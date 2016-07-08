15 потрясающих современных гостиных

В нашей новой Книге Идей вас ждут интерьеры гостиных, от которых сложно оторвать глаз! Давайте посмотрим, какая вам понравится больше всех!
Чаще всего облик люксовой гостиной определяется не только выбранным стилем в дизайне интерьера, но и проектом самого коттеджа, виллы или пентхауса. Здесь очень важна планировка, наличие парадной столовой, открытой кухни, панорамного остекления или террасы. Люксовые гостиные имеют большую вариативность в расположении мебели, нежели стандартные городские в квартирах, и поэтому столь интересны для нас.
Полные свежих и интересных идей, эти гостиные представляют собой определенный образ, который можно воссоздать и в гостиной гораздо меньше размера. Главное – учесть самые важные моменты и добавить их в вашу комнату. Тогда и гостиная в квартире или небольшом загородном доме станет похожей на гостиную вашей мечты.
Еще один вариант яркой и современной гостиной – гламурный и немного таинственный интерьер. Здесь используется декоративный камень для стен, черный глянец, ковры с высоким ворсом, гламурные зеркальные, золотые и серебряные аксессуары. Цветовой акцент придаст глубины всему интерьеру, например, фиолетовый, сиреневый или пурпурный.
Австралийские виллы всегда особенно позитивны – они очень контрасты и современны, отлично смотрятся на фоне бушующей тропической природы на восточном побережье и пустынной растительности на юге страны.
Австралийский дизайн интерьера часто очень идеалистичен – он выглядит, как глянцевая картинка, выверенная до миллиметра и созданная для съемок современного фильма. Австралийский минимализм любит прямые линии, большие масштабы, черный и серый цвет, а также имеет сильную тягу к современным азиатским акцентам в виде черных реечных экранов, низких диванов, минималистичных и символичных скульптур.
Глянцевая гостиная, сочетающая в себе блеск софитов, металла, зеркал и золота, многочисленной подсветки и глянцевого каменного пола – это всегда немного ар-деко на фоне модерна. В такой гостиной найдется место и классической мягкой мебели, и биокамину, и женственным аксессуарам.
Современное шале чаще всего оформлено в стиле модерн, но имеет стильную гостиную с двусветным освещением прямо под скатом крыши. Создание атмосферы шале – горного дома в Альпах – обязывает дизайнера добавить в гостиную камин, деревянный пол и сделать акцент на теплом текстиле. В стиле люксового шале мы часто можем видеть особенно мягкую, плюшевую мебель с удивительными тонами – фиолетовым, шоколадным, серым, сиреневым или марсала.
Семейная гостиная в европейском стиле, например, голландском, имеет сдержанную цветовую гамму, легкие гламурные детали и традиционные элементы. Например, серую или бежевую цветовую гамму, классическую мягкую мебель, светлые стены и обилие текстиля. Только представьте, каким волшебным будет в такой семейной гостиной Рождество в розово-серебряных тонах!
Свободная планировка гостиной отлично подходит для стиля лофт или индастриал. В каждой стране они имеют собственную цветовую гамму и особенности. Так, чикагский лофт – это смесь американского винтажа, железа, красного кирпича и темного дерева, а японский лофт – маленький, белый, со светлыми деревянными деталями. Испанский лофт больше всего похож на современные апартаменты (вы видите его на фотографии выше), ведь он любит текстиль, мелкий декор, красивые картины и скульптуры.
Эта шикарная гостиная подразумевает минималистичный и даже слегка футуристичный интерьер, полный прямых линий, интегрированной техники и технологичной начинки, типа системы «Умный дом».
Этот классический интерьер с элементами готики в темных тонах может быть расположен как в коттедже, так и в двухуровневой квартире. Роскошь и блеск здесь основываются на современных трендах и средневековой атмосфере.
Еще один красивый вариант гостиной в теплых тонах является прекрасным примером современного стиля в оформлении. Такая гостиная отлично подойдет под коттедж в стиле модерн, с акцентами на рустик и кантри.
Интересные этнические акценты – африканские, азиатские, марокканские или, например, мексиканские, отлично подойдут для дизайна нестандартной яркой гостиной.
Дизайн в параметрическом стиле с элементами удивительных футуристичных орнаментов может стать лучшим решением для современной квартиры в новостройке.
Удивительный шарм нью-йоркских апартаментов, который выражается в современном дизайне с нотками гламура и элитными материалами, отлично подойдет и для квартиры в центре любого европейского города.
Эта шикарная гостиная с панорамным остеклением в первую очередь рассчитана на шикарный вид из окна. Оформленная в современном голливудском стиле, она располагает к коктейльным вечеринкам и гламурной жизни.
Вариант гостиной в вилле на море лучше всего смотрится в коттедже с бассейном или в апартаментах, купленных как дача, в тройке самых популярных стран для такого жеста – в Египте, Турции или Болгарии.
Последняя гостиная в нашей подборке является завершающим эффектным аккордом. Здесь дизайнерское решение создавалось на контрасте дорогих натуральных материалов – камня (сланец на полу и гранит) и древесины (европейский орех), а также фактур – лаковые поверхности, глянцевые, металлические и матовые смотрятся вместе здесь невероятно роскошно! Такая гостиная может стать идеальным образцом для подражания в шикарном загородном особняке, а такие трендовые оттенки, как темно-серый графит, золотистое дерево и красное стекло здесь и вовсе поражают воображение.
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