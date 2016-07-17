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​14 идей для террасы своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Веранда в коттедже, DS Fresco DS Fresco Веранда и терраса в стиле кантри
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В нашей новой Книге Идей вас ждут красивые, современные и стильные террасы с различными комплектами мебели и функциональностью. Если вы выбираете вариант для собственной террасы, стоит оценить свои предпочтения в стилистике и дизайне, нужный вам набор элементов и, конечно же, ваш бюджет.

Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе.

В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.

​Терраса своими руками

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Балкон и терраса в классическом стиле
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Если вы любите делать что-то своими руками, без помощи мастеров, мы советуем вам внимательно рассмотреть все варианты дизайна. Самые модные террасы сейчас имеет не яркие, а приглушенные оттенки (шоколадные, кофейные, серые и белые), а также дополнены подсветкой, галькой по периметру, скомбинированы с плиткой, мозаикой, галькой и газоном.

​Кофейный столик из палетт

Веранда в коттедже, DS Fresco DS Fresco Веранда и терраса в стиле кантри
DS Fresco

Веранда в коттедже

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Простой кофейный столик можно соорудить из паллетт. Пройдитесь по ним наждачкой, а затем покрасьте в два слоя, высушите и вуаля! – ваш столик готов! Вы можете добавить ему колесики, стеклянный экран сверху или оставить как есть и приняться за создание второго – для сада!

​Навес для террасы

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Простой навес можно сделать за счет дерева и столбчатого фундамента (на основе бетонной заливки или кирпичной кладки). Такой навес поможет вам добавить приватности, создаст тень и может быть опорой для растений.

​Экраны из палетт

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Балконы и веранды в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Из обработанных и покрашенных краской или маслом палетт можно создать и декоративные защитные экраны для террасы или патио. Они создадут приватность там, где вам нужно.

​Мягкая мебель

Proyecto Terraza Departamento Oriana, Sandra Molina Sandra Molina Балконы и веранды в эклектичном стиле
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Мягкую мебель для террасы тоже можно сделать своими руками! Соорудите стол, лавочку, пару табуреток, а затем купите текстиль и поролон. Объединив все элементы вместе, вы получите шикарное патио!

​Мягкие матрасы для шезлонгов

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Балкон, веранда и террасаМебель
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

По тому же принципу можно смастерить мягкие матрасы для шезлонгов, которые могут быть затем постелены на покупные или сделанные из палетт шезлонги.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Подушки для террасы

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Балкон и терраса в стиле модерн
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Подушки еще не мешали ни одной террасе или патио! Слишком много их тоже не бывает! Попробуйте сшить несколько различных размеров, но в одном стиле из двух-трех разных тканей.

​Подвесные кашпо

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Своими руками можно создать два типа подвесных кашпо. Одни – круглые, другие – нанизанные, будто на вешалку. Для этого вам понадобится веревка, древесина и сами кашпо из металла, старых банок или посуды.

​Тропические джунгли

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Работа на обустройству террасы имеет отношение не только к дереву или текстилю. Подумайте о том, чтобы вырастить растения вашей мечты, посадить пальму, которая зимой будет жить дома (или бугенвиллию), а летом – на террасе!

​Бассейн

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Садовые бассейны
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Бассейн также можно построить своими руками! Вы можете сделать его на основе бетонной чаши с отделкой мозаикой, на основе покупной композитной чаши, на основе каркасного бассейна с отделкой по периметру террасой.

​Остекление

Mezzofocus Fire homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

Mezzofocus Fire

homify
homify
homify

Собственную террасу можно и остеклить, тогда к ней можно добавить полноценную мягкую мебель, зону TV, камин, летнюю кухню и не бояться за их сохранность!

​Гамак

Verezzi, con3studio con3studio Терраса в средиземноморском стиле Бежевый
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Для тех, кто когда-либо покупал гамак, не секрет, что повесить его – это тоже труд. Поэтому не стесняйтесь, покупайте уже готовый и ищите для него свободное местечко.

​Кусты под обрезку

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design Балкон в скандинавском стиле
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

Если вы хотите удивить своих гостей, подумайте о том, чтобы самому создать ботанические шедевры из кустарников под обрезку или с помощью формирования ствола.

​Уголок для котенка

Peli Parquet Wood Serisi, Vezirköprü Orman Ürünleri Vezirköprü Orman Ürünleri Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Vezirköprü Orman Ürünleri

Vezirköprü Orman Ürünleri
Vezirköprü Orman Ürünleri
Vezirköprü Orman Ürünleri

Для такого проекта не обязательно делать что-то дополнительно – просто помогите маленькому котенку или вашей кошке, коту освоиться на террасе, принесите туда пару его любимых игрушек, и он наверняка захочет остаться!

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