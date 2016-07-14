​TOП-11 практичных и удобных семейных домов

Семейный коттедж – это не просто большой дом. Он должен быть достаточно функционален для хозяйки, которой нужна большая кухня, кладовая, столовая, места для хранения в спальнях и дополнительные гардеробные. Современный семейный коттедж всегда имеет больше 3-х приватных комнат, которые могут быть спальнями, детскими, кабинетом или игровой.

Кроме того, в семейной доме очень важна кухня сама по себе. Ее формат, оснащение и технологичность определяют то, как много времени у хозяйки остается на другие дела, хобби, и какой образ жизни ведет она, а следом и вся ее семья.

Поэтому семейный дом ориентирован на быт, удобную и быструю уборку и эстетику вашей жизни в целом. Он должен иметь и такие приятные плюсы, как просторную гостиную, спальни с полным комплектом мебели, современные ванные комнаты и панорамное остекление, позволяющие жить так, как вам всегда хотелось.