Шотландия 21-ого века

Как вы представляете себе Шотландию? Просторы каменистых холмов, стада овец, пасущихся на горизонте, национальная музыка? Живописные летние пейзажи сменяются брутальным серым монохромом всего окружающего мира зимой, и даже близость моря лишь дарит опустошительные ветра и холодную влагу.
Наш сегодняшний проект расположен на дальнем севере Шотландии, прямо в той местности, где находится одна из самых впечатляющих природных пустынь на планете. Фотограф Chris Humphreys поделился с нами этими потрясающими снимками, которые помогут проникнуться атмосферой места и поговорить о северной архитектуре.
Как должен выглядеть небольшой коттедж в данной местности? Должен ли он позитивным внешним видом компенсировать минусы природы, оживляя ее? Или же из уважения к этой части страны и всей Шотландии в целом он должен повторять ее характер и стараться аккуратно вписаться в окружающий пейзаж?
В данном регионе, где перечисление всех национальных парков заняло бы огромное количество времени, в небольшой деревне на западном побережье расположился проект El Chlis, впечатляющий дом для отдыха от архитекторов из студии Icosis.
Сюда приезжают собраться с мыслями, сбежать от цивилизации, отпраздновать рождество, а летом — поплавать в прохладном море при максимальном уединении. Только представьте — если вы снимаете этот коттедж, который по комфорту не уступает средиземноморским, то огромные просторы вокруг моментально становятся вашими, ведь здесь попросту больше никого нет.
Дом расположен на острове Харрис и сможет принять в свои объятия шесть человек при двух спальнях и гостиной. Интересно, что его планировка копирует приемы традиционной архитектуры данной местности и Великобритании. Например, спальни расположены на первом этаже, а гостиная с кухней и ванной — на втором.
Интерьеры коттеджа оформлены в цветовых гаммах, напрямую взятых от природы. Например, в этой прихожей царит пасмурное шотландское утро с проблесками рассветного оранжево-алого солнца на окне.
Просторная кухня с цельной столешницей, которая практически замыкается сама на себе, порадует любую хозяйку. Традиционные темные фасады и зеленые холмы в окне делают ее очень привлекательной.
В этом же помещении с видом на море находится столовая на шесть человек. Пейзажи здесь в целом изобилуют огромными просторами нетронутых равнин с дикими цветами, а море вносит в общий вид еще больший простор.
Гостиная — летнее отражение лугов Шотландии, когда на каменистой почве уже вовсю шикует зелень и цветут практически только фиолетовые цветы. Огромные поляны клевера, переливающиеся от лавандового до фиолетового. А где-то в особенно сухих местах приютились маленькие кустики вереска, слегка колышущегося на ветру. И еще более фиолетовый чертополох, являющийся национальным цветком Шотландии, узнается даже издалека.
Мансардные окна здесь освещают лестничный пролет в приватные зоны спален, а перила приспособлены для хранения книг и фотографий. Акцентная фиолетовая стена под крышей очень эффектно задает тон всему интерьеру, делая его максимально веселым и динамичным, несмотря на погоду.
Несмотря на холодный климат местности, архитекторы решили остановиться на варианте панорамного остекления в гостиной. Энергетика этого места легко проникает через них в интерьер и становится частью самого дома.
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