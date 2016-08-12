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Деревянный эко-дом на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison bioclimatique près de l'étang à Mézières sur Couesnon, Catherine DANIEL Architecte Catherine DANIEL Architecte Окна и двери в стиле модерн
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Архитектор Катрин Даниэль из Пемпона, Франция, реализовала данный проект дома на участке в 25 соток в сельской местности. Он является прекрасным примером деревянного эко-дома, построенного в гармонии с природой для семьи с маленькими детьми. Этот французский дом считается биоклиматическим – он использует энергию окружающего мира для того, чтобы эффективно ею распоряжаться.

​Дизайн фасадов

Maison bioclimatique près de l'étang à Mézières sur Couesnon, Catherine DANIEL Architecte Catherine DANIEL Architecte Дома в стиле модерн
Catherine DANIEL Architecte

Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte

Фасады этого небольшого дома отделаны натуральными деревянными панелями. Внешний цвет рам для окон выбран черным, для контраста, внутренний – натуральным, светлым древесным. Для окон предусмотрены реечные экраны для защиты от солнца, что очень удобно в загородном доме, а окна в проекте расположены в эксклюзивной манере – именно там, где нужно. Планировка дома очень необычна, имеет выступающие структуры и асимметричный формат, но со стороны озера, которое вы увидите на фотографиях ниже, он смотрится, как шикарный бутик-отель в стиле эко!

​Сколько стоит такой дом

Maison bioclimatique près de l'étang à Mézières sur Couesnon, Catherine DANIEL Architecte Catherine DANIEL Architecte Окна и двери в стиле модерн
Catherine DANIEL Architecte

Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte

Небольшой деревянный эко-дом – это вовсе не способ сэкономить. Строительство, отделка и интерьер может стоить в два раза больше, чем стандартный коттедж из блоков. Правда, есть золотая середина в виде строительства из SIP-панелей с экологичным утеплителем – дом получается деревянный, дешевый и теплый. В данном случае очень важно создать достаточную прослойку для утепления, если вы хотите жить в нем круглый год, и не выбирать самые дешевые варианты, предназначенные для летних домиков.

Деревянный эко-дом на природе может быть оформлен в стиле рустик, кантри, в американском стиле, в стиле шале или даже средиземноморском. Дом из SIP-панелей представляет собой потрясающую возможность реализовать любой экстерьер и дизайн интерьеров (от английского до испанского, от прибрежного до горного) и при этом считается экологичным способом строительства.

​О данном проекте

Maison bioclimatique près de l'étang à Mézières sur Couesnon, Catherine DANIEL Architecte Catherine DANIEL Architecte Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Catherine DANIEL Architecte

Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte

Этот эко-дом построен по деревянной каркасной системе, имеет отделку фасадов натуральным деревом и площадь в 164 кв. метра. Здесь расположены 3 спальни и 2 ванные комнаты, большая кухня, столовая и гостиная, а также на мансарде третьего этажа есть домашний кинотеатр (игровая) и терраса. В каждой спальне, как и ванных комнатах, есть окно в пол с видом на собственное большое озеро. При этом, часть дома рядом с лестницей является двусветной, что позволяет на площади в 164 кв. метра реализовать идею просторного дома, залитого светом.

В гостиной этого дома мы нашли красивый детский уголок с игрушками и зоной библиотеки. Рядом – современная печь на дровах, которая является декоративным камином. Сам дом отапливается с помощью системы теплового насоса + теплый пол, что является очень экономичным решением.

Такой дом идеален для семьи с 2-3 детьми, имеет увеличенную высоту потолков (около 3,2 метра), утепленные стеклопакеты и экологичную отделку в интерьерах древесиной и штукатуркой.

​Вид с озера

Maison bioclimatique près de l'étang à Mézières sur Couesnon, Catherine DANIEL Architecte Catherine DANIEL Architecte Дома в стиле модерн
Catherine DANIEL Architecte

Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte
Catherine DANIEL Architecte

На участке также построен гараж с большой мастерской (всего около 60 кв. метров), который расположен прямо за домом, возле улицы. 70% участка заняты легкими древесными посадками и озером, вокруг которого можно бегать и играть детям. Озеро красиво обрамлено крупными декоративным камнями, а места для детских игр достаточно даже при большой семье.

Ландшафтный дизайн здесь сведен к минимуму. Кажется, что живописный образ африканского сафари удивительным образом подошел к этому глинистому французскому участку в пригороде.

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