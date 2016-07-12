Цемент в дизайне интерьера ванной: 5 великолепных идей

Ванная – это та комната в доме, которая служит не только местом для принятия душа, но и местом релаксации и даже медитации. Именно поэтому очень важно создать там уютную атмосферу с помощью функционального дизайна.

Роскошь и элегантность в интерьере ванной комнаты достигается те только за счет вычурного дизайна. Современно могут выглядеть и отделка в деревенском стиле в приглушенных тонах, если правильно подобрать текстуры. Стильного эффекта можно добиться, например, используя цемент в декоре ванной. Именно о нем пойдет речь в нашей статье.

Предлагаем вашему вниманию 5 великолепных идей использования цемента в дизайне ванной комнаты.