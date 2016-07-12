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Цемент в дизайне интерьера ванной: 5 великолепных идей

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Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Ванная комната в стиле модерн Твердая древесина Серый
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Ванная – это та комната в доме, которая служит не только местом для принятия душа, но и местом релаксации и даже медитации. Именно поэтому очень важно создать там уютную атмосферу с помощью функционального дизайна. 

Роскошь и элегантность в интерьере ванной комнаты достигается те только за счет вычурного дизайна. Современно могут выглядеть и отделка в деревенском стиле в приглушенных тонах, если правильно подобрать текстуры. Стильного эффекта можно добиться, например, используя цемент в декоре ванной. Именно о нем пойдет речь в нашей статье. 

Предлагаем вашему вниманию 5 великолепных идей использования цемента в дизайне ванной комнаты.

Теплые оттенки

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Ванная комната в стиле модерн
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Цемент используется не только для строительства зданий, но и для их внутренней отделки. Он имеет большой потенциал и красоту, если его правильно использовать. Например, эта ванная комната по проекту дизайнеров из TACO Taller de Arquitectura Contextual полностью отделана цементом от пола до потолка. Его гладкая поверхность имеет теплый оттенок и делает комнату очень уютной. Благодаря правильной комбинации материалов и правильному освещению мы видим пространство, которое оживит утро и зарядит позитивом на весь день!

Универсальность применения

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Ванная комната в стиле модерн Твердая древесина Серый
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

Цемент сегодня демонстрирует великолепную способность интегрироваться в дизайн любого стиля. Он может стать отличным дополнением как самого вычурного интерьера, так и интерьера в стиле минимализм. 

На этом фото мы видим красивую ванную комнату в средиземноморском стиле, где цемент присутствует в качестве раковины и отделки стен. Его светло-серый (почти белый) оттенок идеально сочетается с темным деревом пола, потолка и мебелью. 

Если ваша ванная тоже имеет небольшой размер и вытянутую форму, как в данном случае, то вам будет интересна наша статья ’Как обустроить узкую и вытянутую ванную?

Прекрасно формуется

Casa Mac, Antonio D'aprile Architetto Antonio D'aprile Architetto Ванная комната в стиле модерн
Antonio D&#39;aprile Architetto

Antonio D'aprile Architetto
Antonio D&#39;aprile Architetto
Antonio D'aprile Architetto

Если вы решили использовать цемент в качестве главного героя вашей ванной комнаты, то у вас есть множество возможных вариантов его применения. Цемент прекрасно формуется, что позволяет создавать из него душевые кабины, ванны, раковины и практически все, что вы можете себе представить в ванной комнате. Вы даже можете воплотить свой собственный дизайн!

Объединив свой творческий потенциал с собственным стилем, вы получите ванную комнату, которая будет идеально отвечать вашим потребностям и желаниям. Цемент – это идеальный инструмент для того, чтобы воплотить ваши самые смелые мечты в дизайне интерьера ванной. 

Идеальный холст

homify Ванная комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Цемент можно использовать в качестве основного элемента в строительстве и декоре ванных комнат. Из него можно получить идеальный холст для дальнейшей отделки или обработки. Он экономичнее многих других материалов, а также позволяет создавать гораздо более естественные и оригинальные поверхности, благодаря своим декоративным возможностям. Как мы уже говорили, цементные элементы и отделку можно использовать в дизайне интерьера любой ванной. 

Функциональность

Fugenloses Bad mit Beton Cirè Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Ванная комната в стиле модерн
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Fugenloses Bad mit Beton Cirè

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

В работе с этим материалом можно проявить оригинальность и творческий подход. Его универсальная функциональность позволяет создавать любые элементы в ванной комнате. В качестве еще одного примера, мы представляем вашему вниманию вот эту интересную модель душевой. Оригинально, не правда ли?

Прочность, универсальность, легкость в обслуживании и работе с материалом – все эти достоинства делают цемент одним из самых востребованных материалов на современном рынке дизайна интерьера

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