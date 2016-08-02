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13 красивых патио на внутренних двориках

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
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Эти потрясающие атмосферные патио на внутреннем дворике помогут вам оценить возможностиподобной постройки! Изначально внутренние дворики – исконно арабская традицияжарких стран с засушливым (часто и пустынным) климатом, где почти не бываетдождей. Современные внутренние дворики, даже если они с четырех сторон окруженыстенами, имеют специальные водостоки и даже навесы от дождя.

Внутренний дворикможет быть окружен с 2, 3 или со всех 4 сторон стенами дома, дополнительнымипостройками, зеленым забором. Он идеален для игр детей, если имеет мощениеплиткой или деревом, очень удобен, на нем легко поддерживать чистоту, а малышимогут играть на свежем воздухе с уровнем домашнего комфорта. На внутреннемдворике можно устроить патио, разложить подушки, игрушки, поставить столовуюгруппу, организовать водоем или даже маленький бассейн!

Внутренниедворики делятся на два типа. Первый маленький, оригинальный, имеет площадь от4-х до 20-ти квадратных метров и предназначается для отдыха в тени дома влетнее время. Другой – современный, популярный в коттеджах и на виллах(калифорнийских в том числе) и имеет площадь около 100-150 кв. метров. Второйтип часто окружен с двух сторон стенами дома и еще с одной или двух – зеленымипосадками, бетонной стеной, забором или дополнительным строением. На большомдворике есть и терраса, и газон, и бассейн.

​Современный дворик

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners Балкон и терраса в рустикальном стиле
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

Этот дворик оформлен в современном стиле с помощью натуральных материалов – стены здесь из камня, а мощение из натуральной древесины. Модная разноцветная столовая группа позволяет внести в дизайн капельку модерна.

​Индийский шарм

T House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Этот потрясающий индийский дворик оформлен в местных традициях. Характерные стены дома из кирпича покрашены в теплый розовый оттенок, лестница украшена растениями в кашпо, а мощение создано комбинированное, на основе бетонных плит, камней и деревянной террасы. На этом дворике мы найдем водоем и мини-бассейн для детей.

​Колониальный стиль

Casa de Campo Helvetia, Marcelo Bicudo Arquitetura Marcelo Bicudo Arquitetura Зимний сад в колониальном стиле
Marcelo Bicudo Arquitetura

Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura

А этот колониальный дворик при старом доме в Бразилии декорирован с любовью к традициям. Скульптуры, фонтанчик, узорные кашпо и гипсовые украшения над окнами придают ему особенный шарм. Сам дворик мощен обычными мелкими камнями, а фонтаном пользуются птицы и растения.

​Колоритный вариант

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Сад в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Этот аргентинский внутренний дворик оформлен в средиземноморском стиле – оливковый и морковный цвета здесь играют главную роль, как и мощение плиткой. Сад представлен парой клумб, парой кашпо и стеной из сетки, увитой виноградом. На средиземноморском дворике вы всегда найдете летнюю кухню с мангалом, раковиной и столовой группой!

​Мексиканская сказка

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Этот потрясающий внутренний дворик зажат между двумя бетонным заборами разных вилл. Он имеет зону с клумбой у окна, мощеную площадку под навесом с кухней и столовой и отдельное патио на мощеной камнем площадке под пальмой. Колоритные цвета – сливовый, оранжевый, темно-синий, лазурный, венге и подсветка добавляют сюда мексиканскую магию.

​Модная эклектика

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou Балкон и терраса в азиатском стиле
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

Яркие террасы, будто мостики через узкий и длинный водоем, находящийся под крышей декоративной бетонной структуры и являющийся самым настоящим бассейном темно-изумрудного цвета… Это то, как стиль эклектика влияет на дизайн внутреннего дворика.

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​Индастриал

Casa PN, ZD+A ZD+A Сад в эклектичном стиле
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

Бетон, железо, серо-черная цветовая гамма, алюминиевые рамы и… минимум каких-либо украшений. Этот необычный дворик расположен при доме, оформленном в удачной смеси стилей индастриал, минимализм и эклектика.

​Польский модерн

Dom z wewnętrznym PATIO, Autorskie Studio Projektu QUBATURA Autorskie Studio Projektu QUBATURA Зимний сад в стиле модерн
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Этот удивительно красивый дворик оформлен в невероятном континентальном европейском стиле, где таких патио ранее вообще не существовало. Дизайнеры взяли традиции сада камней для цветовой гаммы и мощения, добавили декоративных кустиков под обрезку из французской традиции, итальянскую кованую мебель и еще один немаловажный элемент – поилку для птиц, чтобы наблюдать за пернатыми из гостиной!

​Компактное решение

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje Сад в азиатском стиле
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

Если в вашем распоряжении до 8-ми квадратных метров, вы можете сразу реализовать несколько идей, разделив дворик на зоны: терраса (4 кв. метра), газон (1 кв. метр), мощение галькой с декоративными кустарниками (еще 1 кв. метр) и еще два квадрата останутся под декоративные посадки.

​В гармонии с природой

SPA JIVA, Ambrosi I Etchegaray Ambrosi I Etchegaray Спа в стиле минимализм
Ambrosi I Etchegaray

Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray

За счет стеклянных дверей-слайдеров этот внутренний дворик может в летний день стать частью самого дома. Водоем здесь имеет красивый мостик из бетонных плит, а все растения чувствуют себя комфортно из-за высокой влажности воздуха даже летом.

​Яркий акцент

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape Сад в эклектичном стиле
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

Среди модных акцентов мы можем назвать пастельные цвета (банановый, мятный, бледно-розовый, сиреневый), яркие пляжные (цвет розовой жвачки, на фотографии выше, бирюзовый, тропический зеленый), вертикальное озеленение, геометричные посадки и панорамное остекление.

​Мини-дворик с бассейном

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Терраса в колониальном стиле
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Если в вашем распоряжении есть лишь небольшая площадь, это не значит, что вам следует отказываться от таких удовольствий, как бассейн, патио с шезлонгами, пальма в кашпо (которая зимой живет дома) и летняя кухня! Для всего этого достаточно будет и 25 квадратов!

​Мощеная площадка

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Для многих мощеная площадка с парой декоративных элементов станет идеальным решением для старта дизайна внутреннего дворика. Добавьте подсветку, первую мебель и посмотрите, как хорошо здесь будет играть детям.

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