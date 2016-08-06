В собственном саду все мы хотим иметь место для отдыха, общения с семьей и друзьями! В летнее время так хочется больше времени проводить на открытом пространстве и на свежем воздухе, а как же приятно организовать хороший сад для своих любимых детей!
В этой Книге Идей мы обсудим, как построить беседку своими руками. Если у вас есть дополнения, комментарии по теме, вы можете оставить их в конце статьи, а все читатели смогут прочитать ваши идеи и советы.
Перед тем как начать какое-либо строительство, стоит определиться со стилем, материалом и цветом беседки. Например, на фотографии выше мы видим американский вариант беседки, а ниже – беседку в стиле модерн на основе бетонных колонн. Вы можете выбрать основу из бетонных блоков, кирпича, металлической или железной конструкции, с ковкой.
Цвет стоит подбирать под дизайн экстерьера вашего дачного дома или коттеджа. Постарайтесь повторить какой-то оттенок в дизайне беседки и подобрать стиль, подходящий к главному строению.
Выбрать место нужно с учетом солнечных циклов, популярных направлений ветра в вашем районе, тени от больших и маленьких деревьев, размера и формы вашего участка. Лучше всего расположить беседку в 5-6 метрах от входа в дом, провести ровную дорожку, добавить вокруг нее розы или декоративные кустарники. Сама беседка в идеале должна быть невидима с дороги, находиться в полутени, в безветренном месте, а для приватности окружена кустарниками средней высоты (1,6 метра).
Лучше не ставить беседку во влажном месте, вблизи водоема, реки, пруда. Фундамент и каркас будут подвержены образованию плесени, а комары и другие обитатели речных районов будут вам досаждать.
Фундамент может быть ленточный, столбчатый или монолитный. Профессионалы советуют использовать столбчатый фундамент, как самый легкий для самостоятельного возведения. Таким образом вы получаете залитые бетонные столбы, на которые впоследствии будет крепиться деревянный каркас беседки. Бетонный фундамент самый прочный, но есть более легкие варианты, например, кирпичный.
Фундамент можно сделать и на основе кирпичного столба – дно ямы выкладывается по два кирпича за раз в 5 уровней, при том, что последний уже выше уровня земли. Угловые столбы укрепляются прутьями 10-ти миллиметровой арматуры, 20 см их длины оказывается снаружи и 20 см – внутри кладки, прутья заливаются бетоном и сами расположены ровно по центру столба. Для того, чтобы потом поставить столбы на прутья, нужно будет пропилить в них отверстия.
Между деревом и бетоном или деревом и кирпичами обязательно должен быть проложен слой гидроизоляции. Подойдет и положенный в два слоя рубероид, но лучше купить профессиональные листы для гидроизоляции.
Каркас беседки часто собирается на основе брусков с сечением 10 на 10 сантиметров. Вы можете выбрать любой размер, какой будет удобен для вашего фундамента, но не меньший. Основание выкладывается просто – 8 ваших столбов соединяются по периметру, образуя квадрат, а центральный столб соединяется с квадратом с помощью еще одного длинного бруска по центру конструкции. Данные расчеты подойдут для беседки размером примерно 3 на 3 метра.
Затем вы добавляете столбы, которые нужно организовать с пропилами в верхней части размером 40 на 100 мм (по размеру толщины вашей планки для стропил). Столбы начнут выглядеть как двузубцы. После того, как вы подрежете столбы, их нужно поставить на вашу деревянную основу, предварительно закрепив с помощью простых опор из бруса. Сделайте их идеально ровными вертикально и лишь затем крепите.
Кровля изготавливается из нескольких частей. Первая – крестовина крыши, изготавливается из досок 100 на 50 мм (с вашей длиной). Соединить доски между собой нужно будет техникой «вполдерева». По краям этих досок вы делаете пропилы для опорных столбов. Чтобы усилить жесткость конструкции крыши на месте срединного соединения крестовины крыши следует дополнительно набить деревянные столбики размером с ладонь. После установки крестовины на опорные столбы следует и по периметру создать из досок с четырех сторон обвязку опорных столбов. В это же время стоит добавить и перила на высоте 1-1,1 метра.
Далее идет самая сложная часть в строительстве беседки. В данный момент мы озвучим возможность создания красивой четырехскатной крыши для беседки 3 на 3 метра. Для начала вам нужен столбик посередине, прикрепленный в центре крестовины, который будет держать ваши стропила. Он должен иметь пазы, как и сами стропила, которые будут держаться как на крестовине, так и на всей конструкции беседки. Следом вам нужно покрыть стропила кровельным материалом.
Все детали – размеры, способы крепления и материалы для каждого проекта беседки строго индивидуальны. Мы рассказали кратко о том, как вы можете начать изготавливать каркас и стропила для беседки.
Затем вам нужно определиться с методом мощения площадки в беседке. Обычно выбор падает на натуральную древесину. Мощение площадки можно сделать в форме солнца, в горизонтальном или вертикальном формате.
Экраны будут крепиться на основу каркаса беседки и на перила. Дополнительные столбы помогут укрепить перила для придания им жесткости. Мебель найдите самую удобную. Покупная столовая или мягкая мебель для патио оказывается лучше самодельной. Потолок можно оставить нетронутым (с видимой кровлей) либо оббить деревом.
Над экранами стоит повесить текстиль (занавески или рулонные шторы), можно ее и застеклить. Добавьте подушек для мебели, вазу и новую посуду для стола, и ваша беседка готова к принятию гостей!
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