Стильный коттедж по-французски

Французский модерн, кроме всего прочего, умеет красиво вписывать крупные зеленые растения и черный цвет в интерьер, что не всегда удается другим представителям современного стиля. Он также бывает более символичен и контрастен. Например, в этом проекте, французский модерн выдержан в очень смелой цветовой гамме, основанной на трех цветах – черном, белом и бежевом цвете, что является нестандартной комбинацией.

В данном проекте в общественной зоне нет ярких акцентов, вроде яркого красного, синего или зеленого, но они все же считаются очень типичными для французского модерна, и если добавить их в данный проект, он будет еще более эталонным.

Французский модерн может понравиться вам больше или меньше немецкого или польского, с которыми наши постоянные читатели уже хорошо знакомы. Кроме них, еще существует модерн турецкий, который на первый взгляд выглядит как минимум в 2-3 раза дороже, чем есть на самом деле, благодаря точному следованию модным трендам. Или модерн швейцарский, полный серовато-шоколадных бледных тонов, тончайших линий и лаконичности, склонной к минимализму.

Модерн в каждой европейской стране отличается от другого, имеет особенности и интересные детали. И если в РФ модерн в дизайне интерьера часто называют евроремонтом, который еще не утратил пестроты красок и деталей, как многие современные стили на заре их становления, то модерн в Бразилии уже можно назвать полностью самостоятельным стилем – бразильяно, который имеет более 10-ти важных отличий от любого европейского.

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