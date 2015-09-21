Шотландия 21-ого века

Как вы представляете себе Шотландию? Просторы каменистых холмов, стада овец, пасущихся на горизонте, национальная музыка? Живописные летние пейзажи сменяются брутальным серым монохромом всего окружающего мира зимой, и даже близость моря лишь дарит опустошительные ветра и холодную влагу.

Наш сегодняшний проект расположен на дальнем севере Шотландии, прямо в той местности, где находится одна из самых впечатляющих природных пустынь на планете. Фотограф Chris Humphreys поделился с нами этими потрясающими снимками, которые помогут проникнуться атмосферой места и поговорить о северной архитектуре.