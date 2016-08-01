Скандинавский дом из бруса

Удивительный проект, который мы представляем вам в нашей новой Книге Идей, наверняка порадует любого любителя скандинавского стиля. Студия ROOMDESIGNBÜRO реализована мечту многих из нас о современном и практичном деревянном доме в лаконичном стиле северной Европы. Построенный из бруса и оформленный в интерьерах в стиле минимализм, он является семейным проектом, удобным для постройки в пригороде, коттеджном поселке или на участке в сосновом бору.

Скандинавский стиль в данном случае показывает себя с наилучшей стороны, его изысканность оценивается по достоинству, а атмосферность Севера возводится на пьедестал. Этот дом является еще и отличным поводом вспомнить про то, что для многих стран лишь дом из дерева считается эталонным.