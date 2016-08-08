Потрясающая усадьба в стиле ар-нуво

Роскошь, которая основанная на традициях, и классика, что никогда не сойдет со своего пьедестала – это стиль ар-нуво, изысканный и традиционный. Архитектурное строительное бюро Карлсон и К. спроектировали усадьбу, которая следует всем правилам данного стиля и, в своем уникальном роде, даже превосходит его.

Современные технологии и королевский размах в этом проекте позволяют раскрыть ар-нуво с лучшей его стороны и показать, насколько он силен. На этой усадьбе вы найдете множество эксклюзивных деталей, плавные линии декора, которые льются, будто карамель, и являются самым узнаваемым признаком этого стиля.