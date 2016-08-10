7 идей о деревянных поделках на даче

В этой статье мы собрали идеи самостоятельных деревянных поделок для дачи. Если у вас есть древесина, вы любите с ней работать и хотите подарить всей семье мебель или декор, сделанный из нее, то эта Книга Идей вас, несомненно, порадует.

Как и в статье «7 идей отдыха в саду» мы предлагаем вам подборку различных вариантов, которые будут оценены по тем материалам, которые нужны для стройки, по возможности декора в определенном стиле, по стоимости и по сложности самостоятельной реализации. Такой подход поможет вам легко сориентироваться в идеях, узнать, какие вы можете реализовать с уже имеющимися материалами и инструментами, и какие из них подойдут под стиль вашей дачи.

Давайте же приступим к рассмотрению ваших вариантов!