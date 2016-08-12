Небольшой деревянный эко-дом – это вовсе не способ сэкономить. Строительство, отделка и интерьер может стоить в два раза больше, чем стандартный коттедж из блоков. Правда, есть золотая середина в виде строительства из SIP-панелей с экологичным утеплителем – дом получается деревянный, дешевый и теплый. В данном случае очень важно создать достаточную прослойку для утепления, если вы хотите жить в нем круглый год, и не выбирать самые дешевые варианты, предназначенные для летних домиков.

Деревянный эко-дом на природе может быть оформлен в стиле рустик, кантри, в американском стиле, в стиле шале или даже средиземноморском. Дом из SIP-панелей представляет собой потрясающую возможность реализовать любой экстерьер и дизайн интерьеров (от английского до испанского, от прибрежного до горного) и при этом считается экологичным способом строительства.