​Проект современной дачи с сауной

Этот небольшой дом имеет кухню и гостиную на первом этаже, зону отдыха на террасе, две спальни на втором этаже и комплекс из сауны и душевой комнаты на первом этаже. В нем может прекрасно разместиться семья из 2-4 человек на время летнего периода и до шести человек на выходные.

Дом можно расположить на садово-огородном участке, на участке в коттеджном поселке или в деревне, рядом с лесом, озером рекой, садом или огородом. Он может быть использован как личный мини-отель, может быть построен недалеко от прибрежной линии большого озера или даже Черного моря, а также стать прекрасным местом для семейного отдыха просто за чертой города.

Реальный проект дачи спроектирован для небольшой деревни, которая стоит на крупной реке в Центральной Чехии, и будет реализован в 2016 году. Участок расположен прямо возле крупного лесного массива, всего в 300 метрах от береговой линии.