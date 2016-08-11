​Колониальный шик в городской квартире

Элегантная этника, учитывающая потребности малогабаритной квартиры – это проект от студии ROOMDESIGNBÜRO, который обязательно удивит вас интересными идеями и решениями в оформлении.
В этой двухкомнатной квартире объединена сдержанная аристократичность и арабская роскошь. Она смотрится, как колониальный интерьер английского поместья в Марокко или Тунисе, занятого семьей дипломата. Здесь есть и классическая мебель, и этническая, а орнаменты позволяют эффектным образом подчеркнуть современную мебель.
Привлекательная комбинация из этнического дивана и английского кофейного столика смотрится здесь очень эклектично. Данный образ подчеркивается и углубляется наличием марокканского пуфика, красивых медных рам с паспарту и комода с креслами в стиле транситионал. Так, на основе деталей, весьма далеких друг от друга по происхождению собирается интерьер, который имеет собственный характер.
В красивой гостиной есть эркер с высокими окнами, в котором расположилась зона чаепитий. Изысканные однотонные шторы в пол, красивые эскизы в паспарту на стенах и хрустальная люстра подчеркивают статус и любовь владельца к утонченному декору.
Специалисты из студии ROOMDESIGNBÜRO сделали из этой квартиры обособленный мир, который не похож на наши представления о городском жилье и разбивает многие стереотипы. Таким образом, дизайнер показал, что какой бы ни была площадь апартаментов, с настоящим профессионалом вы всегда можете рассчитывать на оригинальность и эксклюзивность.
Небольшая стандартная кухня оформлена с помощью черно-белой палитры, французской шахматки и интересного двухцветного гарнитура, в котором верхние модули являются темными, а нижние – светлыми. В дизайне была использована черная встроенная бытовая техника и, отдельно, стальная – холодильник, штора и вытяжка поддерживают друг друга в этой контрастной палитре.
Кроме одного «чайного» модуля в черном глянце для кухни в углу – комплекс из открытых деревянных полочек с железными направляющими. Так и в этом интерьере воцарилась атмосфера эклектики, которая напоминает такие стили, как индастриал и лофт. Цветное стекло, подсвечники из натурального камня и раковина, красиво интегрированная в угловой модуль – модные тренды, которые мы нашли на этой кухне.
Удивительная спальня оформлена в колониальном стиле с изысканными дополнениями из современной мебели. Большая кровать из массива здесь сочетается с модным железным прикроватным столиком, а кресло в стиле 60-х – с антикварным комодом.
Эта квартира, соединяющая в себе многие интересные направления в дизайне, показывает, что сам стиль эклектика идеально подходит для дизайна небольших квартир. Он более толерантен, чем другие стили, может создавать разные настроения в различных комнатах, не меняя своего образа и при этом оставаясь открытым ко всем вариантам в цветовых гаммах, что можно сказать далеко не о каждом стиле.
Колониальная атмосфера в этом доме красиво подчеркивается сочетанием английского дизайна и арабского. Данный микс сейчас является ультра-модным в богемных лофтах и… загородных домах от Мавритании до Турции. Здесь, правда, колониальная традиция идет от обратного – сначала культура определяет свои собственные традиции как основу, а затем тянется к английскому, голландскому, французскому дизайну, получая тот же самый результат, который мы ранее видели в колониальных особняках и виллах эмигрантов из Великобритании (и Европы в целом) в арабские страны.
Турцию по праву можно назвать самой гибкой страной в этом отношении. Она использует в модных интерьерах трендовые международные оттенки, европейские силуэты, арабские орнаменты и собственные, турецкие современные планировки и формат квартир и коттеджей, что позволяет добиться потрясающих результатов.
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