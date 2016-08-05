​Маленький дом с одной спальней

Этот проект маленького дома с одной спальней пригодится тем, кто хочет быстро переехать в пригород, построив компактное и бюджетное жилье с панорамным остеклением, стильной отделкой и рациональной планировкой.

Студия STRUKTURA ŁUKASZ LEWANDOWSKI создала данный проект для дизайнера интерьера, который живет один, но в теории дом может занять и молодая семейная пара или даже супруги с новорожденным ребенком.

Так, этот маленький домик для многих может считаться идеальным – он очень стильный, красивый, модный и имеет собственный гараж. Давайте посмотрим на него со всех сторон и заглянем в главный мастер-сьют!