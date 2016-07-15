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Строительство террас и беседок. С чего начать?

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Jardín Ecuestre, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Сад в стиле минимализм
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Терраса, беседка или садовый павильон подходят для идеального отдыха в теплое время года. Каждое строение представляет собой дополнительное пространство, своего рода летнюю гостиную или даже столовую с кухней. Сегодня мы хотим поговорить о практике строительства террас и беседок, поразмышлять на тему возможных подводных камней, чтобы предостеречь своих читателей от самых распространенных ошибок. 

Мечты-мечты…

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Строительство террасы или беседки – затея приятная и интересная. Лучше всего возводить конструкцию из тех же материалов, из которых строился ваш жилой дом. Таким образом новое строение будет гармонировать с фасадом ранее построенного коттеджа. В южных странах террасы и веранды могут иметь плоские горизонтальные крыши, однако наших краях предпочтение отдается чаще всего двускатным. 

Каркасная беседка будет прекрасно смотреться в глубине сада, то есть в самом тихом его месте. Для её декора лучше всего подходят вьющиеся растения.

Калькулятор, карандаш и блокнот

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Важно предусмотреть бюджет, выделяемый на строительство беседки или террасы. Конструкция может подразумевать использование дерева, которое не только имеет различие в цене, но и в свойствах. Какой бы тип древесины (или иного материала) вы не выбрали, конструкция все равно будет нуждаться в дополнительной обработке с целью защиты от непогоды, грибков, вредителей, коррозии. Покраска и пропитка специальными растворами может производиться самостоятельно, при этом важно не забывать о правилах безопасности. 

Изучение почвы

Aanleg vlonder, Kramer & Berends hoveniers Kramer & Berends hoveniers
Kramer &amp; Berends hoveniers

Kramer & Berends hoveniers
Kramer &amp; Berends hoveniers
Kramer & Berends hoveniers

Чтобы беседка хорошо справлялась со своими функциями, главная из которых – обеспечение комфортного отдыха, она должна быть построена в удачном месте и на хорошем фундаменте. Именно поэтому так важно еще до начала строительных работ произвести анализ почвы, чтобы узнать её свойства. Только после этого – строить. Поверхность земли, если возможно, должна быть ровной. Идеальная почва – скалистая или песчаная. Наихудшим вариантом является глина. 

​Какую предпочесть конструкцию?

Jardín Ecuestre, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Сад в стиле минимализм
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Беседки принято подразделять на временные и постоянные. Первые устанавливаются в начале теплого сезона, а в конце их демонтируют. Беседки второго типа остаются на месте постоянно, поэтому при их создании особое внимание уделяется устойчивости основания, в роли которого можно использовать твердое асфальтное или бетонное покрытие или опору на сваях. Обеспечить связь с грунтом можно легким фундаментом или отрезками металлических или бетонных труб. 

Пренебречь фундаментом можно лишь в том случае, если почва стабильна: не деформируется, а грунтовые воды на участке расположены глубоко и к поверхности не поднимаются. 

Материалы

Douglas hout, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Балкон в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Определившись c месторасположением террасы или беседки, типом конструкции и размерами, необходимо подготовить чертеж. Строительство начинают с установки главных несущих конструкций, будь то столбы из бетона, камня или дерева, которые укреплены в фундаменте. 

Размеры и интструмент

Altana nr 15, Drewnopol Drewnopol Сад Беседки и теплицы
Drewnopol

Drewnopol
Drewnopol
Drewnopol

Оптимальными размерами для дачной беседки являются 3м в длину и 2м – в ширину, габариты же террасы будут напрямую зависеть от размеров вашего дома. Мерные рулетки, лопаты, бечевка и колышки для разметки – вот, что понадобится во время первых работ. Важно учесть, что вокруг будущего строения обязательно должно быть свободное место, что значительно облегчит ход строительных работ и последующие ремонты. 

Тепло и свет

CASA DE CAMPO, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Разводка кабеля для прокладки электричества производится до этапа отделки. Кабель прокладывается в специальном гофрошланге, что помогает обезопасить –конструкцию от возгорания при коротком замыкании.  При желании можно установить печь и мангал. Более сложным будет сделать камин, так как его устройство следует планировать заранее, так как он требует независимого фундамента.

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