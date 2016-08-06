До и После: 5 веранд и террас с редизайном

Готовитесь к обновлению дачи или загородного дома? Давайте вместе посмотрим, как можно отремонтировать или создать веранду или террасу! Перед нами 5 проектов в категории «До и После», поэтому вы сможете проследить за мыслью архитектора, дизайнера или строителя и понять, какой вариант и идеи подойдут к вашим реальным условиям.

Перед нами – деревенская веранда у полуразрушенного дома, старая мощеная площадка при загородном доме, старый деревянный дом на холме и обустройство простейшего ровного участка при коттедже.

Давайте вместе найдем идеи и решения, которые помогут вам не только создать красивое место для отдыха, но и визуально объединить его с экстерьером, фасадами дома и другими элементами дизайна.