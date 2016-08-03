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До и После: Из старого дома – в новый!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
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Токийские кварталы полны таких домов – узкофасадных и двухэтажных, где на первом этаже находится офис, а на втором – жилая квартира для одной семьи. Иногда у всего дома один и тот же владелец, который живет прямо над собственным магазинчиком, ателье, кафе или бутиком.

Архитектор Takashi Morikawa получил заказ на реконструкцию именно такого дома в бюджетной манере. Требовалось устранить все технические неполадки, выровнять стены, добавить новую отделку и заменить окна, а также реализовать идею владельца об интерьере с тропическими элементами.

Давайте вместе посмотрим на то, что из этого получилось!

​До: старый дом

テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

Изначальное состояние офиса и квартиры было таково, что вряд ли кто-то мог с радостью представлять это место своим домом. Здесь следовало заменить большую половину всего и придумать концепт в дизайне, позволяющий отойти от стандартной офисной тематики.

​В процессе: много ручной работы

テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

Чтобы сделать ремонт более дешевым, множество элементов было создано самими дизайнерами интерьера, без участия строителей. Некоторые детали и моменты, позволяющие сэкономить площадь или бюджет, приходили как идеи в процессе работы и тут же воплощались.

​После: кухня в квартире

テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

Данная кухня-гостиная была сделана на третьем, ранее не использовавшемся этаже, что позволило увеличить площадь квартиры вдвое. Ради таких преобразований и нанимают архитектора, который поможет реализовать все ваши самые смелые идеи об увеличении пространства и рациональном его использовании.

Удивительная планировка этой кухни, которая подразумевает наличие барной стойки, как в баре на пляже, кушетки рядом, как в тропическом бунгало и кухни в стиле индастриал смотрится здесь великолепно! Плита и раковина находятся на острове, а рабочая поверхность есть вдоль стены, рядом с холодильником. В интерьер добавлены элементы, оттенки и особенная древесина с тропическим настроением.

​После: второй этаж квартиры

テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

На втором этаже квартиры мы найдем японскую гостиную с матрасами-татами, две спальни и ванную комнату. Одна из стен здесь покрашена в серый грифельный оттенок, добавляющий всему интерьеру настроение американского лофта.

Стильные акцентные стены уже не раз помогали маленьким или несимметричным пространствам стать единым целым с общим образом квартиры. Акцентные стены помогают создать фокусную точку именно там, где нужно, а белым цветом можно скрыть все неровности, нестандартные ниш или другие минусы.

​После: офис

テナントビルの住宅コンバージョンBT-house, 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所 建築計画網・大系舎 一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所
建築計画網・大系舎　一級建築士事務所

Офисное пространство был разделено на две части, что позволило организовать два офиса – один для владельца, а второй – для сдачи в аренду. Так, маленький домик на улице стал прекрасным примером того, сколь удивительным образом может быть преобразована старая архитектора из 60-х в стиле модерн.

Мы на homify стараемся показать вам все возможные варианты ремонтов, перепланировок, выбранных стилей и небольших дизайнерских идей, чтобы расширить горизонты и показать, как мастерски (а зачастую и гениально) могут справляться со своей задачей дизайнеры интерьера.

Если вы ищите дизайнера или архитектора, мы советуем вам заглянуть в раздел «Специалисты», предназначенный специально для поиска того, кто сможет воплотить ваши мечты в жизнь – будь то квартира, из которой хочется сделать пентхаус, или коттедж, из которого хочется сделать особняк. Любой бюджет заслуживает внимания, и любая семья заслуживает хорошего дома! Поэтому не стесняйтесь – запрашивайте расценки у специалистов, озвучивайте бюджет, спрашивайте детали на Форуме, собирайте Книги Идей с вашими собственными находками и читайте наши новые статьи из рубрики «До и После»!

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

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