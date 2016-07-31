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TOP-10 лучших домов от русских архитекторов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект дома в современном стиле, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в стиле минимализм
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Эксклюзивная подборка проектов домов от русских архитекторов призвана показать потрясающий прогресс российской частной архитектуры, рассмотреть возможности различных стилей и расширить горизонты для наших читателей.

Русские архитектуры уже давно признаны на международной арене, уважаемы и популярны. Многие из них состоят в сообществе homify, имеют обширные и весьма интересные портфолио, которые каждый день используются журналистами из всех 30 стран, где работает homify, включая Великобританию, Германию, Италию и Испанию, Польшу и Турцию, Мексику и Бразилию, а также множество других, не менее развитых и прекрасных стран.

На этот раз мы решили привлечь ваше внимание именно к домам от русских архитекторов, ведь они заслуживают особенного уважения. Не просто из-за особых симпатий к тому, что близко и знакомо, но из-за теплой гордости за всех тех, кто добился успеха в современном мире.

Каждый из этих 10 проектов поистине уникален, потрясающим образом создает особенный образ жизни для владельцев и очень эстетичен внешне и в интерьерах.

​Футуристичный глянец

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Данный проект был создан архитектором Дмитрием Кругляком и дизайнером интерьера Элоной Имениновой. Вместе они создали коттедж, который показывает нам совершенно новый уровень жизни для современной семьи. Выполненный в стиле модерн и оформленный в современной модной манере, этот дом имеет все шансы стать для наших читателей Домом Мечты.

​Новый формат коттеджа

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Дома в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Этот стильный коттедж с эффектным ландшафтным дизайном в стиле минимализм спроектирован для реализации в Краснодаре. Новый стандарт российской южной виллы с современными интерьерами, бассейном, патио и садом выглядит именно так! Авторы проекта – студия NK DESIGN STUDIO из Днепропетровска – прекрасно совместили здесь практичность и роскошь.

​Фантастический минимализм

проект дома в современном стиле Way-Project Architecture & Design Дома в стиле минимализм проект дома в современном стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в современном стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Этот современный коттедж от студии WAY-PROJECT ARCHITECTURE & DESIGN выглядит, как настоящая мечта для молодой семьи. В нем есть эстетика 21-ого века, гармония и перфекционизм во всем!

Студия базируется в Москве и выполняет проекты в современных стилях – модерн, минимализм, хай-тек, включая ультра-современные дома из бруса высшего качества. В их портфолио мы находим симпатию к американскому образу жизни, где комфортабельность всегда стоит на первом плане.

​Современный дом из бруса

homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Этот стильный коттедж из бруса с 4 спальнями реализован студией ROOMDESIGNBÜRO в скандинавском стиле. В нем – лаконичность, перфекционизм и прекрасное чувство гармонии и стиля слились воедино в один отличный семейный дом!

Специалисты студии имеют прекрасный профессиональный авторитет и качественное портфолио, а еще они – истинные фанаты своего дела, любящие архитектуру и дизайн всем сердцем!

​Швейцарский формат

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Этот уникальный проект коттеджа с особенной атмосферой создан студией HEUT DESIGN из Санкт-Петербурга. Он спроектирован в стиле модерн и отражает не только международные тенденции в современном дизайне загородных домов, но и показывает нам всем особенный образ ультра-функционального и комфортабельного дома.

​Модерн современного уровня

Il'dar-house, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Il'dar-house

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Этот потрясающий коттедж в стиле модерн выполнен студией Sboev3_architect с особой любовью к современной глянцевой архитектуре. В проектах данной студии вы всегда найдете стремление к визуальному совершенству, поэтому их портфолио вызывает яркие положительные эмоции. Студия базируется в Москве, специализируется на проектах в стиле модерн, реализуя их в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Тропический рай в Малибу

House in Malibu. Дом в Малибу., NEUMARK NEUMARK Дома в стиле модерн
NEUMARK

House in Malibu. Дом в Малибу.

NEUMARK
NEUMARK
NEUMARK

Эта шикарная вилла в Малибу, США, является прекрасным примером голливудского стиля в архитектуре и дизайне интерьера. Роскошный и исключительно атмосферный, он славится своими потрясающими мульти-террасами, бассейном с панорамными видами и расширенным форматом остекления.

В портфолио известного архитектурного бюро NEUMARK мы найдем множество международных проектов, включая данный в США, а также расположенные в Женеве, Швейцария, в Хорватии и Кувейте. Международный статус бюро показывает мастерство архитекторов, их востребованность на рынке и уверенный статус талантливых профессионалов в своем деле. В данный момент бюро базируется в Санкт-Петербурге и имеет, кроме потрясающего портфолио, звание финалиста престижной премии Luxury Lifestyle Awards 2014. Основатели и ведущие архитекторы компании – Марина Анисович и Антон Ньюмарк.

​Эффектный размах

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Эта невероятная вилла на скалистом участке – визуализация того, насколько велики возможности студии авторского дизайна Бон Тон. Базирующаяся в Краснодаре и реализующая проекты на Юге РФ и в Московской области, данная студия помогла уже многим клиентам обрести дом или квартиру своей мечты.

​Вечная классика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающий особняк в стиле ар-нуво, явно заслуживающий вашего внимания, выполнен строительным бюро Карлсон и К.. В нем чувствуется не только особенная атмосфера давно ушедшей эпохи с ее неизменной роскошью и классическим, тонким чувством вкуса, но и лучшие характерные признаки стиля ар-нуво.

Бюро Карлсон и К. – особенная архитектурная компания, которая имеет более чем 25-летний опыт работы, 300 потрясающих проектов, некоторые из которых вы можете увидеть в их портфолио. Высокий уровень исполнения на каждом этапе проекта – в архитектурном проектировании, дизайне интерьера и декоре – позволяет создавать особенно эффектные особняки и коттеджи.

​Банный дом из бруса

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

В нашей подборке проектов от русских архитекторов мы не могли не предложить вашему вниманию банный дом, олицетворяющий древнюю традицию, которая в современности может быть представлена потрясающим проектом в виде бани в комплекте с гостевыми апартаментами, террасой, а иногда и бассейном.

Данный проект в стиле шале выполнен из бруса, имеет общую площадь в 115 кв. метров и реализован настоящими талантами из студии PAVELCHIK DESIGN. Смешение нескольких стилей и эксклюзивные детали помогли авторам создать идеальный банный дом.

Если вы хотите попасть в следующие национальные подборки, иметь эксклюзивную статью о вашем проекте и участвовать в сообществе homify как архитектор, дизайнер интерьера, строитель или фотограф, мы всегда вам рады! Зарегистрироваться на homify и разместить ваше портфолио, которое сразу будет доступно всем 7 миллионам посетителей (в месяц) можно в меню вверху справа.

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