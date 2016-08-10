7 идей о деревянных поделках на даче

В этой статье мы собрали идеи самостоятельных деревянных поделок для дачи. Если у вас есть древесина, вы любите с ней работать и хотите подарить всей семье мебель или декор, сделанный из нее, то эта Книга Идей вас, несомненно, порадует.
Как и в статье «7 идей отдыха в саду» мы предлагаем вам подборку различных вариантов, которые будут оценены по тем материалам, которые нужны для стройки, по возможности декора в определенном стиле, по стоимости и по сложности самостоятельной реализации. Такой подход поможет вам легко сориентироваться в идеях, узнать, какие вы можете реализовать с уже имеющимися материалами и инструментами, и какие из них подойдут под стиль вашей дачи.
Давайте же приступим к рассмотрению ваших вариантов!
Материалы: материал можно набрать самостоятельно при том, что диаметр ветвей должен составлять более 2,5 сантиметров. Ровные ветви идут на сам забор, неровные режутся для создания кашпо для растений. Дно кашпо выстилается досками или пластиком, на них и ставится горшок.
Стили: рустик, азиатский, тропический.
Стоимость: от 200 рублей за метр.
Сложность самостоятельной стройки: просто.
Дополнительно: такой забор можно создать и на основе бетонного, старого деревянного, кирпичного.
Материалы: деревянные доски.
Стили: рустик, эко, прованс (если покрасить в белый).
Стоимость: от 20-50 рублей за кашпо с покраской.
Сложность самостоятельной стройки: очень просто.
Дополнительно: грунт нужно смешать с мхом, чтобы он держался в кашпо, а растения стоит выбирать осторожно – те, что хорошо держат землю.
Материалы: остатки при изготовлении мебели, старая разборная мебель.
Стили: ретро 60-х, тропический, эко.
Стоимость: от 500 рублей за все, включая расходные материалы.
Сложность самостоятельной стройки: средняя.
Дополнительно: в кашпо растения ставятся в обычных горшках с блюдцами.
Материалы: тонкие рейки.
Стили: азиатский, минимализм, рустик, прованс, американский.
Стоимость: от 1000 рублей за всю решетку, включая расходные.
Сложность самостоятельной стройки: легкая.
Дополнительно: растению следует помогать, направляя его.
Материалы: старая тележка, наждачка, краска.
Стили: кантри, рустик, колониальный.
Стоимость: бесплатно.
Сложность самостоятельной стройки: супер-легкая, можно мастерить с маленькими детьми.
Дополнительно: по тележке нужно прийтись наждачкой, покрасить, а можно и оставить в обычном состоянии.
Материалы: новые или старые доски – одинаковые для забора, можно разные для клумб. Постарайтесь выдержать минималистичный формат реечного экрана, покрасить его или покрыть маслом, чтобы придать современный нейтральный оттенок (серый, бледный).
Стили: минимализм, тропический, азиатский.
Стоимость: от 200 до 3000 рублей за метр, зависит от того, будете ли вы покупать материалы и сооружать бетонный фундамент.
Сложность самостоятельной стройки: средняя.
Дополнительно: используются только нержавеющие гвозди и шурупы.
Материалы: строительные палетты – от 3-х до 24-х штук. Ставить можно в 3-4 ряда, прислонив к забору или стене. Предварительно можно покрасить.
Стили: эко, рустик, шале.
Стоимость: от 0 рублей, исключая стоимость кашпо. Палетты вы можете получить бесплатно или за скромную сумму, договорившись с прорабом на закончившейся стройке, или купить в строительном магазине.
Сложность самостоятельной стройки: легкая.
Дополнительно: кашпо стоит прикрепить к палеттам любыми способами (включая простые веревки). Вы можете составлять из кашпо узоры, орнамент, линии. Растения в кашпо зацветут в разное время, поэтому можно сделать комбинации, позволяющие стене цвести целый год напролет.
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