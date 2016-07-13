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6 домов с красивыми фасадами и интерьерами

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Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Гостиная в стиле модерн
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Читатели homify имеют прекрасную возможность не только вдохновляться лучшими проектами, но и оставаться в курсе самых последних трендов в области дизайна интерьера. Понимая, что архитектура неразрывно связана с убранством помещений, мы решили объединить в одной статье сразу несколько проектов жилых домов и показать их интерьеры.

Все примеры, которые вы увидите, понравились нашим международным читателям, уверены, что они не оставят равнодушными и наших русскоязычных пользователей.

Дом с зимним садом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Специалисты из Польши разработали настоящий дом мечты. Его модернистские объемы и линии отличает большое количество стекла, в котором отражается много неба и солнца. Так и было задумано. За классическим фасадом этого загородного дома скрываются спокойные и дружелюбные пространства. 

Современная гостиная

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы находимся внутри этого необыкновенного дома. Сочетание нескольких оттенков дерева создает уютную и доброжелательную атмосферу. Центральное положение в пространстве занимает современный камин, вокруг которого расположены остальные функциональные зоны. Архитекторы решили построить этот дом, основываясь на концепции открытого пространства. Количество стен и перегородок было сведено до минимума, что очень хорошо видно по фотографии.

Вилла в Анкаре

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Дома в стиле модерн
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

 В Анкаре, столице Турции, мы нашли для вас потрясающий проект коттеджа, который сочетает в себе отделку декоративным камнем, натуральным деревом и штукатурку в традиционном стиле. Такой вариант идеально подходит для небольших домов, которые хотят казаться больше, и для больших поместий, которые будут выглядеть более аккуратно, благодаря комбинированию различных элементов. Обратите внимание на то, как древесиной оформлены окна – вертикальные балки здесь делают каждый выступ более характерным и заметным. Более подробно о Турецкой архитектуре можно узнать из нашей специальной книги идей

В гостиной и столовой

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Гостиная в стиле модерн
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Обилие натурального дерева придает пространству утонченный вид. Использование таких роскошных материалов, как дерево, кожа, шелк и бархат, делает пространство дома особенно атмосферным. 

Модернистское здание

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Дома в стиле модерн
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Если вы являетесь сторонником модернистской архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Специалисты спроектировали этот дом с учетом пожеланий всех членов большой семьи, таким образом, здесь появился и гараж для нескольких авто, и светлая веранда, и каминная зона, и медиа-комната. Турецкие архитекторы оправдали все ожидания, воплотив в жизнь функциональный и элегантный дизайн, который действительно впечатляет. 

Шедевры мировой музыки в одной комнате

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Озеленение
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Здесь был создан практически голливудский размах: помимо прекрасной планировки и шикарным видом из окон, в пространстве дома были организованы зоны отдыха под любое настроение. Отдельная специально оборудованная комната для прослушивания музыки – мечта любого меломана-перфекциониста.

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На лоне природы

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Дома в стиле модерн
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

Невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. В отделке внешних стен использовано стекло и натуральное дерево. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на окрестности. Немало важно, что дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера.

Поднять паруса?

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Гостиная в стиле модерн
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

Внутреннее убранство выполнено в гармонии с природой и предусматривает полностью деревянную отделку. В меблировке также использовано дерево и кожа. В целом создается впечатление, что мы оказались в каюте фешенебельной яхты. Автор проекта специализируется именно на таких интерьерах. 

Футуристический проект

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR Дома в стиле модерн
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

Здание по своей форме напоминает призму, для которой характерны гладкие поверхности, прямые линии, а также четко выраженная геометрия. В архитектуре мы видим явное стремление к будущему. 

Стремление к будущему

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR Столовая комната в стиле модерн
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде фурнитуры и ярких аксессуаров придают уют и делают дизайн более живым, становясь при этом эффектным акцентом.

Домик в деревне

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Кирпич и камень – это не только качественные материалы при строительстве, но и замечательные элементы для оформления фасада. Авторы проекта смогли визуально отделить жилую зону от пристройки, четко обозначив пространства, просто использовав различные варианты отделки (и ее отсутствие).

Просторная гостиная

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Гостиная в стиле модерн
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

 Внутри интерьер оформлен легко и ненавязчиво для жизни полной радости и изобилия. Большая часть мебели имеет светлый цвет, что действительно делает интерьер уютным. Белоснежную внутреннюю отделку и мебель дополняют акценты в виде текстиля и элементов декора. Мы видим свежий, лаконичный и в то же время теплый дизайн.

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