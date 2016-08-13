​TOП-10 домов в стиле рустик

В нашей новой Книге Идей вас ждут 10 замечательных проектов в стиле рустик, которые в реальной жизни смотрятся даже лучше, чем на картинке.

Удивительно, но традиционные природные стили, такие как кантри, рустик, шале и другие в стандартной вариации не всегда являются практичными. Натуральное дерево требует постоянной заботы и ухода, натуральный камень не всегда является приемлемой заменой плитке или акриловой столешнице, а деревянные стены и потолки имеют особенность «впитывать» в себя из года в год настроение дома, его возраст и атмосферу.

Тем не менее, стиль рустик очень популярен у его истинных ценителей – тех, кто хочет жить в деревянном доме. Самым практичным вариантом являются имитации стиля рустик и древесины с помощью современных материалов и технологий. Так, сохраняя атмосферу, вы можете получить то, что хотите. Есть еще один вариант, более интересный для тех, кто любит натуральное дерево – люксовый стиль шале, популярный в Швейцарии и Франции, требующий достаточно крупных трат, но окупающий их своей невероятной атмосферностью.