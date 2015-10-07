Чистое белое совершенство

Прежде чем мы попрощаемся с вами и этим потрясающим проектом, взглянем и на прекрасные виды, которые открываются с его террасы. Здесь в зоне парадной столовой стеклянные двери могут попросту исчезать, открывая весь первый этаж летнему прохладному ветерку и пению птиц.

Бассейн здесь расположен прямо перед обрывом, что придает ему визуальной динамики. Цвет воды — небесно-голубой, образующийся благодаря небу, подсветке и специальной плитке — выбран отнюдь не случайно. Хозяева настояли именно на таком светлом, расслабляющем оттенке.

В целом проект подходит для тех, кто в загородном доме на природе ищет спокойствия и умиротворения. Несмотря на крупные размеры, он все-таки не предназначен для шумных вечеринок, скорее — для творческого уединения.

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