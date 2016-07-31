TOP-10 лучших домов от русских архитекторов

Эксклюзивная подборка проектов домов от русских архитекторов призвана показать потрясающий прогресс российской частной архитектуры, рассмотреть возможности различных стилей и расширить горизонты для наших читателей.
Русские архитектуры уже давно признаны на международной арене, уважаемы и популярны. Многие из них состоят в сообществе homify, имеют обширные и весьма интересные портфолио, которые каждый день используются журналистами из всех 30 стран, где работает homify, включая Великобританию, Германию, Италию и Испанию, Польшу и Турцию, Мексику и Бразилию, а также множество других, не менее развитых и прекрасных стран.
На этот раз мы решили привлечь ваше внимание именно к домам от русских архитекторов, ведь они заслуживают особенного уважения. Не просто из-за особых симпатий к тому, что близко и знакомо, но из-за теплой гордости за всех тех, кто добился успеха в современном мире.
Каждый из этих 10 проектов поистине уникален, потрясающим образом создает особенный образ жизни для владельцев и очень эстетичен внешне и в интерьерах.
Данный проект был создан архитектором Дмитрием Кругляком и дизайнером интерьера Элоной Имениновой. Вместе они создали коттедж, который показывает нам совершенно новый уровень жизни для современной семьи. Выполненный в стиле модерн и оформленный в современной модной манере, этот дом имеет все шансы стать для наших читателей Домом Мечты.
Этот стильный коттедж с эффектным ландшафтным дизайном в стиле минимализм спроектирован для реализации в Краснодаре. Новый стандарт российской южной виллы с современными интерьерами, бассейном, патио и садом выглядит именно так! Авторы проекта – студия NK DESIGN STUDIO из Днепропетровска – прекрасно совместили здесь практичность и роскошь.
Этот современный коттедж от студии WAY-PROJECT ARCHITECTURE & DESIGN выглядит, как настоящая мечта для молодой семьи. В нем есть эстетика 21-ого века, гармония и перфекционизм во всем!
Студия базируется в Москве и выполняет проекты в современных стилях – модерн, минимализм, хай-тек, включая ультра-современные дома из бруса высшего качества. В их портфолио мы находим симпатию к американскому образу жизни, где комфортабельность всегда стоит на первом плане.
Этот стильный коттедж из бруса с 4 спальнями реализован студией ROOMDESIGNBÜRO в скандинавском стиле. В нем – лаконичность, перфекционизм и прекрасное чувство гармонии и стиля слились воедино в один отличный семейный дом!
Специалисты студии имеют прекрасный профессиональный авторитет и качественное портфолио, а еще они – истинные фанаты своего дела, любящие архитектуру и дизайн всем сердцем!
Этот уникальный проект коттеджа с особенной атмосферой создан студией HEUT DESIGN из Санкт-Петербурга. Он спроектирован в стиле модерн и отражает не только международные тенденции в современном дизайне загородных домов, но и показывает нам всем особенный образ ультра-функционального и комфортабельного дома.
Этот потрясающий коттедж в стиле модерн выполнен студией Sboev3_architect с особой любовью к современной глянцевой архитектуре. В проектах данной студии вы всегда найдете стремление к визуальному совершенству, поэтому их портфолио вызывает яркие положительные эмоции. Студия базируется в Москве, специализируется на проектах в стиле модерн, реализуя их в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области.
Эта шикарная вилла в Малибу, США, является прекрасным примером голливудского стиля в архитектуре и дизайне интерьера. Роскошный и исключительно атмосферный, он славится своими потрясающими мульти-террасами, бассейном с панорамными видами и расширенным форматом остекления.
В портфолио известного архитектурного бюро NEUMARK мы найдем множество международных проектов, включая данный в США, а также расположенные в Женеве, Швейцария, в Хорватии и Кувейте. Международный статус бюро показывает мастерство архитекторов, их востребованность на рынке и уверенный статус талантливых профессионалов в своем деле. В данный момент бюро базируется в Санкт-Петербурге и имеет, кроме потрясающего портфолио, звание финалиста престижной премии Luxury Lifestyle Awards 2014. Основатели и ведущие архитекторы компании – Марина Анисович и Антон Ньюмарк.
Эта невероятная вилла на скалистом участке – визуализация того, насколько велики возможности студии авторского дизайна Бон Тон. Базирующаяся в Краснодаре и реализующая проекты на Юге РФ и в Московской области, данная студия помогла уже многим клиентам обрести дом или квартиру своей мечты.
Потрясающий особняк в стиле ар-нуво, явно заслуживающий вашего внимания, выполнен строительным бюро Карлсон и К.. В нем чувствуется не только особенная атмосфера давно ушедшей эпохи с ее неизменной роскошью и классическим, тонким чувством вкуса, но и лучшие характерные признаки стиля ар-нуво.
Бюро Карлсон и К. – особенная архитектурная компания, которая имеет более чем 25-летний опыт работы, 300 потрясающих проектов, некоторые из которых вы можете увидеть в их портфолио. Высокий уровень исполнения на каждом этапе проекта – в архитектурном проектировании, дизайне интерьера и декоре – позволяет создавать особенно эффектные особняки и коттеджи.
В нашей подборке проектов от русских архитекторов мы не могли не предложить вашему вниманию банный дом, олицетворяющий древнюю традицию, которая в современности может быть представлена потрясающим проектом в виде бани в комплекте с гостевыми апартаментами, террасой, а иногда и бассейном.
Данный проект в стиле шале выполнен из бруса, имеет общую площадь в 115 кв. метров и реализован настоящими талантами из студии PAVELCHIK DESIGN. Смешение нескольких стилей и эксклюзивные детали помогли авторам создать идеальный банный дом.
Если вы хотите попасть в следующие национальные подборки, иметь эксклюзивную статью о вашем проекте и участвовать в сообществе homify как архитектор, дизайнер интерьера, строитель или фотограф, мы всегда вам рады! Зарегистрироваться на homify и разместить ваше портфолио, которое сразу будет доступно всем 7 миллионам посетителей (в месяц) можно в меню вверху справа.
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— Проекты домов в американском стиле;