Строительство террас и беседок. С чего начать?

Терраса, беседка или садовый павильон подходят для идеального отдыха в теплое время года. Каждое строение представляет собой
дополнительное пространство, своего рода летнюю гостиную или даже столовую с
кухней. Сегодня мы хотим поговорить о практике строительства террас
и беседок, поразмышлять на тему возможных
подводных камней, чтобы предостеречь своих читателей от самых распространенных ошибок.
Строительство террасы или беседки – затея приятная и интересная. Лучше всего возводить конструкцию из тех же материалов, из которых строился ваш жилой дом. Таким образом новое строение будет гармонировать с фасадом ранее построенного коттеджа. В южных странах террасы и веранды могут иметь плоские горизонтальные крыши, однако наших краях предпочтение отдается чаще всего двускатным.
Каркасная беседка будет прекрасно смотреться в глубине сада, то есть в самом тихом его месте. Для её декора лучше всего подходят вьющиеся растения.
Важно предусмотреть бюджет, выделяемый на строительство беседки или террасы. Конструкция может подразумевать использование дерева, которое не только имеет различие в цене, но и в свойствах. Какой бы тип древесины (или иного материала) вы не выбрали, конструкция все равно будет нуждаться в дополнительной обработке с целью защиты от непогоды, грибков, вредителей, коррозии. Покраска и пропитка специальными растворами может производиться самостоятельно, при этом важно не забывать о правилах безопасности.
Чтобы беседка хорошо справлялась со своими функциями, главная из которых – обеспечение комфортного отдыха, она должна быть построена в удачном месте и на хорошем фундаменте. Именно поэтому так важно еще до начала строительных работ произвести анализ почвы, чтобы узнать её свойства. Только после этого – строить. Поверхность земли, если возможно, должна быть ровной. Идеальная почва – скалистая или песчаная. Наихудшим вариантом является глина.
Беседки принято подразделять на временные и постоянные. Первые устанавливаются в начале теплого сезона, а в конце их демонтируют. Беседки второго типа остаются на месте постоянно, поэтому при их создании особое внимание уделяется устойчивости основания, в роли которого можно использовать твердое асфальтное или бетонное покрытие или опору на сваях. Обеспечить связь с грунтом можно легким фундаментом или отрезками металлических или бетонных труб.
Пренебречь фундаментом можно лишь в том случае, если почва стабильна: не деформируется, а грунтовые воды на участке расположены глубоко и к поверхности не поднимаются.
Определившись c месторасположением террасы или беседки, типом конструкции и размерами, необходимо подготовить чертеж. Строительство начинают с установки главных несущих конструкций, будь то столбы из бетона, камня или дерева, которые укреплены в фундаменте.
Оптимальными размерами для дачной беседки являются 3м в длину и 2м – в ширину, габариты же террасы будут напрямую зависеть от размеров вашего дома. Мерные рулетки, лопаты, бечевка и колышки для разметки – вот, что понадобится во время первых работ. Важно учесть, что вокруг будущего строения обязательно должно быть свободное место, что значительно облегчит ход строительных работ и последующие ремонты.
Разводка кабеля для прокладки электричества производится до этапа отделки. Кабель прокладывается в специальном гофрошланге, что помогает обезопасить –конструкцию от возгорания при коротком замыкании. При желании можно установить печь и мангал. Более сложным будет сделать камин, так как его устройство следует планировать заранее, так как он требует независимого фундамента.
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