7 идей для отдыха в саду

Сегодня мы приготовили для вас особенную Книгу Идей о том, как можно легко организовать различные местечки для отдыха в саду, какой бюджет вам на это потребуется, какая мебель и материалы. Для того, чтобы хорошо отдохнуть на участке, просто не обойтись без организованных проектов, которые просчитаны до мелочей – в дизайне, декоре и мебели, поэтому мы собрали для вас самые полезные советы.

5 идей для отдыха в саду – это пять основ, которые могут быть оформлены в различных стилях. Кантри в таком случае будет рыжим деревянным с оранжево-желтым декором, шебби-шик – белым деревянным с пастельными розовыми и сиреневыми акцентами, шале – темно-коричневым с алыми и шоколадными дополнениями, а коастал будет белым в дополнение к бирюзовому или темно-синему.

Давайте же узнаем, какие идеи могут сделать ваш отдых в саду незабываемым и комфортабельным, а также не сильно скажутся на вашем кошельке!