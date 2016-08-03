Деревянный коттедж на природе

Всем тем, кто любит бывать на природе и отдыхать на солнышке под пение птиц посвящается! Стильный и очень красивый деревянный коттедж в зеленом районе – прекрасный образец из портфолио студии JURICEV IMMOBILIEN & HOMESTAGING. Он эффектно показывает, как традиции могут поддерживать современность.
Этот симпатичный домик приютился прямо возле небольшого смешанного леса с хвойными деревьями и смотрится очень презентабельно. Цветовая гамма экстерьера – темный шоколад и вишневая древесина.
Кроме того, этот коттедж имеет отдельное здание сауны на участке, оформленное в стиле SPA-салона с эксклюзивными деталями… Посмотрим, чем еще он нас удивит?
На самом деле на участке не было никакого озера, а пруд, который вы видите на фотографии выше, является ландшафтным бассейном, в котором можно плавать и в котором растут многочисленные цветы. Ландшафтный бассейн является по сути экосистемой, где специально запущенные в воду бактерии помогают постоянно поддерживать чистоту воды пригодной как для жизни растений, так и для купания.
На фотографии выше вы можете видеть и планировку дома: слева и справа на первом этаже находятся гостиная и столовая, а наверху – кабинет в холле и спальня с общим балконом и дверьми-слайдерами. Такая рациональная комбинация отлично подходит для любого семейного дома и очень удобна.
Стильные интерьеры в стиле кантри основаны на теплых оттенках и белом цвете. Дополнения в виде нежного традиционного текстиля голубого оттенка и зеленой клетки добавляют еще больше провинциального шарма в этот интерьер.
Современная кухня оформлена в стиле минимализм, но благодаря керамической плитке и деревянным потолочным балкам интерьер остается максимально приближенным к стилю кантри. Столовая же более традиционна, здесь классическая для стиля столовая группа стоит прямо в эркере и прекрасно освещается.
Эта стильная современная кухня имеет интересный поворотный модуль справа, он закрывает часть рабочей столешницы и является винным холодильником или холодильником для напитков. Отдельно в кладовой (дверь справа) есть большой холодильник и стеллажи для продуктов и техники, а всегда под рукой – соковыжималка, тостер, миксер и блендер.
На втором этаже в холле мы найдем красивый кабинет на мансарде с выходом на общий с главной спальней балкон. Здесь дети могут делать домашнее задание, а взрослые – подыскивать рецепты для следующего ужина.
Главная спальня расположена прямо рядом с кабинетом и оформлена в более современной манере. Легкая атмосфера бутик-отеля на озере создана благодаря модной стеклянной мебели и люксовой кровати с текстильным изголовьем.
На втором этаже мы также найдем одну детскую спальню и ванную комнату, которые расположены в почти идентичных по площади помещениях рядом друг с другом. Ванная комната частично оформлена с помощью синей мозаики, имеет встроенный слив для душа, унитаза и раковин.
В этом маленьком домике творятся настоящие чудеса. Лишь один раз зайдя внутрь, уже сложно представить себе жизнь без этого маленького оазиса спокойствия и теплоты.
Зона SPA-домика разделена на общую (с ванной чашей, местом для отдыха и TV) и две приватные (для туалетной комнаты и сауны). Все окна, выходящие в сад, включая двери-слайдеры, имеют защитную поверхность, которая прекрасно пропускает солнечные лучи, но оставляет интерьер невидимым для посторонних.
Кроме того, в сауне реализована идея тотального климат-контроля – температура воздуха в общей зоне, влажность и некоторые другие параметры окружающей среды полностью под контролем человека.
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