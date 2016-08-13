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​TOП-10 домов в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
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В нашей новой Книге Идей вас ждут 10 замечательных проектов в стиле рустик, которые в реальной жизни смотрятся даже лучше, чем на картинке.

Удивительно, но традиционные природные стили, такие как кантри, рустик, шале и другие в стандартной вариации не всегда являются практичными. Натуральное дерево требует постоянной заботы и ухода, натуральный камень не всегда является приемлемой заменой плитке или акриловой столешнице, а деревянные стены и потолки имеют особенность «впитывать» в себя из года в год настроение дома, его возраст и атмосферу.

Тем не менее, стиль рустик очень популярен у его истинных ценителей – тех, кто хочет жить в деревянном доме. Самым практичным вариантом являются имитации стиля рустик и древесины с помощью современных материалов и технологий. Так, сохраняя атмосферу, вы можете получить то, что хотите. Есть еще один вариант, более интересный для тех, кто любит натуральное дерево – люксовый стиль шале, популярный в Швейцарии и Франции, требующий достаточно крупных трат, но окупающий их своей невероятной атмосферностью.

​Современный рустик

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Еще один пример современного рустика основан на проекте в стиле модерн, но имеет деревянную террасу с красивой отделкой и подшивкой крыши и другие деревянные элементы. Такой рустик идеален для дома в пригороде.

​Восточно-европейский рустик

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Современный рустик в Восточной Европе обычно представлен срубом или домом из SIP-панелей, с деревянной отделкой интерьера и экстерьера (вагонка, блокхаус, сайдинг). Популярны деревянные экраны для балкончиков в стиле шале.

​Испанское шале

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

В Испании, стране, которая находится на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, есть не только невероятные пляжи, легендарная Барселона и потрясающий Мадрид, но еще и горная местность. Здесь особенная вариация стиля шале сохранилась в первую очередь для туристов. 

Реконструкции старых фермерских домов в Кантабрии, виллы на Майорке и отели на горнолыжном курорте Гранада являются лакомым местом для проведения медового месяца или отпуска. Так, испанское шале может иметь маленькие ставни, гораздо более теплую цветовую палитру (больше медовых, приятных древесных, песочных и шоколадных оттенков).

​Колониальный рустик

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Дома в рустикальном стиле Кирпичи Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Интересно выглядят проекты в стиле рустик в Латинской Америке! Они очень часто имеют структуру или декор из кирпича, но также – деревянную подшивку для крыши, деревянные окна и и двери, ставни, террасы и заборы. Популярны дополнения из насыщенных колониальных испанских и португальских нюансов – здесь можно встретить домики наподобие шале, покрашенные в пурпурный, оранжевый или фиолетовый! Колониальный рустик – разноцветный, и в этом его главное отличие.

Каменный рустик

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома в рустикальном стиле
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

В Италии, Испании, на островах Средиземного моря, в Греции и Турции можно найти каменные дома в стиле рустик. Многие из них являются гениальными реконструкциями, другие – хорошими имитациями. Такой рустик можно считать международным –средиземноморским.

​Голландский рустик

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

В удивительных Нидерландах есть свой собственный рустик – он основан на будто скандинавских фасадах (но вытянутых ввысь, с высокими окнами и дверьми), камышовых крышах и нейтральной цветовой палитре (бежевый, пепельный, каменный, песочный).

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​Славянский рустик

dom w Wawrze , Marek Rytych Marek Rytych Дома в рустикальном стиле
Marek Rytych

Marek Rytych
Marek Rytych
Marek Rytych

Отдельного внимания заслуживает славянский рустик, представленный домом из сруба с отделкой деревом – резными ставнями, наличниками. Такие дома часто имеют светлицы (светлые парадные комнаты в доме), остекленные веранды с мелкой расстекловкой и спальни, расположенные вокруг печи.

​Горное шале

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в рустикальном стиле
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Наконец мы представляем вашему вниманию и самый популярный стиль в династии рустик- шале. Горные дома в Швейцарии, Италии и Франции выглядят именно так – первый этаж у них каменный, остальные – деревянные, балконы деревянные и длинные, украшены цветами, окна с расстекловкой, многие – квадратные. Скат крыши выходит за периметр здания более, чем на 80-120 см.

​Современная дача в стиле рустик

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Эта маленькая дача в одну комнату тоже спроектирована в стиле рустик. Внутренняя площадь около 16 кв. метров плюс примерно такая же терраса. Расположена она в Турции.

​Современный азиатский рустик

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Дома в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Отдельного внимания заслуживают азиатские стилизации под шале или рустик. Они выполнены в современном стиле, из SIP-панелей, оформлены с помощью натурального дерева и имеют крупногабаритную крышу, как в шале.

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