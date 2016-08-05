​До и После: Перепланировка типовой однушки 44 квадрата

Все мы знаем эту планировку! Входишь – узкая прихожая, справа (или слева) – ванная комната и туалет, с другой стороны – вход в жилую комнату, прямо – кухня. При комнате есть балкон, а общая площадь составляет максимум 44 метра.

Сегодня мы увидим, как такая однушка стала стильной студией с гардеробной и как дизайнеры из FRCHIS,WORKS сделали так, что теперь она выглядит как модный лофт!