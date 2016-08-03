До и После: Из старого дома – в новый!

Токийские кварталы полны таких домов – узкофасадных и двухэтажных, где на первом этаже находится офис, а на втором – жилая квартира для одной семьи. Иногда у всего дома один и тот же владелец, который живет прямо над собственным магазинчиком, ателье, кафе или бутиком.

Архитектор Takashi Morikawa получил заказ на реконструкцию именно такого дома в бюджетной манере. Требовалось устранить все технические неполадки, выровнять стены, добавить новую отделку и заменить окна, а также реализовать идею владельца об интерьере с тропическими элементами.

Давайте вместе посмотрим на то, что из этого получилось!