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Потрясающая усадьба в стиле ар-нуво

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Роскошь, которая основанная на традициях, и классика, что никогда не сойдет со своего пьедестала – это стиль ар-нуво, изысканный и традиционный. Архитектурное строительное бюро Карлсон и К. спроектировали усадьбу, которая следует всем правилам данного стиля и, в своем уникальном роде, даже превосходит его.

Современные технологии и королевский размах в этом проекте позволяют раскрыть ар-нуво с лучшей его стороны и показать, насколько он силен. На этой усадьбе вы найдете множество эксклюзивных деталей, плавные линии декора, которые льются, будто карамель, и являются самым узнаваемым признаком этого стиля.

​Золотая эпоха

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данная усадьба может сильно повлиять на ваши предпочтения в архитектуре и дизайне интерьера. Она, как любой по-настоящему удачный и выразительный проект, может завладеть всем вашим вниманием. Полностью подчиняя себе пространство, стиль ар-нуво в данном проекте возрождается из пепла, как золотой Феникс.

Над этим потрясающим проектом работало множество профессионалов из бюро Карлсон и К, – в том числе, главный архитектор Олег Карлсон, художник Павел Оринянский, а также архитекторы Александр Куликов, Денис Кармановский, Марат Лукманов, Сергей Ильин. Все они проделали колоссальную работу над воссозданием особенного образа необыкновенной исторической эпохи.

​Эксклюзивная роскошь

homify Дома в стиле модерн модерн,вилла
homify

homify
homify
homify

Общая площадь данной усадьбы – около 1700 кв. метров, оформленных искусными мастерами с помощью произведений искусства, витражей и удивительной авторской мебели. Сложный и многослойный проект, реализованный архитектором Олегом Карлсоном с помощью невероятных фактур и материалов, изогнутых линий и оригинальных флористических орнаментов просто поражает воображение!

​Планировка усадьбы

homify Гостиная в стиле модерн модерн,гостинная,дерево в интерьере,светлое дерево,окна витражи,витражи
homify

homify
homify
homify

На первом этаже мы найдем кухню, столовую, отдельный классический зимний сад и галерею, каминный зал, бассейн и зону отдыха при нем. Здесь пространство решено по принципу анфилады – гостиная, каминный зал и столовая перетекают друг в друга в классической манере, создавая приятную атмосферу во всем доме. Качественная историческая стилизация в этом доме настолько захватывает дух, что кажется, что ты перенесся не только в другую страну, но и явно в другую эпоху. Высокое качество работы каждого мастера – для витражей, изогнутых карнизов, удивительной деревянной лестницы, каминов, барельефов на фасаде и множества других деталей – просто поражают.

На втором этаже нас ждут четыре спальни (от 24 до 37 кв. метров), игровая комната для детей (108 кв. метров), кабинет, гостевая спальня и две ванных комнаты (14 и 20 кв. метров). Здесь планировка реализована таким образом, что каждая спальня имеет приватное расположение, а шумная игровая расположена в отдалении от них.

​Атмосфера усадьбы

homify Рабочий кабинет в стиле модерн кабинет,модерн,дерево в интерьере
homify

homify
homify
homify

Чтобы создать то необыкновенное чувство жизни в усадьбе в подмосковном поселке, расположенном в сосновом бору, нужно иметь настоящий талант стилизации! Эти интерьеры, как гениально поставленная пьеса, не позволяют вам думать ни о чем другом, пока вы смотрите шоу.

​Проектирование

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле модерн,буазери,дерево,интерьеры,холл
homify

homify
homify
homify

Проектирование заняло у архитекторов достаточно продолжительный период и длилось с 2003 по 2009 гг. Огромное количество ручной работы высочайшего качества было проделано за это время как в экстерьерах, так и в интерьерах. Практически все работы данного плана были оригинальными, выполненными по уникальным эскизам.

​Дом дочери владельцев

homify Дома в стиле модерн японский домик,парк,пруд,вилла
homify

homify
homify
homify

Отдельно на участке с усадьбой мы найдем несколько домов для жизни обслуживающего персонала и еще один невероятный элемент, полностью переворачивающий наше представление о жизни в Подмосковье – удивительный дом дочери владельцев, оформленный в японском стиле и построенный из дерева. Благодаря искусной прорисовке деталей, обилию ручной работы и мастерству профессионалов он отлично вписался в общую атмосферу усадебного комплекса.

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