Мини-дом будущего в 50 метров

Этот маленький дом с одной спальней готов полностью изменить ваше представление об образе коттеджа в пригороде! В нем есть ощущение стабильности, модный современный дизайн, красивая и стильная мебель и панорамное остекление с видом на сад!
Такой дом идеален для жизни 1-2 человек, молодой семейной пары или как современный вариант загородного летнего дома. Архитектурная студия MAPOUT постаралась учесть все главные пожелания владельцев – низкий бюджет, ультра-современность, интересную планировку и наличие приватной спальни.
Кроме того, дом может быть легко перепланирован в дом с двумя спальнями после, например, прибавления в семействе и стать прекрасным коттеджем уже для семейной пары с 1-2 детьми. Официальное название проекта – «Дом 2020-ого». Авторы предлагают рассматривать его для как возможность малобюджетного строительства для многих молодых семей в будущем.
Такой дом легко поместится даже на дачном участке в 4-6 соток, вместе с террасой и мощеной тротуарной плиткой площадкой! В нем всего два этажа, где кухня-столовая находится на первом этаже, гостиная – на втором, а ванная со спальней – в дальней части дома, сразу за кухней.
Наверху находится гостиная площадью всего лишь в 13 кв. метров, имеющая два окна и красивый вид на окрестности. Для молодой пары она может быть использована по назначению, для семейной – как детская.
На кухне-столовой есть уголок гостиной с камином, поэтому она может стать прекрасной гостиной, если верхняя станет спальней. Сейчас же здесь просто стоят два кресла, кухонный гарнитур и столовая группа на четверых. За дверьми на заднем плане находятся ванная комната и спальня.
На фотографии выше вы можете видеть прекрасный панорамный вид на террасу и сад, который очень любим владельцами. Лестница ведет в гостиную выше, а общая площадь этой комнаты равняется 25 кв. метрам.
Маленькая спальня находится на первом этаже, рядом с кухней. Отсюда есть выход и на кухню, и в ванную комнату. Общая площадь комнаты – 10,5 кв. метров, что достаточно для расположения кровати, кресла и большого шкафа-купе во всю стену справа.
Проект реализован испанской студией в пригороде Мадрида. Вы не поверите, но общая площадь дома всего… 50 кв. метров! 26 кв. метров занимает столовая, еще 13 кв. метров – гостиная, остальное осталось для спальни и ванной комнаты (10 и 3 кв. метра). Данные расчеты не приблизительные, а самые точные, данные архитектором-проектировщиком.
Важной частью этого проекта стало отсутствие прихожей, которое помогло сделать дом более компактным и удобным. Проходя вглубь участка по мощеной дорожке, владелец заходит на террасу, а затем сразу попадает на кухню. Очень удобно и экономично!
Дом построен по каркасной технологии из сборных панелей. Он не имеет аналогов по планировочному решению. Основной каркас был привезен на грузовой машине и установлен на уже готовый фундамент с помощью крана. Остальные части – окна, двери, внутренние перегородки, лестница и другие – были смонтированы после, в самые короткие сроки (до 2-х месяцев).
За фотографии мы говорим отдельное спасибо Хесусу Мунисио и Хорхе Лопезу Конде (Jesús Municio y Jorge López Conde).
В других условиях дом с подобной планировкой и площадью в 50 кв. метров может стать отличным вариантом для жизни и в холодном климате, нужно лишь добавить систему отопления и основательно утеплить крышу для мансардного этажа.Тем не менее, такой дом будет стоить в несколько раз дешевле, чем стандартный коттедж в 150 кв. метров, поэтому молодым семьям действительно есть о чем подумать!
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