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7 идей для отдыха в саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Благоустройство участка в поселке горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле модерн
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Сегодня мы приготовили для вас особенную Книгу Идей о том, как можно легко организовать различные местечки для отдыха в саду, какой бюджет вам на это потребуется, какая мебель и материалы. Для того, чтобы хорошо отдохнуть на участке, просто не обойтись без организованных проектов, которые просчитаны до мелочей – в дизайне, декоре и мебели, поэтому мы собрали для вас самые полезные советы.

5 идей для отдыха в саду – это пять основ, которые могут быть оформлены в различных стилях. Кантри в таком случае будет рыжим деревянным с оранжево-желтым декором, шебби-шик – белым деревянным с пастельными розовыми и сиреневыми акцентами, шале – темно-коричневым с алыми и шоколадными дополнениями, а коастал будет белым в дополнение к бирюзовому или темно-синему.

Давайте же узнаем, какие идеи могут сделать ваш отдых в саду незабываемым и комфортабельным, а также не сильно скажутся на вашем кошельке!

​Беседка с террасой

Maison WP, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte Балкон и терраса в стиле модерн
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

Такая беседка с террасой, парой пуфиков и без мебели может стать самым лучшим решением для игр детей! Здесь можно играть в игрушки, не пачкая ни одежду, ни их самих, играть в карты и настольные игры, разговаривать, устроить перекус с соком и булочками.

Материалы: деревянные доски, направляющие бруски, реечные экраны.

Стили: минимализм, модерн.

Стоимость: от 10 тыс. рублей за беседку с террасой, если строить своими руками в формате 2,5x2,5 метра.

Сложность самостоятельной стройки: средняя.

​Современное патио

Appartement carte blanche, Anne-Maud & Natacha Anne-Maud & Natacha Балкон и терраса в стиле модерн
Anne-Maud &amp; Natacha

Anne-Maud & Natacha
Anne-Maud &amp; Natacha
Anne-Maud & Natacha

Современное патио подразумевает покупную мебель в определенном стиле – она должна быть низкой, представлена диваном или двумя с креслами и кофейным столиком. Такому патио нужна терраса или мощеная площадка с керамической плиткой.

Материалы: фундамент, дерево или плитка для мощения

Стили: модерн, средиземноморский, минимализм

Стоимость: от 20-40 тыс. рублей за террасу и от 20-40 тыс. рублей за мебель

Сложность самостоятельной стройки: средняя

​Летняя веранда

MAISON ZEN DANS LE VAR, cecile Aubert architecte dplg cecile Aubert architecte dplg Терраса в средиземноморском стиле
cecile Aubert architecte dplg

cecile Aubert architecte dplg
cecile Aubert architecte dplg
cecile Aubert architecte dplg

Отдельного внимания заслуживает арабский вариант веранды. Он создается с помощью блоков или кирпича, окружен со всех четырех сторон стенами, но имеет большие арочные окна в сторону панорамного вида. Мебель можно тоже сделать из блоков или кирпичей, положив на них доски, а затем – мягкие подушки, декоративные матрасы.

Материалы: кирпичи или блоки, цемент, краска, древесина, плитка или мозаика

Стили: арабский, средиземноморский, кантри, модерн

Стоимость: от 50 тыс. рублей за конструкцию, в среднем – около 150 тыс. рублей

Сложность самостоятельной стройки: сложная

​Мощеная площадка с диванчиком

Bac bois, Benji Paysage Benji Paysage Балкон и терраса в азиатском стиле
Benji Paysage

Benji Paysage
Benji Paysage
Benji Paysage

Еще одним вариантом является просто организация площадки, вымощенной керамической плиткой. Здесь будет около 20-40 кв. метров площади, можно будет вынести столовую группу для обедов и ужинов, добавить на площадку растения в кашпо.

Материалы: фундамент, бетон, керамическая плитка

Стили: любой

Стоимость: от 20 тыс. рублей за площадку, от 12 тыс. рублей за раскладной диванчик

Сложность самостоятельной стройки: выше среднего.

Игровая площадка

Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе, studio forma studio forma Сад в средиземноморском стиле
studio forma

Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе

studio forma
studio forma
studio forma

Игровые площадки могут быть самыми разными и объединять такие виды спорта, как баскетбол, настольный теннис, футбол, бейсбол и другие.

Бассейн

Благоустройство участка в поселке горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Благоустройство участка в поселке горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Спортивный уголок можно обустроить и с помощью плавательного бассейна с террасой вокруг. Стоимость такого удовольствия начинается с 200 тыс. рублей за композитную чашу и с 10-15 тыс. рублей за каркасный бассейн.

​Терраса вдоль дома

La Verte Maison, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Балкон и терраса в стиле модерн
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

Маленькую бюджетную террасу можно организовать вдоль самого дома так, чтобы можно было на ней и лежать, принимая солнечные ванны, и бегать детям, и сидеть на подушках, и даже смотреть сериалы с ноутбуком! Такая терраса базируется на столбчатом фундаменте и имеет деревянный настил (лучше выбрать термодерево).

Материалы: фундамент, термодерево, подушки и пледы.

Стили: минимализм, модерн, эко, азиатский.

Стоимость: от 5-7 тыс. рублей.

Сложность самостоятельной стройки: ниже среднего.

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Дом для счастливой семейной жизни
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