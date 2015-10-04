Дом Инь Ян

Уклон, расположение в самом углу улицы и просто нестандартная планировка участка поставили перед архитекторами ряд интересных задач.

Во-первых, нужно было на маленькой площади уместить просторный коттедж, внутренний дворик, полноценный гараж на две машины, а также оставить место для большого балкона и парадной столовой для принятия гостей.

Во-вторых, новый проект нужно было вписать в район, который существует уже многие десятилетия и имеет собственный стиль в архитектуре, но при этом построить дом в том дизайне, который захотели владельцы.

Третьим важным пунктом была оригинальная часть, которую захотел воплотить в жизнь сам хозяин, любящий эксперименты как на работе, так и в жизни.