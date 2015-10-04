Дом Инь Ян

В стремлении создать отдельные, функциональные и просто удобные дома для постоянно растущего населения принимаются во внимание все более и более нестандартные участки, иногда составленные из нескольких особенно странных треугольников.
Фантастическим способом придать одному из таких форму, характер и определенную функциональность стал этот коттедж проекта студии MWE Architects из Великобритании.
Уклон, расположение в самом углу улицы и просто нестандартная планировка участка поставили перед архитекторами ряд интересных задач.
Во-первых, нужно было на маленькой площади уместить просторный коттедж, внутренний дворик, полноценный гараж на две машины, а также оставить место для большого балкона и парадной столовой для принятия гостей.
Во-вторых, новый проект нужно было вписать в район, который существует уже многие десятилетия и имеет собственный стиль в архитектуре, но при этом построить дом в том дизайне, который захотели владельцы.
Третьим важным пунктом была оригинальная часть, которую захотел воплотить в жизнь сам хозяин, любящий эксперименты как на работе, так и в жизни.
В итоге дом имеет очень необычную форму многоугольника, а парадный вход и подъезды к гаражам пришлось расположить в разных концах участка. Остальные комнаты поделились на две зоны традиционно, в зависимости от этажа. Хотя визуально кажется, что черная и белая часть экстерьера разграничивает и функциональность самого коттеджа.
Так как большинство домов на улице построено из темного кирпича, а владельцы хотели создать черно-белый проект по типу сочетания противоположностей Инь-Ян, архитектор решил использовать забор для вписывания проекта в историю улицы. И теперь общий вид не слишком выделяется на фоне других домов, а владельцы получили именно то, что хотели.
Интересно, что изнутри этот темный кирпич для хозяев закрыт натуральным материалом, так как им он напоминает о слишком сильных традициях в регионе, в которые они и стараются вдохнуть новую жизнь своим проектом.
В дизайне интерьера использовались в основном четыре оттенка — белый, черный, дополнительные оттенки древесины и светло-серого цвета. Элементы декора сведены к минимуму, и даже светильники в этом доме не особо притягивают взгляд.
Другое дело, что функциональность в этом доме сочетается со строгой элегантностью. Посмотрев на кухню, вы увидите, как столешница из натурального камня своим матовым сиянием изысканно дополняет белые глянцевые стулья. Высокие потолки и большое количество окон практически со всех сторон позволяют сделать комнаты еще более просторными на вид, а все зоны хранения в доме сделаны с запасом.
Легкая гостиная, оформленная в белом цвете и декорированная глянцевыми белыми панелями на стенах, выглядит очень стильно. Она является частью общего первого этажа и совмещена со столовой и кухней. Сделать более практичным и уютным это модное решение помогает организация двух уровней для различных зон и невысокие перегородки.
А еще в гостиной вы найдете дровяную печь, которая греет сердца хозяев в холодные и влажные английские ночи. Чем не сказка?
В итоге сложная планировка внутри дома с нестандартными решениями по остеклению и расположению комнат дает возможность ощущать свой проект действительно личным, персонализированным, а не типовым. Например, все окна расположены именно там, где нужно семье, а не там, где это бы хотели видеть гости.
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