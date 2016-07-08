100 кв. м удовольствия на дачном участке!

Готовые дома для дачи порой преследует дурная слава. Одни не доверяют строительным материалам, иные утверждают, что себестоимость самого сооружения ниже предлагаемой на рынке. Собственно, здесь и стоит дать оценку самим предложениям — на дворе 21 век, технологии ушли далеко вперед, спрос на такие дома достаточно высок, а конкуренция, без сомнений, диктует новые стандарты качества. Таким образом можно сделать простой вывод: вы можете выбрать одного единственного производителя из числа многих, а чтобы завоевать ваш интерес, компаниям придется приложить определенные усилия, разработав идеальное предложение, которое бы соответствовало вашему представлению о качестве.
Оправдать доверие своих клиентов — такую задачу должны ставить перед собой современные производители сборных домов.
Действительно многим из нас не под силу фундаментальное строительство загородного дома, ведь порой на это нет ни сил, ни времени. Прелесть сборного строения в том, что его не нужно долго ждать, а результат не вызовет удивлений. Конфигурация, дизайн, материалы оговариваются еще «на берегу». Пока дом собирается, вы можете уже подыскивать текстиль и мебель для будущих интерьеров.
Дома из сосны характеризуются исключительной прочностью, долголетием, а также устойчивостью к погодным условиям. Оформление фасада и интерьера натуральными отделочными материалами создает дружелюбный образ домашнего очага и здоровый климат в семье. Находясь в гармонии с природой, вы находите гармонию в сердце.
Как правило сборные дома не отличаются сложной архитектурой и оформлением. Это объясняется тем, что определенные сегменты проще транспортировать и собирать. Обыватель же видит очарование в простоте форм архитектурного решения. Модель на фото, к примеру, имеет форму куба и обеспечивает удобное место для проживания на одном этаже. Дизайн же ориентирован на функциональность и простоту использования. Такой сборный дом может быть весьма практичен для пожилых людей.
Этот дом идеально подходит для жизни за городом круглый год. Здесь есть просторная кухня и столовая, гостиная с камином, санузел и две спальни. Общая площадь составляет 96 кв.м. Открытая планировка предусматривает совмещение первых пространств и, соответственно, их экономичное освещение. Благодаря обильному использованию дерева, интерьер практически при любой меблировке будет выглядеть самодостаточно.
Зонирование осуществляется при помощи мебели и аккуратных переходов цвета пола. Рабочая зона кухни выполняет функцию бара. Сами фасады гарнитура имеют минималистичный и непритязательный дизайн. Небольшие полки обеспечивают пространства для хранения. Какой гарнитур для этой кухни выбрал бы наш читатель?
В дополнение к открытому пространству, в этом доме есть также две просторные и комфортные спальни. Одна из них оформлена в романтическом деревенском стиле. Кровать имеет причудливое изголовье, украшающее интерьер. О прекрасном стиле шебби-шик нам напоминают прикроватные тумбы. Уверены, что такая спальная комната сможет обеспечить хороший и здоровый сон.