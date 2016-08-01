Скандинавский дом из бруса

Удивительный проект, который мы представляем вам в нашей новой Книге Идей, наверняка порадует любого любителя скандинавского стиля. Студия ROOMDESIGNBÜRO реализована мечту многих из нас о современном и практичном деревянном доме в лаконичном стиле северной Европы. Построенный из бруса и оформленный в интерьерах в стиле минимализм, он является семейным проектом, удобным для постройки в пригороде, коттеджном поселке или на участке в сосновом бору.
Скандинавский стиль в данном случае показывает себя с наилучшей стороны, его изысканность оценивается по достоинству, а атмосферность Севера возводится на пьедестал. Этот дом является еще и отличным поводом вспомнить про то, что для многих стран лишь дом из дерева считается эталонным.
Светлые фасады – визитная карточка скандинавского стиля. Дома из бруса кремового, белого, бледно-голубого, бледно-серого и других пастельных оттенков смотрятся в холодном климате очень привлекательно.
Оформленный в соответствии с характеристиками стиля и современными технологиями, этот дом является практичным вариантом для жизни семьи с 1-3 детьми. Планировка зоны первого этажа открытая, с кухней-гостиной, а спальни на втором имеют расширенный от традиционного формат.
Скандинавские страны, в принципе, славятся большими и удобными деревянными домами, которые когда-то опередили свое время и потому до сих пор популярны как стиль.
Открытая кухня-гостиная имеет кухонный остров и зону столовой между гостиной и основным кухонным гарнитуром. Она находится в зоне свободной планировки и ничем не отгорожена от, например, прихожей и лестничного холла. Визуально и большой зимний сад с панорамным остеклением тоже находится в этой комнате.
Вся открытая зона первого этажа оформлена в скандинавском стиле – он наполнен свежестью, простором и комфортом и основан на белом цвете. А изысканные дополнения в сером цвете (фасады кухни и металлические детали) создают отличную пару натуральному дереву в дизайне потолка, мебели в столовой и зоне TV.
Поднявшись по лестнице, в холле второго этажа мы находим привлекательный кабинет, он светлый и солнечный, как и подобает скандинавскому интерьеру.
Главная спальня – самая большая по площади, в ней даже есть собственная зона кабинета и балкон. Интегрированный TV красиво размещен прямо напротив кровати, что позволяет наслаждаться просмотром кинофильмов в любое удобное время. Данная ниша оформлена, будто дымоход, и позволяет сочетать современность и традиции в визуальном облике интерьера.
Одна из спален в проекте оформлена в нежной элегантной манере стиля транситионал – легкая классика и кремовые детали подошли бы для спальни дочери-подростка.
Кремовая палитра отлично сочетается не только с заданной атмосферой некоторой буржуазности, но и с дизайном фасадов дома. Легкая классика отлично подойдет для дизайна интерьеров дома из бруса, который имеет традиционные корни, она может стать отличным решением для спальни, будуара, гардеробной.
Еще одна спальня декорирована в стиле американском винтаж с любовью к природной тематике, как в стиле охотничьего домика, шале или шале. Такая комната подошла бы для интерьера комнаты сына-студента, гостевой спальни или кабинета.
Последняя, четвертая спальня в данном проекте оформлена в современной манере и разделена визуально на две зоны. Первая часть создана для кровати и шкафа-купе (на переднем плане), вторая – для библиотеки и зоны кабинета (на заднем плане).
Возвращаясь в зону общественных интерьеров, вы хотим обратить ваше внимание на потрясающий лестничный холл с невероятным по красоте светильником, где диски, блеск и подсветка сливаются в настоящее шоу!
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