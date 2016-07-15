Строительство террас и беседок. С чего начать?

Строительство террасы или беседки – затея приятная и интересная. Лучше всего возводить конструкцию из тех же материалов, из которых строился ваш жилой дом. Таким образом новое строение будет гармонировать с фасадом ранее построенного коттеджа. В южных странах террасы и веранды могут иметь плоские горизонтальные крыши, однако наших краях предпочтение отдается чаще всего двускатным.

Каркасная беседка будет прекрасно смотреться в глубине сада, то есть в самом тихом его месте. Для её декора лучше всего подходят вьющиеся растения.