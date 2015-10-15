Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Интерьер квартиры: королевские покои нового поколения

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Не раз на страницах homify обсуждался вопрос, возможен ли достойный ремонт без декоратора, сделанный собственными руками на основе полученных знаний и опыта, собственных ощущений и чувства прекрасного? Многие скажут, что оформлением интерьера должны заниматься профессионалы. Но с декораторами, как с врачами, — весь вопрос в том, к кому попадешь. Порой встречаются такие мастера, что лучше бы и заказчики справлялись своими силами. Так что если вы уверены, что справитесь собственными силами — дерзайте. Вдохновиться на подвиги вам помогут специалисты нашего ресурса, например, BRO DESIGN STUDIO. В этой книге идей мы покажем удивительно нежный проект однокомнатной квартиры в ЖК «Park Avenue».

Оазис хорошего настроения

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Гостиная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Центральное положение занимает диван с эксклюзивным дизайном, однако авторы проекта отдали предпочтение не только элегантности, но и поистине уникальному комфорту. Такая модель может быть заказана в зависимости от пространственных предпочтений: в линейном варианте и как угловой модуль, полностью удовлетворяя идею Велнесс. 

Красота кроется в деталях

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Гостиная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Как мы видим, большое внимание уделено тканям, цвет и фактура которых воссоздают приятную атмосферу теплого времени года — оттенки песка, облаков и цветущих ирисов.  Журнальный столик может заслуженно называться бестселлером.  Украшающее этот предмет мебели фацетное стекло привносит в интерьер благородную загадочность.

Где рождаются кулинарные шедевры

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Кухня в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Цвет кухонной мебели полностью соответствует заданной дизайнерами общей палитре интерьера. Достаточное количество шкафчиков и полок позволяет спрятать всю кухонную утварь и сохранить идеальный порядок (прослеживается женский характер, не так ли?). Логика помещения позволила разместить барную стойку, которая может быть использована и как рабочая поверхность, и как обеденный стол — удобное решение для небольшой квартиры, нуждающейся в пространственном зонировании. Белоснежная глянцевая техника (духовой шкаф, индукционная плита, вытяжка) идеально гармонирует с напольной плиткой кухонным фартуком.

Тихая гавань

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Спальня в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Интерьер спальной комнаты заслуживает отдельного внимания, так как специалистам действительно удалось сочетание люксового дизайна с функциональностью. Таким образом заказчику был предложен не просто готовый продукт, который может понравиться даже самому искушенному ценителю, но и стиль жизни!

Мир душевной чистоты

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Ванная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

При проектировании ванной комнаты дизайнеры представляли помещение с нежным бархатным фоном,  где много воздуха, и в котором присутствует изысканный и утонченный аромат известного французского парфюма. Это помещение воплощает образ дня и ночи и отражает свойственное всем людям желание чувствовать себя спокойно и уютно.

10 шикарных дизайнерских приемов
Готовы ли вы вдохновиться этим проектом на изменения в собственной квартире?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо