Интерьер квартиры: королевские покои нового поколения

Не раз на страницах homify обсуждался вопрос, возможен ли достойный ремонт без декоратора, сделанный собственными руками на основе полученных знаний и опыта, собственных ощущений и чувства прекрасного? Многие скажут, что оформлением интерьера должны заниматься профессионалы. Но с декораторами, как с врачами, — весь вопрос в том, к кому попадешь. Порой встречаются такие мастера, что лучше бы и заказчики справлялись своими силами. Так что если вы уверены, что справитесь собственными силами — дерзайте. Вдохновиться на подвиги вам помогут специалисты нашего ресурса, например, BRO DESIGN STUDIO. В этой книге идей мы покажем удивительно нежный проект однокомнатной квартиры в ЖК «Park Avenue».