагаем вашему вниманию 5 великолепных идей использования цемента в дизайне ванной комнаты.
Цемент используется не только для строительства зданий, но и для их внутренней отделки. Он имеет большой потенциал и красоту, если его правильно использовать. Например, эта ванная комната по проекту дизайнеров из TACO Taller de Arquitectura Contextual полностью отделана цементом от пола до потолка. Его гладкая поверхность имеет теплый оттенок и делает комнату очень уютной. Благодаря правильной комбинации материалов и правильному освещению мы видим пространство, которое оживит утро и зарядит позитивом на весь день!
Цемент сегодня демонстрирует великолепную способность интегрироваться в дизайн любого стиля. Он может стать отличным дополнением как самого вычурного интерьера, так и интерьера в стиле минимализм.
На этом фото мы видим красивую ванную комнату в средиземноморском стиле, где цемент присутствует в качестве раковины и отделки стен. Его светло-серый (почти белый) оттенок идеально сочетается с темным деревом пола, потолка и мебелью.
Если ваша ванная тоже имеет небольшой размер и вытянутую форму, как в данном случае, то вам будет интересна наша статья ’Как обустроить узкую и вытянутую ванную?’
Если вы решили использовать цемент в качестве главного героя вашей ванной комнаты, то у вас есть множество возможных вариантов его применения. Цемент прекрасно формуется, что позволяет создавать из него душевые кабины, ванны, раковины и практически все, что вы можете себе представить в ванной комнате. Вы даже можете воплотить свой собственный дизайн!
Объединив свой творческий потенциал с собственным стилем, вы получите ванную комнату, которая будет идеально отвечать вашим потребностям и желаниям. Цемент – это идеальный
инструмент для того, чтобы воплотить ваши самые смелые мечты в дизайне интерьера ванной.
холст
Цемент можно использовать в качестве основного элемента в строительстве и декоре ванных комнат. Из него можно получить идеальный
холст для дальнейшей отделки или обработки. Он экономичнее многих других материалов, а также позволяет создавать гораздо более естественные и оригинальные поверхности, благодаря своим декоративным возможностям. Как мы уже говорили, цементные элементы и отделку можно использовать в дизайне интерьера любой ванной.
В работе с этим материалом можно проявить оригинальность и творческий подход. Его универсальная функциональность позволяет создавать любые элементы в ванной комнате. В качестве еще одного примера, мы представляем вашему вниманию вот эту интересную модель душевой. Оригинально, не правда ли?
Прочность, универсальность, легкость в обслуживании и работе с материалом – все эти достоинства делают цемент одним из самых востребованных материалов на современном рынке дизайна интерьера.