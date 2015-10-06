Колониальный стиль и небольшое хулиганство

Само слово «бохо» происходит от французского bohémien и переводится как «цыганщина». Оно имеет общий корень со словом «богема», которое характеризует творческих людей, чуждым каким-либо условностям. Основополагающим в этом стиле является буйство текстиля и красок, эклектика на грани чудачества, а также полная свобода самовыражения. С чем еще можно сочетать комод в колониальном стиле, который так органично смотрится с причудливой яркой и мягкой мебелью? Для создания такого замысловатого сочетания требуется безупречное чувство равновесия и продуманный подход.