Шале с грандиозным интерьером

Это интересное шале с панорамным остеклением напоминает не просто деревенские или домики в горах, но и стиль рустик, и старые амбары. Удивительно, как внешний вид бывает обманчив, ведь в интерьерах вас ждет ультра-модный современный интерьер, которому можно только позавидовать.

Новые шале часто играют на грани рустика и люкса, отдавая большее внимание то одному стилю, то другому, в разных помещениях, экстерьерах и интерьерах. Так, мы наблюдаем удивительные контрасты роскоши и глянца, натуральной древесины и камня.

Дом расположен в местечке с интересным польским названием Быдгощ, небольшом городке с населением менее 400 тыс. человек. Столь странное название он получил по одной знаменитой легенде о двух-братьях основателях с настоящими средневековыми именами – Гост и Быд. И правда, город был основан еще в 11-12 веке, имеет удивительную историю и главные улицы, усыпанные удивительными храмами и потрясающими образцами архитектуры в стиле фахверк. Поэтому в пригороде этого, отчасти окутанного волшебством исторической ценности города, действительно очень приятно встретить шале, выполненное с легким налетом средневековья.