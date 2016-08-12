Архитектор Катрин Даниэль из Пемпона, Франция, реализовала данный проект дома на участке в 25 соток в сельской местности. Он является прекрасным примером деревянного эко-дома, построенного в гармонии с природой для семьи с маленькими детьми. Этот французский дом считается биоклиматическим – он использует энергию окружающего мира для того, чтобы эффективно ею распоряжаться.
Фасады этого небольшого дома отделаны натуральными деревянными панелями. Внешний цвет рам для окон выбран черным, для контраста, внутренний – натуральным, светлым древесным. Для окон предусмотрены реечные экраны для защиты от солнца, что очень удобно в загородном доме, а окна в проекте расположены в эксклюзивной манере – именно там, где нужно. Планировка дома очень необычна, имеет выступающие структуры и асимметричный формат, но со стороны озера, которое вы увидите на фотографиях ниже, он смотрится, как шикарный бутик-отель в стиле эко!
Небольшой деревянный эко-дом – это вовсе не способ сэкономить. Строительство, отделка и интерьер может стоить в два раза больше, чем стандартный коттедж из блоков. Правда, есть золотая середина в виде строительства из SIP-панелей с экологичным утеплителем – дом получается деревянный, дешевый и теплый. В данном случае очень важно создать достаточную прослойку для утепления, если вы хотите жить в нем круглый год, и не выбирать самые дешевые варианты, предназначенные для летних домиков.
Деревянный эко-дом на природе может быть оформлен в стиле рустик, кантри, в американском стиле, в стиле шале или даже средиземноморском. Дом из SIP-панелей представляет собой потрясающую возможность реализовать любой экстерьер и дизайн интерьеров (от английского до испанского, от прибрежного до горного) и при этом считается экологичным способом строительства.
Этот эко-дом построен по деревянной каркасной системе, имеет отделку фасадов натуральным деревом и площадь в 164 кв. метра. Здесь расположены 3 спальни и 2 ванные комнаты, большая кухня, столовая и гостиная, а также на мансарде третьего этажа есть домашний кинотеатр (игровая) и терраса. В каждой спальне, как и ванных комнатах, есть окно в пол с видом на собственное большое озеро. При этом, часть дома рядом с лестницей является двусветной, что позволяет на площади в 164 кв. метра реализовать идею просторного дома, залитого светом.
В гостиной этого дома мы нашли красивый детский уголок с игрушками и зоной библиотеки. Рядом – современная печь на дровах, которая является декоративным камином. Сам дом отапливается с помощью системы теплового насоса + теплый пол, что является очень экономичным решением.
Такой дом идеален для семьи с 2-3 детьми, имеет увеличенную высоту потолков (около 3,2 метра), утепленные стеклопакеты и экологичную отделку в интерьерах древесиной и штукатуркой.
На участке также построен гараж с большой мастерской (всего около 60 кв. метров), который расположен прямо за домом, возле улицы. 70% участка заняты легкими древесными посадками и озером, вокруг которого можно бегать и играть детям. Озеро красиво обрамлено крупными декоративным камнями, а места для детских игр достаточно даже при большой семье.
Ландшафтный дизайн здесь сведен к минимуму. Кажется, что живописный образ африканского сафари удивительным образом подошел к этому глинистому французскому участку в пригороде.
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