Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 шагов к созданию идеального патио

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Cottage Garden, Cheshire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Открытый внутренний дворик, окруженный с разных сторон стенами, деревьями или изгородью из растений – мечта любого дачника. Обычно патио включает в себя небольшие площадки для отдыха, озеленение, будь то газон или цветник, а также коллекцию растений, цветов. Общая площадь может быть вымощена плиткой, по центру расположен фонтан, многочисленные клумбы или растения в кадках. Убранство патио способно иметь самый непредсказуемый дизайн, главное, чтобы оно наилучшим образом гармонировало с окружающим ландшафтом и главной постройкой участка – домом.

В нашей новой книге идей мы расскажем, что необходимо сделать, чтобы создать идеальный дворик или патио на своем участке.

Трапеза под открытым небом

Patio2, Green Decor Green Decor Сад в стиле модерн
Green Decor

Green Decor
Green Decor
Green Decor

Счастливые обладатели загородной недвижимости знают, что

свежий воздух наилучшим образом сказывается на аппетите, а трапеза на природе всегда приносит большое удовольствие. Наши специалисты советуют обзавестись собственным грилем, печью или мангалом, чтобы наслаждаться изысканным вкусом горячих овощей, мяса или пиццы. О том, какой гриль выбрать, можно узнать в нашей специальной книге идей. 

Побыть в тишине

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Сад в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Каждый из нас нуждается в таком месте, где можно побыть некоторое время в тишине и спокойствии. Будете ли вы читать книги, медитировать или просто наслаждаться шелестом листвы и пением птиц, лучше всего для этого подходит самое удаленное и скрытое в гуще растений пространство. Если размеры участка не позволяют вам полностью скрыться от бытовой рутины, ландшафтные дизайнеры предлагают при помощи мебели из ротанга разделить патио на несколько функциональных зон. С помощью передвижных ширм и трельяжей, а также стационарных ограждений и решеток, увитых красивоцветущими вьющимися растениями, можно даже на открытом патио в саду создать атмосферу защищенности.

Хорошо всем

Country Garden, Chew Manga, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в стиле кантри
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Country Garden, Chew Manga

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Еще пару слов о функциональных пространствах. Не следует забывать, что двор и патио – это место для общения, поэтому здесь должно быть приятно находиться всем членам семьи. Если есть маленькие дети, стоит подумать о возможности длительное время и без вреда для здоровья играть на открытом воздухе.

Звуки воды

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo Сад в тропическом стиле
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

Отлично, если поблизости возле патио будет размещен искусственный водоем: в знойный полдень воздух над площадкой становился более влажным и свежим, обеспечивая тем самым более комфортные условия для полноценного отдыха. 

Свежесть водной стихии

Langhe - Relaix Le Due Matote - Bossolasco, Studio Codebò Vergnano Studio Codebò Vergnano Коммерческие помещения Гостиницы
Studio Codebò Vergnano

Studio Codebò Vergnano
Studio Codebò Vergnano
Studio Codebò Vergnano

Если на вашем участке уже есть бассейн, лучше всего, если он будет располагаться неподалеку от патио или террасы. В нем вы сможете освежиться в знойный полдень, а затем насладиться чашечкой свежезаваренного чая с мятой… В то же время купающиеся в бассейне дети будут находиться под вашим пристальным вниманием. 

Цветущий бум

Patio Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Patio

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Прекрасные патио на даче немыслимо без роскошной цветущей зелени. Подумайте о вашей готовности ухаживать за растениями. Лучше иметь те, которые будут цвести в разное время, тогда ваш патио будет радовать яркими красками на протяжении всего лета. Наряду с цветами можно высаживать невысокие деревца и кустарники в глиняных кадках.

Стиль для ванной по Знаку Зодиака
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо