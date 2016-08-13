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8 функциональных идей для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле модерн
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Сегодня наша Книга Идей о том, как сделать сад мульти-функциональным, удобным и комфортабельным. Все мы знаем, что беседка в саду или терраса при доме – это красиво и просто хорошо, но в сегодняшней статье мы оценим варианты их обновления, дополнения и создания более удобного пространства для отдыха и жизни.

Все 8 идей для вашего функционального сада могут быть реализованы самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт в столярном и плотницком деле. Многие из них бюджетные или, по крайней мере, не слишком дорогие, поэтому подойдут для большинства из нас.

Тем не менее, любая идея требует средств для воплощения, свободного времени и мастерства, поэтому мы желаем вам соединить воедино все составляющие и добиться желаемого!

​Мангал с летней кухней

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Данная идея в нашей подборке главная и самая функциональная. Вложив средства в летнюю кухню и мангал, вы получаете гораздо больше, чем просто пространство для готовки! Ваша терраса становится местом, которому не нужен повод, чтобы собрать всех ваших любимых людей вместе! Здесь всегда весело и непринужденно. В Европе мангал и летняя кухня часто строятся из огнеупорного кирпича, с керамогранитной или плиточной столешницей и обычной стальной раковиной.

В США зона барбекю представлена отдельно стоящим мангалом, кухонным островом со всеми необходимыми инструментами и большим столом со стульями. Популярно и наличие бассейна, даже просто каркасного.

​Зона вокруг костра

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Еще одна прекрасная идея для сада – соорудить из кирпичей или блоков лавочку и кострище, которое позволит и приготовить вкусное блюдо, и посидеть. Все детали при этом сделаны своими руками, кроме, пожалуй, решетки и ткани для подушек.

Зону вокруг костра не обязательно делать полукруглой, она может иметь форму букв «П», «Г», «V» и даже «S», на ваше усмотрение. Главное, что стоит предусмотреть – это мягкие сиденья в виде съемных подушек на поролоне.

​Навес для площадки

homify Сад
homify

homify
homify
homify

Красивый навес (деревянный, кованый или пластиковый) может стать отличным началом для организации места для отдыха в саду. Даже пара пластиковых стульев со столом уже составляют удачную партию.

​Внутренний дворик

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Маленький внутренний дворик с мощением плиткой или деревом может быть реализован сбоку от дома, в тенистом месте, рядом с забором, который красиво украшен растениями.

Внутренний дворик является важной частью любого арабского дома, поэтому если вы любите арабский, мавританский, марокканский или, самый популярный, средиземноморский стили, вы можете оформить его согласно традиции.

​Питьевой фонтанчик

DÖKÜM BAHÇE ÇEŞMELERİ, 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI Сад в стиле модерн
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI

1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI

Этот красивый фонтанчик хорош не только для питья, но и для того, чтобы помыть пару сочных персиков! Купить такой можно в местном магазине, спросив у консультанта..

​Кормушка для птиц

Blaszak, Pobereżny/Podgórczyk Pobereżny/Podgórczyk Балкон и веранда в стиле лофт
Pobereżny/Podgórczyk

Pobereżny/Podgórczyk
Pobereżny/Podgórczyk
Pobereżny/Podgórczyk

Даже самая маленькая кормушка для птиц зимой даст возможность наблюдать вместе с детьми за целой стайкой синиц, воробьев или снегирей!

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​Террасы с бассейном

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более сложная, но и гораздо более эффектная идея для сада – терраса с интегрированным бассейном, который станет самым лучшим воспоминанием о детстве для ваших детей! Такой бассейн, даже с глубиной всего лишь в 0,8-1 метр, будет настоящей гордостью хозяина и хозяйки!

​Детский игровой домик с качелями

Ahşap Oyun Evi Tarçın, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Сад в стиле модерн
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Подобный игровой домик с качелями тоже можно смастерить своими руками. Вам понадобится столбчатый фундамент, доски, краска, веревки для качелей, материал кровли и дверь с петлями!

Далее на homify:

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До и после: ремонт 5 прихожих
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