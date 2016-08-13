8 функциональных идей для вашего сада

Сегодня наша Книга Идей о том, как сделать сад мульти-функциональным, удобным и комфортабельным. Все мы знаем, что беседка в саду или терраса при доме – это красиво и просто хорошо, но в сегодняшней статье мы оценим варианты их обновления, дополнения и создания более удобного пространства для отдыха и жизни.

Все 8 идей для вашего функционального сада могут быть реализованы самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт в столярном и плотницком деле. Многие из них бюджетные или, по крайней мере, не слишком дорогие, поэтому подойдут для большинства из нас.

Тем не менее, любая идея требует средств для воплощения, свободного времени и мастерства, поэтому мы желаем вам соединить воедино все составляющие и добиться желаемого!