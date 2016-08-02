13 красивых патио на внутренних двориках

Эти потрясающие атмосферные патио на внутреннем дворике помогут вам оценить возможностиподобной постройки! Изначально внутренние дворики – исконно арабская традицияжарких стран с засушливым (часто и пустынным) климатом, где почти не бываетдождей. Современные внутренние дворики, даже если они с четырех сторон окруженыстенами, имеют специальные водостоки и даже навесы от дождя.
Внутренний дворикможет быть окружен с 2, 3 или со всех 4 сторон стенами дома, дополнительнымипостройками, зеленым забором. Он идеален для игр детей, если имеет мощениеплиткой или деревом, очень удобен, на нем легко поддерживать чистоту, а малышимогут играть на свежем воздухе с уровнем домашнего комфорта. На внутреннемдворике можно устроить патио, разложить подушки, игрушки, поставить столовуюгруппу, организовать водоем или даже маленький бассейн!
Внутренниедворики делятся на два типа. Первый маленький, оригинальный, имеет площадь от4-х до 20-ти квадратных метров и предназначается для отдыха в тени дома влетнее время. Другой – современный, популярный в коттеджах и на виллах(калифорнийских в том числе) и имеет площадь около 100-150 кв. метров. Второйтип часто окружен с двух сторон стенами дома и еще с одной или двух – зеленымипосадками, бетонной стеной, забором или дополнительным строением. На большомдворике есть и терраса, и газон, и бассейн.
Этот дворик оформлен в современном стиле с помощью натуральных материалов – стены здесь из камня, а мощение из натуральной древесины. Модная разноцветная столовая группа позволяет внести в дизайн капельку модерна.
Этот потрясающий индийский дворик оформлен в местных традициях. Характерные стены дома из кирпича покрашены в теплый розовый оттенок, лестница украшена растениями в кашпо, а мощение создано комбинированное, на основе бетонных плит, камней и деревянной террасы. На этом дворике мы найдем водоем и мини-бассейн для детей.
А этот колониальный дворик при старом доме в Бразилии декорирован с любовью к традициям. Скульптуры, фонтанчик, узорные кашпо и гипсовые украшения над окнами придают ему особенный шарм. Сам дворик мощен обычными мелкими камнями, а фонтаном пользуются птицы и растения.
Этот аргентинский внутренний дворик оформлен в средиземноморском стиле – оливковый и морковный цвета здесь играют главную роль, как и мощение плиткой. Сад представлен парой клумб, парой кашпо и стеной из сетки, увитой виноградом. На средиземноморском дворике вы всегда найдете летнюю кухню с мангалом, раковиной и столовой группой!
Этот потрясающий внутренний дворик зажат между двумя бетонным заборами разных вилл. Он имеет зону с клумбой у окна, мощеную площадку под навесом с кухней и столовой и отдельное патио на мощеной камнем площадке под пальмой. Колоритные цвета – сливовый, оранжевый, темно-синий, лазурный, венге и подсветка добавляют сюда мексиканскую магию.
Яркие террасы, будто мостики через узкий и длинный водоем, находящийся под крышей декоративной бетонной структуры и являющийся самым настоящим бассейном темно-изумрудного цвета… Это то, как стиль эклектика влияет на дизайн внутреннего дворика.
Бетон, железо, серо-черная цветовая гамма, алюминиевые рамы и… минимум каких-либо украшений. Этот необычный дворик расположен при доме, оформленном в удачной смеси стилей индастриал, минимализм и эклектика.
Этот удивительно красивый дворик оформлен в невероятном континентальном европейском стиле, где таких патио ранее вообще не существовало. Дизайнеры взяли традиции сада камней для цветовой гаммы и мощения, добавили декоративных кустиков под обрезку из французской традиции, итальянскую кованую мебель и еще один немаловажный элемент – поилку для птиц, чтобы наблюдать за пернатыми из гостиной!
Если в вашем распоряжении до 8-ми квадратных метров, вы можете сразу реализовать несколько идей, разделив дворик на зоны: терраса (4 кв. метра), газон (1 кв. метр), мощение галькой с декоративными кустарниками (еще 1 кв. метр) и еще два квадрата останутся под декоративные посадки.
За счет стеклянных дверей-слайдеров этот внутренний дворик может в летний день стать частью самого дома. Водоем здесь имеет красивый мостик из бетонных плит, а все растения чувствуют себя комфортно из-за высокой влажности воздуха даже летом.
Среди модных акцентов мы можем назвать пастельные цвета (банановый, мятный, бледно-розовый, сиреневый), яркие пляжные (цвет розовой жвачки, на фотографии выше, бирюзовый, тропический зеленый), вертикальное озеленение, геометричные посадки и панорамное остекление.
Если в вашем распоряжении есть лишь небольшая площадь, это не значит, что вам следует отказываться от таких удовольствий, как бассейн, патио с шезлонгами, пальма в кашпо (которая зимой живет дома) и летняя кухня! Для всего этого достаточно будет и 25 квадратов!
Для многих мощеная площадка с парой декоративных элементов станет идеальным решением для старта дизайна внутреннего дворика. Добавьте подсветку, первую мебель и посмотрите, как хорошо здесь будет играть детям.
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