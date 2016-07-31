TOP-10 лучших домов от русских архитекторов

Эксклюзивная подборка проектов домов от русских архитекторов призвана показать потрясающий прогресс российской частной архитектуры, рассмотреть возможности различных стилей и расширить горизонты для наших читателей.

Русские архитектуры уже давно признаны на международной арене, уважаемы и популярны. Многие из них состоят в сообществе homify, имеют обширные и весьма интересные портфолио, которые каждый день используются журналистами из всех 30 стран, где работает homify, включая Великобританию, Германию, Италию и Испанию, Польшу и Турцию, Мексику и Бразилию, а также множество других, не менее развитых и прекрасных стран.

На этот раз мы решили привлечь ваше внимание именно к домам от русских архитекторов, ведь они заслуживают особенного уважения. Не просто из-за особых симпатий к тому, что близко и знакомо, но из-за теплой гордости за всех тех, кто добился успеха в современном мире.

Каждый из этих 10 проектов поистине уникален, потрясающим образом создает особенный образ жизни для владельцев и очень эстетичен внешне и в интерьерах.