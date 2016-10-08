Мини-дом будущего в 50 метров

Этот маленький дом с одной спальней готов полностью изменить ваше представление об образе коттеджа в пригороде! В нем есть ощущение стабильности, модный современный дизайн, красивая и стильная мебель и панорамное остекление с видом на сад!

Такой дом идеален для жизни 1-2 человек, молодой семейной пары или как современный вариант загородного летнего дома. Архитектурная студия MAPOUT постаралась учесть все главные пожелания владельцев – низкий бюджет, ультра-современность, интересную планировку и наличие приватной спальни.

Кроме того, дом может быть легко перепланирован в дом с двумя спальнями после, например, прибавления в семействе и стать прекрасным коттеджем уже для семейной пары с 1-2 детьми. Официальное название проекта – «Дом 2020-ого». Авторы предлагают рассматривать его для как возможность малобюджетного строительства для многих молодых семей в будущем.