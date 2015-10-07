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Чистое белое совершенство

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Дома в стиле модерн
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Немецкие архитекторы из фирмы PROGECT A01 ARCHITECTS показывают нам, что белый цвет в тренде не только для дизайна интерьера по-скандинавски.

Их новый проект современной виллы под кодовым названием «A01» сам расскажет вам, что еще модно в этом сезоне. Расположенный на склоне, он имеет прекрасные виды на окрестности и лес и оттого выглядит еще более нестандартно.

Воздушный модерн

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Дома в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Впечатляющая конструкция, которая будто старается бросить вызов всем правилам традиционного коттеджа, гордо стоит в окружении естественной зелени. Смелая симметричная форма усиливает эффектное впечатление, а панорамное остекление вписано в фасады так, что размеры самого строения практически невозможно угадать. Внутри дом оказывается намного больше, чем казался снаружи.

Новая веха

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Дома в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Этот проект подтверждает репутацию архитекторов, как трудолюбивых профессионалов в сфере внедрения инноваций. Фирма PROGECT A01 ARCHITECTS всегда старается не только построить дом для жизни и отдыха, но и найти новые грани самих себя и современного общества.

Легкий и яркий

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Гостиная в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Внутри мы видим ту же приверженность чистому белому цвету, легким, но острым линиям и играм с геометрией. Гостиная открытого плана выглядит очень необычно — сверхнизкий диван разбивает каноны парадной комнаты дома, а камин из натурального камня напоминает маленькие греческие домики на островах. Лестничный холл с двусветным освещением тоже вписан в пространство гостиной, отчего она пользуется обилием солнечного света и просто красотой дизайнерских пролетов.

Гостиная

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Гостиная в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Первое чувство, которое возникает при входе в этот дом, является расслаблением разума и всего тела. Кажется, что вы наконец-то можете отдохнуть, ведь здесь нет нарочито заметных вещей, постоянно требующих к себе внимания.

Модульный диван — хит нынешнего сезона, он выполнен здесь в цвете слоновой кости и прекрасно справляется с ролью главного места отдыха всей семьи.

Кухня

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Кухни в эклектичном стиле
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Одно из самых традиционных решений в загородном строительстве — стандартный кухонный остров. Он был дизайнерски перефразирован немецкими архитекторами. Теперь его конструкция является ломаной в формате 3D, стоит слегка под наклоном и даже забирается на стену для большего эффекта. Такой кухонный остров напоминает фигурки оригами, а сделан он из местной древесины.

Ванная комната

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Ванная комната в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Наверху одной из самых привлекательных комнат дома является ванная. Здесь бетонные потолки оставлены в своем естественном виде для брутального контраста с мягким матовым белым цветом повсюду. Зона вокруг отдельно стоящей ванной чащи копирует в дизайне СПА-салоны, используя натуральную древесину.

Вечернее блаженство

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Бассейн в стиле модерн
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Прежде чем мы попрощаемся с вами и этим потрясающим проектом, взглянем и на прекрасные виды, которые открываются с его террасы. Здесь в зоне парадной столовой стеклянные двери могут попросту исчезать, открывая весь первый этаж летнему прохладному ветерку и пению птиц.

Бассейн здесь расположен прямо перед обрывом, что придает ему визуальной динамики. Цвет воды — небесно-голубой, образующийся благодаря небу, подсветке и специальной плитке — выбран отнюдь не случайно. Хозяева настояли именно на таком светлом, расслабляющем оттенке.

В целом проект подходит для тех, кто в загородном доме на природе ищет спокойствия и умиротворения. Несмотря на крупные размеры, он все-таки не предназначен для шумных вечеринок, скорее — для творческого уединения.

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