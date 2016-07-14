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​TOП-11 практичных и удобных семейных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Семейный коттедж – это не просто большой дом. Он должен быть достаточно функционален для хозяйки, которой нужна большая кухня, кладовая, столовая, места для хранения в спальнях и дополнительные гардеробные. Современный семейный коттедж всегда имеет больше 3-х приватных комнат, которые могут быть спальнями, детскими, кабинетом или игровой.

Кроме того, в семейной доме очень важна кухня сама по себе. Ее формат, оснащение и технологичность определяют то, как много времени у хозяйки остается на другие дела, хобби, и какой образ жизни ведет она, а следом и вся ее семья.

Поэтому семейный дом ориентирован на быт, удобную и быструю уборку и эстетику вашей жизни в целом. Он должен иметь и такие приятные плюсы, как просторную гостиную, спальни с полным комплектом мебели, современные ванные комнаты и панорамное остекление, позволяющие жить так, как вам всегда хотелось.

​Комфортабельный вариант

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Кроме всего прочего, в этом стильном польском коттедже мы найдем шикарный ландшафтный проект, рассчитанный на семью с несколькими детьми. Здесь есть мощеные площадки, большая территория газона, клумбы и деревянные террасы, бассейн и камин!

Такой дом – настоящая гордость для владельцев, ведь в нем панорамное остекление сочетается с практичностью и рациональной планировкой современного типа. А если бы вы только видели кухню в этом проекте!

​Немецкий модерн

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Стандартный немецкий модерн с небольшим, но очень важным дополнением в виде двусветной столовой с отдельным выступающим блоком остекления, который похож на традиционный эркер, является прекрасным вариантом для семейной жизни. Интерьеры дома можно увидеть здесь.

​Стандарт нового времени

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Этот симпатичный коттедж в белом цвете и с голубой крышей уже реализован для одной из семей в поселке Горелый хутор (Самарская область). Наверху – красивый балкончик над эркером для столовой, а на мансарде находится несколько очень привлекательных спален. Как же он строился? Вы можете посмотреть здесь!

​Ультра-современный

homify
homify

homify
homify
homify

Этот еще более современный на вид дом является польским проектом, рассчитанным на небольшую семью. Красивая декоративная конструкция защищает от солнца и ветра большую террасу, а двери-слайдеры в гостиной имеют трехмодульный формат общей шириной более 2,5 метров! Посмотреть на этот дом со всех сторон и убедиться в его гениальности вы можете здесь.

​Глянцевая сказка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта потрясающая вилла с бассейном будто создана для жизни с активными, счастливыми и радостными детьми! Он идеален и для встреч с друзьями, и для званых обедов и ужинов, и для барбекю, и для детских праздников и вечеринок для малышей! Кроме того, он реализован на маленьком участке (менее 8-ми соток) и выглядит еще более шикарно внутри.

​Традиционный облик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот компактный узкофасадный дом является примером строгого надзора за бюджетом. Терраса здесь не больше, чем нужно, панорамный блок в гостиной – двойной, а в спальнях двери на балкон и вовсе маленькие. Крыша и дизайн интерьеров выполнены в бюджетном формате.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Доступный дом

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Еще один бюджетный вариант коттеджа мы нашли в портфолио немецкой студии Fingerhaus. Внутри он выглядит как глянцевая мечта, имеет красивые мансардные спальни и оформлен в стиле модерн.

​Чешская эстетика

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Filipenka architect

Design of holiday cottage in Hrimezdice, Czech Republic

Filipenka architect
Filipenka architect
Filipenka architect

Еще один проект для пригорода Праги был выполнен студией SLAVA FILIPENKA ARCHITECT. Он рассчитан на летнюю жизнь на природе, имеет сауну и расположен возле леса. Современная эстетика, панорамное остекление и сдержанная цветовая гамма позволяют создать фантастический контраст между природой и архитектурой!

​Скандинавский стиль

homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Этот дом из бруса спроектирован в скандинавском стиле и отлично подойдет тем, кто живет в Ленинградской (или соседней) области. Он теплый, большой, удобный, имеет теплые окна, тамбуры и зимний сад и смотрится очень современно!

​Стеклянный куб

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один очень интересный проект имеет особенно расширенный формат остекления и современный вид, даже при своей маленькой площади в 250 кв. метров. Через окна вы можете видеть гостиную справа (с видом на бассейн), террасу слева, за которой идет кухня, а в спальнях второго этажа есть двери-слайдеры с выходом на балкон.

​Бразильский шик

CASA BOAÇAVA, Conrado Ceravolo Arquitetos Conrado Ceravolo Arquitetos Дома в стиле модерн
Conrado Ceravolo Arquitetos

Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos

Этот удивительный коттедж расположен в пригороде Сан-Паулу, имеет шикарную двусветную гостиную с высотой потолков более 6 метров, красивый дизайн интерьера в белом глянце и даже бассейн!

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— Идеи дизайна красивой кухни.

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