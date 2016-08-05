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​Маленький дом с одной спальней

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Спальня в стиле минимализм
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Этот проект маленького дома с одной спальней пригодится тем, кто хочет быстро переехать в пригород, построив компактное и бюджетное жилье с панорамным остеклением, стильной отделкой и рациональной планировкой.

Студия STRUKTURA ŁUKASZ LEWANDOWSKI создала данный проект для дизайнера интерьера, который живет один, но в теории дом может занять и молодая семейная пара или даже супруги с новорожденным ребенком.

Так, этот маленький домик для многих может считаться идеальным – он очень стильный, красивый, модный и имеет собственный гараж. Давайте посмотрим на него со всех сторон и заглянем в главный мастер-сьют!

​Панорамное остекление

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Потрясающий формат панорамного остекления реализован в гостиной, столовой и главном мастер-сьюте со спальней, ванной комнатой и гардеробной. Часть из этих комнат с помощью дверей-слайдеров имеет доступ на большую мощеную террасу, которая занимает более 40 кв. метров заднего дворика и выполнена из рифленой термодревесины. Выступающий правый белый модуль относится к мастер-сьюту, а плоский черный – к гостиной.

Панорамное остекление в данном случае является прекрасным дополнением к простейшему проекту коттеджа, который имеет небольшую площадь. Сам дом реализован в Польше и имеет несколько двойников в портфолио студии.

​Дизайн фасадов

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Дом построен в 2010 году под руководством польского архитектора Лукаша Левандовски. Отделка фасадов реализована с помощью штукатурки и цементных панелей графитового оттенка.

Интересная идея для дизайна экстерьера – будто продолжить кровлю на парадном и заднем фасадах – смотрится в этом проекте очень современно. Выступающий модуль принадлежит гаражу и прихожей, а узкие высокие окна позволяют визуально создать приватность в доме, обеспечив его и естественным освещением.

Психология такова, что прохожим неудобно будет смотреть в узкие и высокие окна, они естественным образом отводят взгляд, тогда как панорамные, даже самые невысокие, но широкие, притягивают наше внимание.

Данное решение может отлично сыграть вам на руку и в вашем проекте коттеджа. Удивительно, насколько более уютно чувствует себя человек в комнате с видом на улицу, но именно с таким типом окон. А вот панорамное остекление лучше сделать с видом на задний дворик.

​Ландшафтный дизайн

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Стильный ландшафтный дизайн реализован в современной, даже почти урбанистичной манере. Серый цвет, сливаясь с несколькими оттенками зеленого, подчеркивает современность постройки. В посадках были использованы хвойные кустарники для создания живого зеленого забора и приватности палисадника со всех трех сторон.

Гаражный подъезд рассчитан на парковку двух гостевых автомобилей, а часть клумб засыпана мелкими камнями, что спасает почву от потери влаги и придает ей более эстетичный вид.

В этом доме есть четкая структура, геометрия возведена на пьедестал и нет места слишком ярким цветам и акцентам, захватывающим ваше внимание. Он построен на стыке минимализма и модерна, повторяя лучшие характерные признаки каждого из стилей. В таком доме можно жить в стиле 21 века – комфортабельно и смело.

​Мастер-сьют

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Спальня в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Внутри потрясающего мастер-сьюта, который выглядит под стать любому пентхаусу, реализовано остекление с трех сторон света, спальное место расположено прямо напротив большого окна, а ванная чаша стоит в центре комнаты, с лучшими видами.

​Дополнения

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

В дизайне этого дома были использованы автоматические ставни, подсветка экстерьера, в ландшафтном дизайне заднего дворика – кусты под обрезку, газонная площадка в центре и несколько дорожек для прогулок. Терраса занимает внушительную площадь и является отличным местом для создания патио, столовой, для шезлонгов.

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