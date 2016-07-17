​14 идей для террасы своими руками

В нашей новой Книге Идей вас ждут красивые, современные и стильные террасы с различными комплектами мебели и функциональностью. Если вы выбираете вариант для собственной террасы, стоит оценить свои предпочтения в стилистике и дизайне, нужный вам набор элементов и, конечно же, ваш бюджет.
Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе.
В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.
Если вы любите делать что-то своими руками, без помощи мастеров, мы советуем вам внимательно рассмотреть все варианты дизайна. Самые модные террасы сейчас имеет не яркие, а приглушенные оттенки (шоколадные, кофейные, серые и белые), а также дополнены подсветкой, галькой по периметру, скомбинированы с плиткой, мозаикой, галькой и газоном.
Простой кофейный столик можно соорудить из паллетт. Пройдитесь по ним наждачкой, а затем покрасьте в два слоя, высушите и вуаля! – ваш столик готов! Вы можете добавить ему колесики, стеклянный экран сверху или оставить как есть и приняться за создание второго – для сада!
Простой навес можно сделать за счет дерева и столбчатого фундамента (на основе бетонной заливки или кирпичной кладки). Такой навес поможет вам добавить приватности, создаст тень и может быть опорой для растений.
Из обработанных и покрашенных краской или маслом палетт можно создать и декоративные защитные экраны для террасы или патио. Они создадут приватность там, где вам нужно.
Мягкую мебель для террасы тоже можно сделать своими руками! Соорудите стол, лавочку, пару табуреток, а затем купите текстиль и поролон. Объединив все элементы вместе, вы получите шикарное патио!
По тому же принципу можно смастерить мягкие матрасы для шезлонгов, которые могут быть затем постелены на покупные или сделанные из палетт шезлонги.
Подушки еще не мешали ни одной террасе или патио! Слишком много их тоже не бывает! Попробуйте сшить несколько различных размеров, но в одном стиле из двух-трех разных тканей.
Своими руками можно создать два типа подвесных кашпо. Одни – круглые, другие – нанизанные, будто на вешалку. Для этого вам понадобится веревка, древесина и сами кашпо из металла, старых банок или посуды.
Работа на обустройству террасы имеет отношение не только к дереву или текстилю. Подумайте о том, чтобы вырастить растения вашей мечты, посадить пальму, которая зимой будет жить дома (или бугенвиллию), а летом – на террасе!
Бассейн также можно построить своими руками! Вы можете сделать его на основе бетонной чаши с отделкой мозаикой, на основе покупной композитной чаши, на основе каркасного бассейна с отделкой по периметру террасой.
Собственную террасу можно и остеклить, тогда к ней можно добавить полноценную мягкую мебель, зону TV, камин, летнюю кухню и не бояться за их сохранность!
Для тех, кто когда-либо покупал гамак, не секрет, что повесить его – это тоже труд. Поэтому не стесняйтесь, покупайте уже готовый и ищите для него свободное местечко.
Если вы хотите удивить своих гостей, подумайте о том, чтобы самому создать ботанические шедевры из кустарников под обрезку или с помощью формирования ствола.
Для такого проекта не обязательно делать что-то дополнительно – просто помогите маленькому котенку или вашей кошке, коту освоиться на террасе, принесите туда пару его любимых игрушек, и он наверняка захочет остаться!
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