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Шотландия 21-ого века

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
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Как вы представляете себе Шотландию? Просторы каменистых холмов, стада овец, пасущихся на горизонте, национальная музыка? Живописные летние пейзажи сменяются брутальным серым монохромом всего окружающего мира зимой, и даже близость моря лишь дарит опустошительные ветра и холодную влагу.

Наш сегодняшний проект расположен на дальнем севере Шотландии, прямо в той местности, где находится одна из самых впечатляющих природных пустынь на планете. Фотограф Chris Humphreys поделился с нами этими потрясающими снимками, которые помогут проникнуться атмосферой места и поговорить о северной архитектуре.

Брутальный коттедж у моря

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Как должен выглядеть небольшой коттедж в данной местности? Должен ли он позитивным внешним видом компенсировать минусы природы, оживляя ее? Или же из уважения к этой части страны и всей Шотландии в целом он должен повторять ее характер и стараться аккуратно вписаться в окружающий пейзаж?

В данном регионе, где перечисление всех национальных парков заняло бы огромное количество времени, в небольшой деревне на западном побережье расположился проект El Chlis, впечатляющий дом для отдыха от архитекторов из студии Icosis.

Место для размышлений

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Сюда приезжают собраться с мыслями, сбежать от цивилизации, отпраздновать рождество, а летом — поплавать в прохладном море при максимальном уединении. Только представьте — если вы снимаете этот коттедж, который по комфорту не уступает средиземноморским, то огромные просторы вокруг моментально становятся вашими, ведь здесь попросту больше никого нет.

Остров Харрис

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Дом расположен на острове Харрис и сможет принять в свои объятия шесть человек при двух спальнях и гостиной. Интересно, что его планировка копирует приемы традиционной архитектуры данной местности и Великобритании. Например, спальни расположены на первом этаже, а гостиная с кухней и ванной — на втором.

Дикая красота

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Интерьеры коттеджа оформлены в цветовых гаммах, напрямую взятых от природы. Например, в этой прихожей царит пасмурное шотландское утро с проблесками рассветного оранжево-алого солнца на окне.

Кухня

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Просторная кухня с цельной столешницей, которая практически замыкается сама на себе, порадует любую хозяйку. Традиционные темные фасады и зеленые холмы в окне делают ее очень привлекательной.

Столовая

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

В этом же помещении с видом на море находится столовая на шесть человек. Пейзажи здесь в целом изобилуют огромными просторами нетронутых равнин с дикими цветами, а море вносит в общий вид еще больший простор.

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Гостиная

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Гостиная — летнее отражение лугов Шотландии, когда на каменистой почве уже вовсю шикует зелень и цветут практически только фиолетовые цветы. Огромные поляны клевера, переливающиеся от лавандового до фиолетового. А где-то в особенно сухих местах приютились маленькие кустики вереска, слегка колышущегося на ветру. И еще более фиолетовый чертополох, являющийся национальным цветком Шотландии, узнается даже издалека.

Мансардные окна здесь освещают лестничный пролет в приватные зоны спален, а перила приспособлены для хранения книг и фотографий. Акцентная фиолетовая стена под крышей очень эффектно задает тон всему интерьеру, делая его максимально веселым и динамичным, несмотря на погоду.

Панорамный вид

Fir Chlis, Isle of Harris, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Fir Chlis, Isle of Harris

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Несмотря на холодный климат местности, архитекторы решили остановиться на варианте панорамного остекления в гостиной. Энергетика этого места легко проникает через них в интерьер и становится частью самого дома.

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