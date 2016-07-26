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Уникальное бунгало

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Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Дома в стиле модерн Белый
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Бунгало — это одноэтажный дом, предназначенный для проживания одной семьи. Такая постройка обычно имеет плоскую крышу и обширную веранду. В туризме такие дома частенько принимают за небольшие коттеджи, расположенные на берегу водоема. Также бунгало встречается в США и Канаде, где под этим термином понимается определенный тип конструкции и планировки загородного жилья, меняющийся в зависимости от традиций региона и штата. Говоря о бунгало в Европе, часто имеется ввиду легкая постройка с верандой и собственным земельным участком, где разбивается сад. Как бы то ни было, нам нравятся такие проекты и мы с большим удовольствием готовы рассказывать о них своим читателям.

Счастье в сборном доме возможно

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Дома в стиле модерн Белый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

В этой книге идей нам предстоит увидеть один из лучших проектов бунгало, который был спроектирован в Германии. Дом имеет L-образную форму, к нему примыкает просторная терраса. Свет проникает через большие современные окна…

Этот дом является сборным, его техническое оснащение зависит от многих факторов, однако производитель уверяет, что среднее время от момента реализации заказа до оформления интерьера – три месяца.

Просто и доступно

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Дома в стиле модерн Железобетон Белый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Внешние стены имеют толщину 40 см, прекрасно сохраняют тепло, изолируют звук и снижают уровень шума. Производитель предлагает опцию установки солнечных батарей на крышу дома — в Германии использование альтернативных источниковэнергии прекрасно развито, — такие панели максимально оптимизируют потребление энергии.  

Удобное решение

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Прежде чем перейти к интерьерам, давайте приглядимся к проекту планировки. Согласно задумке архитекторов, дом может быть реализован в трех разных размерах: 151 м ², 180 м² или 211 м². От части внутренних перегородок легко отказаться, создав и обустроив пространства по собственному вкусу и потребностям.

Идеальное предложение

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Гостиная в стиле модерн Оранжевый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Свет является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ему придают значение не только архитекторы и декораторы, но и профессионалы совершенно иных сфер, будь то фотографы или кинорежиссеры. Интерьеры приобретают легкость и воздушность при хорошем естественном освещении, а фасады зданий перевоплощаются при помощи иллюминации в вечерне время суток. Большие окна, панорамные двери, отсутствие лишних перегородок – вот то, что дарит людям ощущение пространственной свободы.

Свет – это жизнь

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Гостиная в стиле модерн Оранжевый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Это бунгало может быть организовано по индивидуальному желанию заказчика. Точно пластилин, его интерьер формируется на основе личных предпочтений и амбиций. Выберет ли клиент современный стиль, или же обратится к эко-дизайну с использованием материалов исключительно растительного происхождения—производитель такого типа жилья поможет найти самое комфортное решение.

Современные стандарты качества

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Кухня в стиле модерн Серый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Благодаря четырехскатной крыше, здание имеет приятный классической облик, а белый цвет потолков делает интерьер совершенным. Архитектурная концепция дома базируется на принципах компактности, качественного и эффективного утепления, правильной геометрии и ориентации по сторонам света. Особенностью является не только эффективное энергосбережение, а также малое энергопотребление.

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