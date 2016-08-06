До и После: 5 веранд и террас с редизайном

Готовитесь к обновлению дачи или загородного дома? Давайте вместе посмотрим, как можно отремонтировать или создать веранду или террасу! Перед нами 5 проектов в категории «До и После», поэтому вы сможете проследить за мыслью архитектора, дизайнера или строителя и понять, какой вариант и идеи подойдут к вашим реальным условиям.
Перед нами – деревенская веранда у полуразрушенного дома, старая мощеная площадка при загородном доме, старый деревянный дом на холме и обустройство простейшего ровного участка при коттедже.
Давайте вместе найдем идеи и решения, которые помогут вам не только создать красивое место для отдыха, но и визуально объединить его с экстерьером, фасадами дома и другими элементами дизайна.
Перед нам – очень старый дом постройки 40-50-х годов в Польше, самый обычный сруб в две комнаты. Кроме редизайна внутри, который многие из читателей homify уже видели в этой статье, к нему была пристроена красивая терраса на месте старого крыльца. Давайте посмотрим, как именно и что из этого получилось.
Так как дом был утеплен, в нем появились новые окна, а фасады были оформлены сайдингом «под дерево», внешний облик дома существенно изменился. Колонна, которая держит часть кровли, была обложена декоративным кирпичом. Сама терраса базируется на сплошной бетонной заливке, которая помогла создать нужный уровень для небольшой террасы. Мощение выполнено бежевой плиткой, а для столовой зоны выбрали комплект деревянной мебели, подходящий к стилю кантри.
Иногда у вашего загородного дома уже присутствует старая мощеная площадка, нуждающаяся в ремонте. Тогда вам следует проверить пригодность фундамента, уровнем проверить вертикали площадки, и если вас устраивает качество, но надоел дизайн, можно сделать косметический ремонт. Если же фундамент вызывает сомнение, имеет большие трещины, вам придется его демонтировать или же доверить его ремонт профессионалу.
После редизайна эта площадка получила деревянный настил, который создан на основе сборных квадратных элементов, навес на железном каркасе, покрашенный в тон дерева, и новую деревянную мебель. Экстерьер дома был тематически украшен специальными занавесками от солнца и коваными светильниками. Кроме того, у самой террасы тоже есть шторы, кашпо с растениями, а за ее пределами разбиты высокие грядки.
Старый дом в два уровня, лишь один из которых виден нам на фотографии выше, был обречен на капитальный ремонт. А эти старые веранда и терраса вместе с полувековым домом хотели радикальных перемен. Архитекторы взялись за проект, который обещал найти в стиле кантри утонченный облик минимализма. Но то, что вы увидите «После» реконструкции, вас несомненно удивит.
После реконструкции дома большая его часть была полностью обновлена. Сейчас мы можем заметить лишь верхнюю часть строения и сад, разбитый на крыше. В данном случае мы смотрим… на вход в дом, который реализован на третьем уровне (самом высоком). С обратной стороны он ведет к мощеной улице с паркингом, а с этой – продолжается террасой с садом и даже грядками! О том, как раньше выглядел проект со всех сторон и что из этого получилось, смотрите в портфолио студии SPECHT ARCHITECTS.
Этот самый обычный участок с небольшим скатом является достаточно стандартным для того, чтобы показать на его примере, как бюджетным способом можно обустроить участок при даче или загородном доме. Все старые элементы заборов и дорожек были убраны, вместе с мусором, часть кустарников и деревьев, включая старые яблони, были срублены.
Далее была создана дорожка вокруг дома, которая ведет с парадного входа на задний дворик, опоясывая здание полностью. Рядом расположилась терраса (25 кв. метров) со столовой группой из двух лавок и стола в стиле рустик. С террасы на дорожку есть ступени. Пара кашпо, новые окна, симпатичный козырек для крыльца – и новый приусадебный участок готов к вашему отдыху и принятию гостей!
Эта простейшая пустая площадка найдена нами возле заброшенного здания, которое вскоре будет реконструировано в люксовый коттедж.
Большая часть площадки стала террасой с идеальным уровнем на бетонном фундаменте. Справа – обрыв, который был огорожен кирпичной конструкцией с подсветкой. Дерево на переднем плане было сохранено, а часть здания на заднем – очищена от лианных растений.
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