13 красивых патио на внутренних двориках

Эти потрясающие атмосферные патио на внутреннем дворике помогут вам оценить возможностиподобной постройки! Изначально внутренние дворики – исконно арабская традицияжарких стран с засушливым (часто и пустынным) климатом, где почти не бываетдождей. Современные внутренние дворики, даже если они с четырех сторон окруженыстенами, имеют специальные водостоки и даже навесы от дождя.

Внутренний дворикможет быть окружен с 2, 3 или со всех 4 сторон стенами дома, дополнительнымипостройками, зеленым забором. Он идеален для игр детей, если имеет мощениеплиткой или деревом, очень удобен, на нем легко поддерживать чистоту, а малышимогут играть на свежем воздухе с уровнем домашнего комфорта. На внутреннемдворике можно устроить патио, разложить подушки, игрушки, поставить столовуюгруппу, организовать водоем или даже маленький бассейн!

Внутренниедворики делятся на два типа. Первый маленький, оригинальный, имеет площадь от4-х до 20-ти квадратных метров и предназначается для отдыха в тени дома влетнее время. Другой – современный, популярный в коттеджах и на виллах(калифорнийских в том числе) и имеет площадь около 100-150 кв. метров. Второйтип часто окружен с двух сторон стенами дома и еще с одной или двух – зеленымипосадками, бетонной стеной, забором или дополнительным строением. На большомдворике есть и терраса, и газон, и бассейн.