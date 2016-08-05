​До и После: Перепланировка типовой однушки 44 квадрата

Все мы знаем эту планировку! Входишь – узкая прихожая, справа (или слева) – ванная комната и туалет, с другой стороны – вход в жилую комнату, прямо – кухня. При комнате есть балкон, а общая площадь составляет максимум 44 метра.
Сегодня мы увидим, как такая однушка стала стильной студией с гардеробной и как дизайнеры из FRCHIS,WORKS сделали так, что теперь она выглядит как модный лофт!
Изначально квартира выглядела на свой возраст. Размещавшаяся в доме постройки 70-х годов, она уступала современному жилью даже с такой же площадью по удобству и комфортабельности. Кроме того, она не имела ни встроенных ниш хранения, ни удобного гарнитура, а раздельные туалет и ванная комната выглядели хуже всего.
После перепланировки вход на кухню из коридора был закрыт – здесь образовалась гардеробная и два шкафа справа, рядом с ванной комнатой. Вход в ванную комнату был перенесен ближе к входной двери в квартиру. Получается, после перепланировки появилось сразу три новых места хранения – в гардеробной, зеркальном шкафу в прихожей и еще одно очень удобное место расположилась в жилой комнате, теперь слева от входа, по длине всей стены, что идет вдоль общего коридора.
Таким образом, дизайн типовой однушки в стиле серии П-43, КОПЭ-М, пятиэтажки 1-511 или панельки П-55 и похожих обрел очень комфортабельные и современные черты.
Стандартная кухня в данном случае имеет площадь 11 кв. метров и при этом – двери-слайдеры с выходом на балкон, что уже можно считать роскошью. Но для страны, где был реализован этот проект (Япония), таковым не считается. А нам наличие таких окон, в принципе, можно упустить.
После объединения кухни и жилой комнаты за диваном мы находим гардеробную. Между кухней и гостиной, где раскладной диван может служить местом для сна, мы видим небольшой стеллаж, позволяющий добавить приватности. Кухонный гарнитур в данном случае использует всю высоту потолков, а визуальное зонирование основано на разном типе напольных покрытий – керамике и паркете.
Старые ванная комната и туалет были раздельными и таковыми и остались. В данном случае в ванной комнате был проведен капитальный ремонт без перепланировки – заменили трубы, плитку, мебель.
Для того, чтобы сделать интерьер более бюджетным, были использованы маленькие полочки, обычное зеркало и сантехника. Три стены оформлены самой дешевой белой плиткой и лишь одна (акцентная) – плиткой слегка подороже.
Таким образом, суть перепланировки заключалась в дом, чтобы закрыть проход из прихожей сразу на кухню и организовать на данном месте гардеробную, которая захватывает и часть жилой комнаты. На фотографии выше гардеробная находится прямо за диваном, а кухня и комната теперь – одно целое.
Гардеробная, расположенная между окнами и входной дверью, имеет двери-слайдеры из реечных экранов, штангу и множество полочек. Здесь легко хранить не только одежду и обувь, но и бытовые мелочи, сумки, пылесос, габаритные вещи. Такая гардеробная всегда выполняется на заказ, часто имеет перегородки из гипсокартона и двери-слайдеры, экономящие пространство.
Если 44 кв. метра для вас – это уже роскошь, и вы ищите проекты более малогабаритных однушек, посмотрите на проект площадью в 30 кв. метров в стиле бразильяно или еще одну квартиру площадью 30 метров в стиле модерн. А если вы любите классику, а не современные стили, посмотрите на проект однокомнатной квартиры в стиле неоклассика (50 кв. метров).
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;