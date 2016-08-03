Деревянный коттедж на природе

На самом деле на участке не было никакого озера, а пруд, который вы видите на фотографии выше, является ландшафтным бассейном, в котором можно плавать и в котором растут многочисленные цветы. Ландшафтный бассейн является по сути экосистемой, где специально запущенные в воду бактерии помогают постоянно поддерживать чистоту воды пригодной как для жизни растений, так и для купания.

На фотографии выше вы можете видеть и планировку дома: слева и справа на первом этаже находятся гостиная и столовая, а наверху – кабинет в холле и спальня с общим балконом и дверьми-слайдерами. Такая рациональная комбинация отлично подходит для любого семейного дома и очень удобна.