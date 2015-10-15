Интерьер квартиры: королевские покои нового поколения

Не раз на страницах homify обсуждался вопрос, возможен ли достойный ремонт без декоратора, сделанный собственными руками на основе полученных знаний и опыта, собственных ощущений и чувства прекрасного? Многие скажут, что оформлением интерьера должны заниматься профессионалы. Но с декораторами, как с врачами, — весь вопрос в том, к кому попадешь. Порой встречаются такие мастера, что лучше бы и заказчики справлялись своими силами. Так что если вы уверены, что справитесь собственными силами — дерзайте. Вдохновиться на подвиги вам помогут специалисты нашего ресурса, например, BRO DESIGN STUDIO. В этой книге идей мы покажем удивительно нежный проект однокомнатной квартиры в ЖК «Park Avenue».
Центральное положение занимает диван с эксклюзивным дизайном, однако авторы проекта отдали предпочтение не только элегантности, но и поистине уникальному комфорту. Такая модель может быть заказана в зависимости от пространственных предпочтений: в линейном варианте и как угловой модуль, полностью удовлетворяя идею Велнесс.
Как мы видим, большое внимание уделено тканям, цвет и фактура которых воссоздают приятную атмосферу теплого времени года — оттенки песка, облаков и цветущих ирисов. Журнальный столик может заслуженно называться бестселлером. Украшающее этот предмет мебели фацетное стекло привносит в интерьер благородную загадочность.
Цвет кухонной мебели полностью соответствует заданной дизайнерами общей палитре интерьера. Достаточное количество шкафчиков и полок позволяет спрятать всю кухонную утварь и сохранить идеальный порядок (прослеживается женский характер, не так ли?). Логика помещения позволила разместить барную стойку, которая может быть использована и как рабочая поверхность, и как обеденный стол — удобное решение для небольшой квартиры, нуждающейся в пространственном зонировании. Белоснежная глянцевая техника (духовой шкаф, индукционная плита, вытяжка) идеально гармонирует с напольной плиткой кухонным фартуком.
Интерьер спальной комнаты заслуживает отдельного внимания, так как специалистам действительно удалось сочетание люксового дизайна с функциональностью. Таким образом заказчику был предложен не просто готовый продукт, который может понравиться даже самому искушенному ценителю, но и стиль жизни!
При проектировании ванной комнаты дизайнеры представляли помещение с нежным бархатным фоном, где много воздуха, и в котором присутствует изысканный и утонченный аромат известного французского парфюма. Это помещение воплощает образ дня и ночи и отражает свойственное всем людям желание чувствовать себя спокойно и уютно.