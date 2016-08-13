8 функциональных идей для вашего сада

Сегодня наша Книга Идей о том, как сделать сад мульти-функциональным, удобным и комфортабельным. Все мы знаем, что беседка в саду или терраса при доме – это красиво и просто хорошо, но в сегодняшней статье мы оценим варианты их обновления, дополнения и создания более удобного пространства для отдыха и жизни.
Все 8 идей для вашего функционального сада могут быть реализованы самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт в столярном и плотницком деле. Многие из них бюджетные или, по крайней мере, не слишком дорогие, поэтому подойдут для большинства из нас.
Тем не менее, любая идея требует средств для воплощения, свободного времени и мастерства, поэтому мы желаем вам соединить воедино все составляющие и добиться желаемого!
Данная идея в нашей подборке главная и самая функциональная. Вложив средства в летнюю кухню и мангал, вы получаете гораздо больше, чем просто пространство для готовки! Ваша терраса становится местом, которому не нужен повод, чтобы собрать всех ваших любимых людей вместе! Здесь всегда весело и непринужденно. В Европе мангал и летняя кухня часто строятся из огнеупорного кирпича, с керамогранитной или плиточной столешницей и обычной стальной раковиной.
В США зона барбекю представлена отдельно стоящим мангалом, кухонным островом со всеми необходимыми инструментами и большим столом со стульями. Популярно и наличие бассейна, даже просто каркасного.
Еще одна прекрасная идея для сада – соорудить из кирпичей или блоков лавочку и кострище, которое позволит и приготовить вкусное блюдо, и посидеть. Все детали при этом сделаны своими руками, кроме, пожалуй, решетки и ткани для подушек.
Зону вокруг костра не обязательно делать полукруглой, она может иметь форму букв «П», «Г», «V» и даже «S», на ваше усмотрение. Главное, что стоит предусмотреть – это мягкие сиденья в виде съемных подушек на поролоне.
Красивый навес (деревянный, кованый или пластиковый) может стать отличным началом для организации места для отдыха в саду. Даже пара пластиковых стульев со столом уже составляют удачную партию.
Маленький внутренний дворик с мощением плиткой или деревом может быть реализован сбоку от дома, в тенистом месте, рядом с забором, который красиво украшен растениями.
Внутренний дворик является важной частью любого арабского дома, поэтому если вы любите арабский, мавританский, марокканский или, самый популярный, средиземноморский стили, вы можете оформить его согласно традиции.
Этот красивый фонтанчик хорош не только для питья, но и для того, чтобы помыть пару сочных персиков! Купить такой можно в местном магазине, спросив у консультанта..
Даже самая маленькая кормушка для птиц зимой даст возможность наблюдать вместе с детьми за целой стайкой синиц, воробьев или снегирей!
Более сложная, но и гораздо более эффектная идея для сада – терраса с интегрированным бассейном, который станет самым лучшим воспоминанием о детстве для ваших детей! Такой бассейн, даже с глубиной всего лишь в 0,8-1 метр, будет настоящей гордостью хозяина и хозяйки!
Подобный игровой домик с качелями тоже можно смастерить своими руками. Вам понадобится столбчатый фундамент, доски, краска, веревки для качелей, материал кровли и дверь с петлями!
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