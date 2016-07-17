​14 идей для террасы своими руками

В нашей новой Книге Идей вас ждут красивые, современные и стильные террасы с различными комплектами мебели и функциональностью. Если вы выбираете вариант для собственной террасы, стоит оценить свои предпочтения в стилистике и дизайне, нужный вам набор элементов и, конечно же, ваш бюджет.

Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе.

В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.