​Проект современной дачи с сауной

Эта интересная дача в стиле модерн показывает нам возможности компактного загородного строительства. Изначально такой дом может строиться как дача и не потребовать больших средств, но после он может стать домом для старшего поколения и круглогодичного проживания.
Пражская студия SLAVA FILIPENKA ARCHITECT спроектировала его с учетом последних модных тенденций в стиле модерн. Здесь есть декоративная бетонная конструкция, создающая тень для дорожки и террасы и красиво обрамляющая силуэт здания, остроконечная крыша и балкончик на втором этаже, рассчитанный на две маленькие спальни.
Этот небольшой дом имеет кухню и гостиную на первом этаже, зону отдыха на террасе, две спальни на втором этаже и комплекс из сауны и душевой комнаты на первом этаже. В нем может прекрасно разместиться семья из 2-4 человек на время летнего периода и до шести человек на выходные.
Дом можно расположить на садово-огородном участке, на участке в коттеджном поселке или в деревне, рядом с лесом, озером рекой, садом или огородом. Он может быть использован как личный мини-отель, может быть построен недалеко от прибрежной линии большого озера или даже Черного моря, а также стать прекрасным местом для семейного отдыха просто за чертой города.
Реальный проект дачи спроектирован для небольшой деревни, которая стоит на крупной реке в Центральной Чехии, и будет реализован в 2016 году. Участок расположен прямо возле крупного лесного массива, всего в 300 метрах от береговой линии.
Две спальни позволяют с комфортом разместить пару взрослых и пару детей. Кроме того, вы можете на даче принимать гостей, устраивать званые обеды и ужины для соседей и родственников, отмечать дни рождения и другие важные для семьи даты.
На первом этаже мы найдем большую гостиную с панорамным остеклением, кухню и столовую, идеальные для принятия гостей, а также прихожую и комплекс с сауной и ванной комнатой. Здесь – место для отдыха и полного релакса.
Современные мини-дома площадью до 75-100 кв. метров рискуют стать очень актуальным вариантом для жизни молодых семей, а не только домиками в дачном формате. На данной площади профессиональный архитектор расположит для вас 2-4 спальни с 1-3 ванными комнатами, кухню-гостиную и все дополнительные зоны. Как и в этом прекрасном проекте маленького дома, вся площадь будет использована на все 100%, и поэтому комфортабельность и рациональность такого дома будет на высоте.
Красивая терраса реализована в форме простой мощеной камнем площадки, она занимает зону столовой и даже является паркингом. На ней достаточно место для дополнительных деталей – пары велосипедов, красивого кресла-качалки или диванчика в стиле патио.
На балконе можно также реализовать зону отдыха, полноценную и современную. Стоит лишь добавить два шезлонга и пару растений в современных стильных контейнерах.
Географическое расположение вашего будущего дома, будь то дача или коттедж, очень важно. Чем более интересен и живописен рельеф, тем более приятную жизнь вы получите в итоге.
Так, мы советуем всем желающим построить дачу, дом или коттедж обратиться к вопросу о том, где на самом деле вы хотите жить. Интересуют ли вас морские или прибрежные пейзажи, хотели бы вы плавать в море по утрам, любоваться закатами, уходящими за горные пики или, может быть, даже воплотить мечту об арабской сказке прямо на границе с пустыней в Египте?
В 21-ом веке термин «дачи» был изменен в пользу «летнего дома», в котором мы проводим отпуск и, по возможности, выходные и другие крупные праздники. Так, летний дом может быть дачей в традиционном смысле, домом, как в данном проекте, или даже квартирой-студией на берегу моря – в Болгарии, Турции, Египте. Узнав все цены и определив свои финансовые возможности, вы сможете решить, что вам действительно нужно.
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