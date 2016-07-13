6 домов с красивыми фасадами и интерьерами

Читатели homify имеют прекрасную возможность не только вдохновляться лучшими проектами, но и оставаться в курсе самых последних трендов в области дизайна интерьера. Понимая, что архитектура неразрывно связана с убранством помещений, мы решили объединить в одной статье сразу несколько проектов жилых домов и показать их интерьеры.

Все примеры, которые вы увидите, понравились нашим международным читателям, уверены, что они не оставят равнодушными и наших русскоязычных пользователей.