Шале с грандиозным интерьером

Привлекательное шале в современном стиле, которое выглядит как коттедж и идеально вписывается в пейзаж как горной местности, так и простого коттеджного поселка – настоящая мечта для многих из нас!
Студия CUBIC PROJEKT выполнила данный проект с особой любовью к натуральной древесине, панорамным окнам и современным планировкам. Посмотрим, что из этого получилось?
Это интересное шале с панорамным остеклением напоминает не просто деревенские или домики в горах, но и стиль рустик, и старые амбары. Удивительно, как внешний вид бывает обманчив, ведь в интерьерах вас ждет ультра-модный современный интерьер, которому можно только позавидовать.
Новые шале часто играют на грани рустика и люкса, отдавая большее внимание то одному стилю, то другому, в разных помещениях, экстерьерах и интерьерах. Так, мы наблюдаем удивительные контрасты роскоши и глянца, натуральной древесины и камня.
Дом расположен в местечке с интересным польским названием Быдгощ, небольшом городке с населением менее 400 тыс. человек. Столь странное название он получил по одной знаменитой легенде о двух-братьях основателях с настоящими средневековыми именами – Гост и Быд. И правда, город был основан еще в 11-12 веке, имеет удивительную историю и главные улицы, усыпанные удивительными храмами и потрясающими образцами архитектуры в стиле фахверк. Поэтому в пригороде этого, отчасти окутанного волшебством исторической ценности города, действительно очень приятно встретить шале, выполненное с легким налетом средневековья.
Расположение прямо на берегу прекрасного озера, вокруг которого растут старые деревья – потрясающая идея для создания панорамного вида из гостиной! Терраса здесь продолжает гостиную и находится под навесом, над ней – главная спальня, будто парящая в воздухе и имеющая даже еще более захватывающий вид.
Комбинированная отделка в доме – дерево на стенах и потолке, а также дерево и плитка на полу – позволяет создать здесь особенное настроение образа жизни в гармонии с природой.
Отдельной зоной для отдыха является каминная, оформленная в стиле современного люксового шале. Здесь мы найдем не только традиционную цветовую схему, брутальные акценты и камин, но и трендовые детали, которые пришли в стиль в последнее десятилетие – пуфики, гламурные подушки, символичные скульптуры.
Большая часть первого этажа шале принадлежит открытой общественной зоне. Разделенные лишь консольными столиками, здесь расположились (слева направо) каминная, гостиная, столовая и кухня в нише. Также на первом этаже есть прихожая, гостевая туалетная комната и лестничный холл.
Эффектность брутальной кухни в стиле шале невозможно переоценить – она действительно заметна в интерьере, отсылает нас в далекое, почти средневековое прошлое, заставляет почувствовать себя необычным человеком. Тем не менее, формат кухонного гарнитура здесь современен – плита из стеклокерамики с почти незаметной вытяжкой, интегрированные посудомоечная машина, духовка и холодильник и стильный фартук из пластика.
Небольшая спальня на втором этаже считается главной вовсе не из-за своей площади, а из-за невероятного вида на озеро и дополнительный водоем. Вдали есть пирс, предназначенный для стоянки катеров и купания, рядом – качели для детей и взрослых.
Еще одна спальня тоже оформлена в стиле шале и находится на мансарде. Там, где скат крыши не позволяет реализовать удобную гардеробную, он просто закрыт панелями, а правее создана интегрированная гардеробная система.
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