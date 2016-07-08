15 потрясающих современных гостиных

В нашей новой Книге Идей вас ждут интерьеры гостиных, от которых сложно оторвать глаз! Давайте посмотрим, какая вам понравится больше всех!

Чаще всего облик люксовой гостиной определяется не только выбранным стилем в дизайне интерьера, но и проектом самого коттеджа, виллы или пентхауса. Здесь очень важна планировка, наличие парадной столовой, открытой кухни, панорамного остекления или террасы. Люксовые гостиные имеют большую вариативность в расположении мебели, нежели стандартные городские в квартирах, и поэтому столь интересны для нас.

Полные свежих и интересных идей, эти гостиные представляют собой определенный образ, который можно воссоздать и в гостиной гораздо меньше размера. Главное – учесть самые важные моменты и добавить их в вашу комнату. Тогда и гостиная в квартире или небольшом загородном доме станет похожей на гостиную вашей мечты.