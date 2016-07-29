6 шагов к созданию идеального патио

Открытый внутренний дворик, окруженный с разных сторон стенами, деревьями или изгородью из растений – мечта любого дачника. Обычно патио включает в себя небольшие площадки для отдыха, озеленение, будь то газон или цветник, а также коллекцию растений, цветов. Общая площадь может быть вымощена плиткой, по центру расположен фонтан, многочисленные клумбы или растения в кадках. Убранство патио способно иметь самый непредсказуемый дизайн, главное, чтобы оно наилучшим образом гармонировало с окружающим ландшафтом и главной постройкой участка – домом.

В нашей новой книге идей мы расскажем, что необходимо сделать, чтобы создать идеальный дворик или патио на своем участке.