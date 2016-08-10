100% современный эко-дом

Этот интересный экологичный дом, построенный на каркасной деревянной основе, может стать прекрасным примером дачи, созданной своими руками. Студия ECO-DESIGNER объединяет современные технологии, ручной труд и экологичные материалы так, что ее дома идеально подходят для живописной природной местности.

Данный проект деревянного дома имеет два уровня, две жилые комнаты на втором этаже, двусветную столовую, небольшую террасу, полноценную кухню и ванную комнату. Он создан практически исключительно из дерева, построен на каркасной основе с натуральным утеплителем, имеет стильные окна и двери с выходом на террасу и комфортабельную площадь для жизни семьи с 1-3 детьми летом.