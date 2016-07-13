6 домов с красивыми фасадами и интерьерами

Читатели homify имеют прекрасную возможность не только вдохновляться лучшими проектами, но и оставаться в курсе самых последних трендов в области дизайна интерьера. Понимая, что архитектура неразрывно связана с убранством помещений, мы решили объединить в одной статье сразу несколько проектов жилых домов и показать их интерьеры.
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Специалисты из Польши разработали настоящий дом мечты. Его модернистские объемы и линии отличает большое количество стекла, в котором отражается много неба и солнца. Так и было задумано. За классическим фасадом этого загородного дома скрываются спокойные и дружелюбные пространства.
Мы находимся внутри этого необыкновенного дома. Сочетание нескольких оттенков дерева создает уютную и доброжелательную атмосферу. Центральное положение в пространстве занимает современный камин, вокруг которого расположены остальные функциональные зоны. Архитекторы решили построить этот дом, основываясь на концепции открытого пространства. Количество стен и перегородок было сведено до минимума, что очень хорошо видно по фотографии.
В Анкаре, столице Турции, мы нашли для вас потрясающий проект коттеджа, который сочетает в себе отделку декоративным камнем, натуральным деревом и штукатурку в традиционном стиле. Такой вариант идеально подходит для небольших домов, которые хотят казаться больше, и для больших поместий, которые будут выглядеть более аккуратно, благодаря комбинированию различных элементов. Обратите внимание на то, как древесиной оформлены окна – вертикальные балки здесь делают каждый выступ более характерным и заметным. Более подробно о Турецкой архитектуре можно узнать из нашей специальной книги идей.
Обилие натурального дерева придает пространству утонченный вид. Использование таких роскошных материалов, как дерево, кожа, шелк и бархат, делает пространство дома особенно атмосферным.
Если вы являетесь сторонником модернистской архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Специалисты спроектировали этот дом с учетом пожеланий всех членов большой семьи, таким образом, здесь появился и гараж для нескольких авто, и светлая веранда, и каминная зона, и медиа-комната. Турецкие архитекторы оправдали все ожидания, воплотив в жизнь функциональный и элегантный дизайн, который действительно впечатляет.
Здесь был создан практически голливудский размах: помимо прекрасной планировки и шикарным видом из окон, в пространстве дома были организованы зоны отдыха под любое настроение. Отдельная специально оборудованная комната для прослушивания музыки – мечта любого меломана-перфекциониста.
Невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. В отделке внешних стен использовано стекло и натуральное дерево. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на окрестности. Немало важно, что дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера.
Внутреннее убранство выполнено в гармонии с природой и предусматривает полностью деревянную отделку. В меблировке также использовано дерево и кожа. В целом создается впечатление, что мы оказались в каюте фешенебельной яхты. Автор проекта специализируется именно на таких интерьерах.
Здание по своей форме напоминает призму, для которой характерны гладкие поверхности, прямые линии, а также четко выраженная геометрия. В архитектуре мы видим явное стремление к будущему.
Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде фурнитуры и ярких аксессуаров придают уют и делают дизайн более живым, становясь при этом эффектным акцентом.
Кирпич и камень – это не только качественные материалы при строительстве, но и замечательные элементы для оформления фасада. Авторы проекта смогли визуально отделить жилую зону от пристройки, четко обозначив пространства, просто использовав различные варианты отделки (и ее отсутствие).
Внутри интерьер оформлен легко и ненавязчиво для жизни полной радости и изобилия. Большая часть мебели имеет светлый цвет, что действительно делает интерьер уютным. Белоснежную внутреннюю отделку и мебель дополняют акценты в виде текстиля и элементов декора. Мы видим свежий, лаконичный и в то же время теплый дизайн.
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