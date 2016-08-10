100% современный эко-дом

Этот интересный экологичный дом, построенный на каркасной деревянной основе, может стать прекрасным примером дачи, созданной своими руками. Студия ECO-DESIGNER объединяет современные технологии, ручной труд и экологичные материалы так, что ее дома идеально подходят для живописной природной местности.
Данный проект деревянного дома имеет два уровня, две жилые комнаты на втором этаже, двусветную столовую, небольшую террасу, полноценную кухню и ванную комнату. Он создан практически исключительно из дерева, построен на каркасной основе с натуральным утеплителем, имеет стильные окна и двери с выходом на террасу и комфортабельную площадь для жизни семьи с 1-3 детьми летом.
Дополнительное место для отдыха – терраса площадь более 20 кв. метров со столовой группой, имеющей современный угловой формат. Отсюда открывается прекрасный вид на скалистые окрестности, высокие полувековые деревья, пышную растительность.
С террасы в дом ведут современные двери-слайдеры, позволяющие использовать террасу летом как полноценную часть самой дачи. Терраса – очень важная часть любого летнего дома, и если вы отдыхаете на даче всей семьей, ее размер не должен быть меньше 20 кв. метров, а лучше – около 30 кв. метров. Здесь реализуется не только идея столовой и патио, но пригодится и простая мощеная площадка для игр детей, занятий йогой, пары пуфиков и кофейного столика.
В этом маленьком домике на скалистом участке – деревянная отделка фасадов, деревянные окна и двери, иногда без рам, как на втором этаже на фотографии выше. Необычная форма кровли позволяет добавить ему оттенок био-дизайна, что отлично подходит под атмосферу эко-дома.
Данная студия реализует проекты летних домиков и коттеджей в любых, даже самых заповедных уголках на природе. Конструкция на сваях позволяет использовать любой участок (даже очень каменистый) с помощью профессионалов и специального оборудования.
Так, маленький эко-дом можно построить и на скалах, и прямо на горе, и на небольшом холмике, и на очень узком или маленьком участке. Для строительства нет никаких преград.
В дизайне интерьера мы найдем практически сплошное использование древесины – пол, потолки, стены и мебель выполнены из этого популярного материала. Кухня, которую вы видите на фотографии выше, реализована в современной формате, имеет маленькую барную стойку, которая чаще всего используется детьми, когда мама готовит ужин, а справа есть дверь, ведущая в кладовую, где разместилась часть бытовой техники, включая холодильник.
Двусветная столовая является самым солнечным местом в доме. А открытая планировка кухни, столовой и гостиной позволяет сделать светлыми все уголки дома на первом этаже.
Лестница, ведущая на второй этаж, позволяет нам сразу попасть в холл второго этажа с зоной кабинета. Там расположено рабочее место для ноутбука, маленькая библиотека, стоит кресло. Двусветный формат для гостиной-столовой с маленьким диванчиком и столовой группой, таким образом, позволяет сделать дом визуально просторным.
Такой маленький дом может иметь площадь около 70 кв. метров: например, три спальни по 10 кв. метров, две ванные (по 3 кв. метра), кухня-гостиная (25 кв. метров), прихожая и лестница (7 кв. метров) и дополнительная терраса (25 кв. метров). На такой даче может жить семья из 6-ти человек, по два человека или ребенка в каждой комнате. Удивительно, но летняя жизнь может выглядеть совершенно по-другому, если дача имеет полноценный формат и способна с комфортом разместить всю вашу семью и даже гостей.
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