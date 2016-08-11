​Колониальный шик в городской квартире

Удивительная спальня оформлена в колониальном стиле с изысканными дополнениями из современной мебели. Большая кровать из массива здесь сочетается с модным железным прикроватным столиком, а кресло в стиле 60-х – с антикварным комодом.

Эта квартира, соединяющая в себе многие интересные направления в дизайне, показывает, что сам стиль эклектика идеально подходит для дизайна небольших квартир. Он более толерантен, чем другие стили, может создавать разные настроения в различных комнатах, не меняя своего образа и при этом оставаясь открытым ко всем вариантам в цветовых гаммах, что можно сказать далеко не о каждом стиле.

Колониальная атмосфера в этом доме красиво подчеркивается сочетанием английского дизайна и арабского. Данный микс сейчас является ультра-модным в богемных лофтах и… загородных домах от Мавритании до Турции. Здесь, правда, колониальная традиция идет от обратного – сначала культура определяет свои собственные традиции как основу, а затем тянется к английскому, голландскому, французскому дизайну, получая тот же самый результат, который мы ранее видели в колониальных особняках и виллах эмигрантов из Великобритании (и Европы в целом) в арабские страны.

Турцию по праву можно назвать самой гибкой страной в этом отношении. Она использует в модных интерьерах трендовые международные оттенки, европейские силуэты, арабские орнаменты и собственные, турецкие современные планировки и формат квартир и коттеджей, что позволяет добиться потрясающих результатов.

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