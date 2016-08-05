​Маленький дом с одной спальней

Этот проект маленького дома с одной спальней пригодится тем, кто хочет быстро переехать в пригород, построив компактное и бюджетное жилье с панорамным остеклением, стильной отделкой и рациональной планировкой.
Студия STRUKTURA ŁUKASZ LEWANDOWSKI создала данный проект для дизайнера интерьера, который живет один, но в теории дом может занять и молодая семейная пара или даже супруги с новорожденным ребенком.
Так, этот маленький домик для многих может считаться идеальным – он очень стильный, красивый, модный и имеет собственный гараж. Давайте посмотрим на него со всех сторон и заглянем в главный мастер-сьют!
Потрясающий формат панорамного остекления реализован в гостиной, столовой и главном мастер-сьюте со спальней, ванной комнатой и гардеробной. Часть из этих комнат с помощью дверей-слайдеров имеет доступ на большую мощеную террасу, которая занимает более 40 кв. метров заднего дворика и выполнена из рифленой термодревесины. Выступающий правый белый модуль относится к мастер-сьюту, а плоский черный – к гостиной.
Панорамное остекление в данном случае является прекрасным дополнением к простейшему проекту коттеджа, который имеет небольшую площадь. Сам дом реализован в Польше и имеет несколько двойников в портфолио студии.
Дом построен в 2010 году под руководством польского архитектора Лукаша Левандовски. Отделка фасадов реализована с помощью штукатурки и цементных панелей графитового оттенка.
Интересная идея для дизайна экстерьера – будто продолжить кровлю на парадном и заднем фасадах – смотрится в этом проекте очень современно. Выступающий модуль принадлежит гаражу и прихожей, а узкие высокие окна позволяют визуально создать приватность в доме, обеспечив его и естественным освещением.
Психология такова, что прохожим неудобно будет смотреть в узкие и высокие окна, они естественным образом отводят взгляд, тогда как панорамные, даже самые невысокие, но широкие, притягивают наше внимание.
Данное решение может отлично сыграть вам на руку и в вашем проекте коттеджа. Удивительно, насколько более уютно чувствует себя человек в комнате с видом на улицу, но именно с таким типом окон. А вот панорамное остекление лучше сделать с видом на задний дворик.
Стильный ландшафтный дизайн реализован в современной, даже почти урбанистичной манере. Серый цвет, сливаясь с несколькими оттенками зеленого, подчеркивает современность постройки. В посадках были использованы хвойные кустарники для создания живого зеленого забора и приватности палисадника со всех трех сторон.
Гаражный подъезд рассчитан на парковку двух гостевых автомобилей, а часть клумб засыпана мелкими камнями, что спасает почву от потери влаги и придает ей более эстетичный вид.
В этом доме есть четкая структура, геометрия возведена на пьедестал и нет места слишком ярким цветам и акцентам, захватывающим ваше внимание. Он построен на стыке минимализма и модерна, повторяя лучшие характерные признаки каждого из стилей. В таком доме можно жить в стиле 21 века – комфортабельно и смело.
Внутри потрясающего мастер-сьюта, который выглядит под стать любому пентхаусу, реализовано остекление с трех сторон света, спальное место расположено прямо напротив большого окна, а ванная чаша стоит в центре комнаты, с лучшими видами.
В дизайне этого дома были использованы автоматические ставни, подсветка экстерьера, в ландшафтном дизайне заднего дворика – кусты под обрезку, газонная площадка в центре и несколько дорожек для прогулок. Терраса занимает внушительную площадь и является отличным местом для создания патио, столовой, для шезлонгов.
Лучшие материалы для вас на homify:
— 10 вдохновляющих проектов домов в стиле модерн;