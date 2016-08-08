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Стильный коттедж по-французски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Кухня в стиле модерн Белый
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Французский современный коттедж – это всегда капелька люкса на фоне красивого и ухоженного пригорода. Удивительным образом под Парижем, в сердце Ниццы или в Страсбурге мы находим проекты, которые так же хорошо смотрелись бы и на фоне нашего местного пейзажа!

В нашей новой Книге Идей вы узнаете отличия французского модерна от немецкого и польского и на примере шикарного коттеджа от студии PIERRE BERNARD CRÉATION познакомитесь с образом французской мечты.

​Стандарты современного дома

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Какие стандарты есть у современного дома в стиле модерн? Он выполнен в нейтральной цветовой гамме, имеет практичную отделку, большие окна, солнечную гостиную и столовую, увеличенное пространство гардеробных зон и ванных комнат. Кроме того, он состоит из простых модулей и имеет максимально открытую планировку. Так, прихожая становится частью гостиной, а в холле второго этажа нередко можно найти зону семейного домашнего кинотеатра.

​Модерн и экономия

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Кухня в стиле модерн
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Современный коттедж в стиле модерн – это еще и экономия. В нем нет традиционных деталей, заставляющих тратить средства на поддержание определенного образа. Модерн лаконичен и прост, нацелен на функциональность и даже при площади в 100-200 кв. метров исключительно удобен.

​Отличия французского модерна от других стилей

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Кухня в стиле модерн Белый
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Французский модерн отличается от, скажем, немецкого или португальского. В нем часто можно встретить большее количество ярких акцентов (стены, декор), более простые цвета (зеленый, красный или синий вместо модных бирюзового, фуксии и сиреневого), особенную любовь к металлическим оттенкам и деталям (перила и поручни, модули на кухне, нержавеющая сталь, мебель со стальными ножками). Из-за этого французский модерн часто оказывается более простым и традиционным, чем немецкий (или польский), который сейчас на гребне трендовой волны на международной арене.

​Бюджет и детали

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Кухня в стиле модерн
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Правда, бюджет во французских коттеджах семейного типа чаще всего в 1,5-2 раза превышает аналогичный проект в польском, поэтому некоторые плюсы явно присутствуют. Увеличенная высота потолков, расширенный формат остекления, дополнительные прачечные, кабинеты и мастерские при гаражах, все это здесь встретить очень легко. Кроме того, во французских домах царит легкая богемная обстановка, которая для многих может оказаться идеальным аналогом творческому беспорядку в интерьере, который, тем не менее, вписан в существующий стиль в дизайне интерьера.

​Цветовая гамма

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création ГостинаяДиваны и журнальные столики
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Французский модерн, кроме всего прочего, умеет красиво вписывать крупные зеленые растения и черный цвет в интерьер, что не всегда удается другим представителям современного стиля. Он также бывает более символичен и контрастен. Например, в этом проекте, французский модерн выдержан в очень смелой цветовой гамме, основанной на трех цветах – черном, белом и бежевом цвете, что является нестандартной комбинацией.

В данном проекте в общественной зоне нет ярких акцентов, вроде яркого красного, синего или зеленого, но они все же считаются очень типичными для французского модерна, и если добавить их в данный проект, он будет еще более эталонным.

Французский модерн может понравиться вам больше или меньше немецкого или польского, с которыми наши постоянные читатели уже хорошо знакомы. Кроме них, еще существует модерн турецкий, который на первый взгляд выглядит как минимум в 2-3 раза дороже, чем есть на самом деле, благодаря точному следованию модным трендам. Или модерн швейцарский, полный серовато-шоколадных бледных тонов, тончайших линий и лаконичности, склонной к минимализму.

Модерн в каждой европейской стране отличается от другого, имеет особенности и интересные детали. И если в РФ модерн в дизайне интерьера часто называют евроремонтом, который еще не утратил пестроты красок и деталей, как многие современные стили на заре их становления, то модерн в Бразилии уже можно назвать полностью самостоятельным стилем – бразильяно, который имеет более 10-ти важных отличий от любого европейского.

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