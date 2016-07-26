Уникальное бунгало

В этой книге идей нам предстоит увидеть один из лучших проектов бунгало, который был спроектирован в Германии. Дом имеет L-образную форму, к нему примыкает просторная терраса. Свет проникает через большие современные окна…

Этот дом является сборным, его техническое оснащение зависит от многих факторов, однако производитель уверяет, что среднее время от момента реализации заказа до оформления интерьера – три месяца.