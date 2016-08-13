​TOП-10 домов в стиле рустик

В нашей новой Книге Идей вас ждут 10 замечательных проектов в стиле рустик, которые в реальной жизни смотрятся даже лучше, чем на картинке.
Удивительно, но традиционные природные стили, такие как кантри, рустик, шале и другие в стандартной вариации не всегда являются практичными. Натуральное дерево требует постоянной заботы и ухода, натуральный камень не всегда является приемлемой заменой плитке или акриловой столешнице, а деревянные стены и потолки имеют особенность «впитывать» в себя из года в год настроение дома, его возраст и атмосферу.
Тем не менее, стиль рустик очень популярен у его истинных ценителей – тех, кто хочет жить в деревянном доме. Самым практичным вариантом являются имитации стиля рустик и древесины с помощью современных материалов и технологий. Так, сохраняя атмосферу, вы можете получить то, что хотите. Есть еще один вариант, более интересный для тех, кто любит натуральное дерево – люксовый стиль шале, популярный в Швейцарии и Франции, требующий достаточно крупных трат, но окупающий их своей невероятной атмосферностью.
Еще один пример современного рустика основан на проекте в стиле модерн, но имеет деревянную террасу с красивой отделкой и подшивкой крыши и другие деревянные элементы. Такой рустик идеален для дома в пригороде.
Современный рустик в Восточной Европе обычно представлен срубом или домом из SIP-панелей, с деревянной отделкой интерьера и экстерьера (вагонка, блокхаус, сайдинг). Популярны деревянные экраны для балкончиков в стиле шале.
В Испании, стране, которая находится на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, есть не только невероятные пляжи, легендарная Барселона и потрясающий Мадрид, но еще и горная местность. Здесь особенная вариация стиля шале сохранилась в первую очередь для туристов.
Реконструкции старых фермерских домов в Кантабрии, виллы на Майорке и отели на горнолыжном курорте Гранада являются лакомым местом для проведения медового месяца или отпуска. Так, испанское шале может иметь маленькие ставни, гораздо более теплую цветовую палитру (больше медовых, приятных древесных, песочных и шоколадных оттенков).
Интересно выглядят проекты в стиле рустик в Латинской Америке! Они очень часто имеют структуру или декор из кирпича, но также – деревянную подшивку для крыши, деревянные окна и и двери, ставни, террасы и заборы. Популярны дополнения из насыщенных колониальных испанских и португальских нюансов – здесь можно встретить домики наподобие шале, покрашенные в пурпурный, оранжевый или фиолетовый! Колониальный рустик – разноцветный, и в этом его главное отличие.
В Италии, Испании, на островах Средиземного моря, в Греции и Турции можно найти каменные дома в стиле рустик. Многие из них являются гениальными реконструкциями, другие – хорошими имитациями. Такой рустик можно считать международным –средиземноморским.
В удивительных Нидерландах есть свой собственный рустик – он основан на будто скандинавских фасадах (но вытянутых ввысь, с высокими окнами и дверьми), камышовых крышах и нейтральной цветовой палитре (бежевый, пепельный, каменный, песочный).
Отдельного внимания заслуживает славянский рустик, представленный домом из сруба с отделкой деревом – резными ставнями, наличниками. Такие дома часто имеют светлицы (светлые парадные комнаты в доме), остекленные веранды с мелкой расстекловкой и спальни, расположенные вокруг печи.
Наконец мы представляем вашему вниманию и самый популярный стиль в династии рустик- шале. Горные дома в Швейцарии, Италии и Франции выглядят именно так – первый этаж у них каменный, остальные – деревянные, балконы деревянные и длинные, украшены цветами, окна с расстекловкой, многие – квадратные. Скат крыши выходит за периметр здания более, чем на 80-120 см.
Эта маленькая дача в одну комнату тоже спроектирована в стиле рустик. Внутренняя площадь около 16 кв. метров плюс примерно такая же терраса. Расположена она в Турции.
Отдельного внимания заслуживают азиатские стилизации под шале или рустик. Они выполнены в современном стиле, из SIP-панелей, оформлены с помощью натурального дерева и имеют крупногабаритную крышу, как в шале.
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