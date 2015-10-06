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Колониальный стиль и небольшое хулиганство

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Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Желтый
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Сегодня традиции колониального стиля так же находят достойное продолжение в современных интерьерах. Дизайнер Ольга Кулекина (студия«NEW INTERIOR») вдохновившись эстетикой и художественностью этого направления, представила проект, который можно ценить за его отчасти самобытность и особую атмосферу.

Характер эксцентричный

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Гостиная в колониальном стиле Многоцветный
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Бежево-серые тона и оттенки коричневого привносят ощущение природной стихии. В целом, интерьер получился близким по духу сильному человеку с высокими эстетическими запросами. Помимо состаренной массивной деревянной мебели (обеденный стол, комод, прикроватная тумбочка и барные стулья) в квартире появились и элементы «бохо-шик».

Восток vs Запад

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Желтый
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

В оформлении интерьера колониальный стиль принято считать одним из наиболее интересных, ведь его замечательные черты появились в результате смешения и взаимопроникновения культур, так непохожих друг на друга. Квартира в Санкт-Петербурге, в которой проходил ремонт, претерпела некоторую перепланировку, что можно считать хорошим решением для освобождения пространства от ненужных перегородок и стен.

Пара слов о бохо-шик

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Гостиная в колониальном стиле Многоцветный
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Само слово «бохо» происходит от французского bohémien и переводится как «цыганщина». Оно имеет общий корень со словом «богема», которое характеризует творческих людей, чуждым каким-либо условностям. Основополагающим в этом стиле является буйство текстиля и красок, эклектика на грани чудачества, а также полная свобода самовыражения. С чем еще можно сочетать комод в колониальном стиле, который так органично смотрится с причудливой яркой и мягкой мебелью? Для создания такого замысловатого сочетания требуется безупречное чувство равновесия и продуманный подход.

Изящные узоры

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Кухня в колониальном стиле Желтый
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Дизайн кухни отражает увлечения и характер хозяев. Пол и фартук украшает марокканская плитка, рисунок которой позволил создать уникальный и индивидуальный концепт для всего интерьера. Белые фасады кухонной мебели подчеркивают акценты. За карнизом прячется светодиодная подсветка. В стене была создана специальная ниша для демонстрации различной утвари — различным национальным символам и украшениям.

Демократия в действии

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Гостиная в колониальном стиле Многоцветный
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Верхний и нижний свет во всех комнатах оформлен по-разному. Европейские люстры дополнены бра и светильниками с этническими мотивами — выглядит достаточно демократично для того6 чтобы почувствовать комфорт и непринужденность. Холл, гостиная, столовая и кухня, а также гостевая ванная комната составляют общественную зону. За раздвижной дверью скрыта приватная половина, состоящая из спальни, двух детских, ванной и постирочной комнат.

Легкие акценты

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в колониальном стиле Коричневый
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира на Петроградке в колониальном стиле

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

В спальной комнате господствуют кофейные оттенки. В связи с тем, что цветовая гамма довольно сдержанная, особое внимание было уделено деталям. В качестве элегантных предметов декора использовались бархатные подушки, расшитые изящными узорами, светильники с абажурами из плотной ткани, украшения для дверных ручек из шелковых нитей. Все это придало помещению индивидуальность и сыграло роль изюминки в общем интерьере спальни.

Дом на рельефном участке
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