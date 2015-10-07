Чистое белое совершенство

Немецкие архитекторы из фирмы PROGECT A01 ARCHITECTS показывают нам, что белый цвет в тренде не только для дизайна интерьера по-скандинавски.
Их новый проект современной виллы под кодовым названием «A01» сам расскажет вам, что еще модно в этом сезоне. Расположенный на склоне, он имеет прекрасные виды на окрестности и лес и оттого выглядит еще более нестандартно.
Впечатляющая конструкция, которая будто старается бросить вызов всем правилам традиционного коттеджа, гордо стоит в окружении естественной зелени. Смелая симметричная форма усиливает эффектное впечатление, а панорамное остекление вписано в фасады так, что размеры самого строения практически невозможно угадать. Внутри дом оказывается намного больше, чем казался снаружи.
Этот проект подтверждает репутацию архитекторов, как трудолюбивых профессионалов в сфере внедрения инноваций. Фирма PROGECT A01 ARCHITECTS всегда старается не только построить дом для жизни и отдыха, но и найти новые грани самих себя и современного общества.
Внутри мы видим ту же приверженность чистому белому цвету, легким, но острым линиям и играм с геометрией. Гостиная открытого плана выглядит очень необычно — сверхнизкий диван разбивает каноны парадной комнаты дома, а камин из натурального камня напоминает маленькие греческие домики на островах. Лестничный холл с двусветным освещением тоже вписан в пространство гостиной, отчего она пользуется обилием солнечного света и просто красотой дизайнерских пролетов.
Первое чувство, которое возникает при входе в этот дом, является расслаблением разума и всего тела. Кажется, что вы наконец-то можете отдохнуть, ведь здесь нет нарочито заметных вещей, постоянно требующих к себе внимания.
Модульный диван — хит нынешнего сезона, он выполнен здесь в цвете слоновой кости и прекрасно справляется с ролью главного места отдыха всей семьи.
Одно из самых традиционных решений в загородном строительстве — стандартный кухонный остров. Он был дизайнерски перефразирован немецкими архитекторами. Теперь его конструкция является ломаной в формате 3D, стоит слегка под наклоном и даже забирается на стену для большего эффекта. Такой кухонный остров напоминает фигурки оригами, а сделан он из местной древесины.
Наверху одной из самых привлекательных комнат дома является ванная. Здесь бетонные потолки оставлены в своем естественном виде для брутального контраста с мягким матовым белым цветом повсюду. Зона вокруг отдельно стоящей ванной чащи копирует в дизайне СПА-салоны, используя натуральную древесину.
Прежде чем мы попрощаемся с вами и этим потрясающим проектом, взглянем и на прекрасные виды, которые открываются с его террасы. Здесь в зоне парадной столовой стеклянные двери могут попросту исчезать, открывая весь первый этаж летнему прохладному ветерку и пению птиц.
Бассейн здесь расположен прямо перед обрывом, что придает ему визуальной динамики. Цвет воды — небесно-голубой, образующийся благодаря небу, подсветке и специальной плитке — выбран отнюдь не случайно. Хозяева настояли именно на таком светлом, расслабляющем оттенке.
В целом проект подходит для тех, кто в загородном доме на природе ищет спокойствия и умиротворения. Несмотря на крупные размеры, он все-таки не предназначен для шумных вечеринок, скорее — для творческого уединения.
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