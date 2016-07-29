6 шагов к созданию идеального патио

Открытый внутренний дворик, окруженный с разных сторон стенами, деревьями или изгородью из растений – мечта любого дачника. Обычно патио включает в себя небольшие площадки для отдыха, озеленение, будь то газон или цветник, а также коллекцию растений, цветов. Общая площадь может быть вымощена плиткой, по центру расположен фонтан, многочисленные клумбы или растения в кадках. Убранство патио способно иметь самый непредсказуемый дизайн, главное, чтобы оно наилучшим образом гармонировало с окружающим ландшафтом и главной постройкой участка – домом.
В нашей новой книге идей мы расскажем, что необходимо сделать, чтобы создать идеальный дворик или патио на своем участке.
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Каждый из нас нуждается в таком месте, где можно побыть некоторое время в тишине и спокойствии. Будете ли вы читать книги, медитировать или просто наслаждаться шелестом листвы и пением птиц, лучше всего для этого подходит самое удаленное и скрытое в гуще растений пространство. Если размеры участка не позволяют вам полностью скрыться от бытовой рутины, ландшафтные дизайнеры предлагают при помощи мебели из ротанга разделить патио на несколько функциональных зон. С помощью передвижных ширм и трельяжей, а также стационарных ограждений и решеток, увитых красивоцветущими вьющимися растениями, можно даже на открытом патио в саду создать атмосферу защищенности.
Еще пару слов о функциональных пространствах. Не следует забывать, что двор и патио – это место для общения, поэтому здесь должно быть приятно находиться всем членам семьи. Если есть маленькие дети, стоит подумать о возможности длительное время и без вреда для здоровья играть на открытом воздухе.
Отлично, если поблизости возле патио будет размещен искусственный водоем: в знойный полдень воздух над площадкой становился более влажным и свежим, обеспечивая тем самым более комфортные условия для полноценного отдыха.
Если на вашем участке уже есть бассейн, лучше всего, если он будет располагаться неподалеку от патио или террасы. В нем вы сможете освежиться в знойный полдень, а затем насладиться чашечкой свежезаваренного чая с мятой… В то же время купающиеся в бассейне дети будут находиться под вашим пристальным вниманием.
Прекрасные патио на даче немыслимо без роскошной цветущей зелени. Подумайте о вашей готовности ухаживать за растениями. Лучше иметь те, которые будут цвести в разное время, тогда ваш патио будет радовать яркими красками на протяжении всего лета. Наряду с цветами можно высаживать невысокие деревца и кустарники в глиняных кадках.