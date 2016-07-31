7 идей для отдыха в саду

Сегодня мы приготовили для вас особенную Книгу Идей о том, как можно легко организовать различные местечки для отдыха в саду, какой бюджет вам на это потребуется, какая мебель и материалы. Для того, чтобы хорошо отдохнуть на участке, просто не обойтись без организованных проектов, которые просчитаны до мелочей – в дизайне, декоре и мебели, поэтому мы собрали для вас самые полезные советы.
5 идей для отдыха в саду – это пять основ, которые могут быть оформлены в различных стилях. Кантри в таком случае будет рыжим деревянным с оранжево-желтым декором, шебби-шик – белым деревянным с пастельными розовыми и сиреневыми акцентами, шале – темно-коричневым с алыми и шоколадными дополнениями, а коастал будет белым в дополнение к бирюзовому или темно-синему.
Давайте же узнаем, какие идеи могут сделать ваш отдых в саду незабываемым и комфортабельным, а также не сильно скажутся на вашем кошельке!
Такая беседка с террасой, парой пуфиков и без мебели может стать самым лучшим решением для игр детей! Здесь можно играть в игрушки, не пачкая ни одежду, ни их самих, играть в карты и настольные игры, разговаривать, устроить перекус с соком и булочками.
Материалы: деревянные доски, направляющие бруски, реечные экраны.
Стили: минимализм, модерн.
Стоимость: от 10 тыс. рублей за беседку с террасой, если строить своими руками в формате 2,5x2,5 метра.
Сложность самостоятельной стройки: средняя.
Современное патио подразумевает покупную мебель в определенном стиле – она должна быть низкой, представлена диваном или двумя с креслами и кофейным столиком. Такому патио нужна терраса или мощеная площадка с керамической плиткой.
Материалы: фундамент, дерево или плитка для мощения
Стили: модерн, средиземноморский, минимализм
Стоимость: от 20-40 тыс. рублей за террасу и от 20-40 тыс. рублей за мебель
Сложность самостоятельной стройки: средняя
Отдельного внимания заслуживает арабский вариант веранды. Он создается с помощью блоков или кирпича, окружен со всех четырех сторон стенами, но имеет большие арочные окна в сторону панорамного вида. Мебель можно тоже сделать из блоков или кирпичей, положив на них доски, а затем – мягкие подушки, декоративные матрасы.
Материалы: кирпичи или блоки, цемент, краска, древесина, плитка или мозаика
Стили: арабский, средиземноморский, кантри, модерн
Стоимость: от 50 тыс. рублей за конструкцию, в среднем – около 150 тыс. рублей
Сложность самостоятельной стройки: сложная
Еще одним вариантом является просто организация площадки, вымощенной керамической плиткой. Здесь будет около 20-40 кв. метров площади, можно будет вынести столовую группу для обедов и ужинов, добавить на площадку растения в кашпо.
Материалы: фундамент, бетон, керамическая плитка
Стили: любой
Стоимость: от 20 тыс. рублей за площадку, от 12 тыс. рублей за раскладной диванчик
Сложность самостоятельной стройки: выше среднего.
Игровые площадки могут быть самыми разными и объединять такие виды спорта, как баскетбол, настольный теннис, футбол, бейсбол и другие.
Спортивный уголок можно обустроить и с помощью плавательного бассейна с террасой вокруг. Стоимость такого удовольствия начинается с 200 тыс. рублей за композитную чашу и с 10-15 тыс. рублей за каркасный бассейн.
Маленькую бюджетную террасу можно организовать вдоль самого дома так, чтобы можно было на ней и лежать, принимая солнечные ванны, и бегать детям, и сидеть на подушках, и даже смотреть сериалы с ноутбуком! Такая терраса базируется на столбчатом фундаменте и имеет деревянный настил (лучше выбрать термодерево).
Материалы: фундамент, термодерево, подушки и пледы.
Стили: минимализм, модерн, эко, азиатский.
Стоимость: от 5-7 тыс. рублей.
Сложность самостоятельной стройки: ниже среднего.
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