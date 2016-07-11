10 проектов семейных домов

Вместительный и радушный, просторный особняк в пригороде, призван объединить всю большую семью, несколько поколений и всех друзей, дать каждому уютное личное пространство и возможность проводить вместе как можно больше свободного времени. Стили и конструкции таких домов весьма разнообразны – от солидных классических зданий до оригинальных решений современной архитектуры. В нашем кратком обзоре мы постараемся показать вам примеры таких семейных домов, каждый из которых по-своему интересен и привлекателен.
Этот простой и стильный дом своей квадратной формой и высокими крышами напоминает тропическое бунгало для отдыха на природе, что несомненно придает зданию особо радушное настроение. Кровля антрацитового цвета очень ярко контрастирует с терракотовой древесиной фасада и террасы. В этом проекте архитекторы продумали много практичных деталей для уютного отдыха всей семьей: тенистая веранда под кровлей с деревянной широкой террасой, панорамные окна соединяют внутреннее пространство дома с садом.
Архитектура, технологическое оборудование, планировка пространства этого дома и великолепный ландшафтный дизайн – все соответствует в этом проекте и современным требованиям к экологичности, и домашнему уюту. Классический светлый фасад отделан камнем и безупречно-элегантен, а темно-серая черепица крыши и оконные рамы подчеркивают утонченность этого вместительного особняка.
Традиционные текстуры каменного фасада и белой штукатурки образуют интересный ансамбль двух проектов. Эти два блока образуют единый жилищный комплекс, архитектура и декор интерьера которого построены на контрасте легкости белого цвета и богатой фактуры натурального камня.
Экологичный и роскошный средиземноморский стиль неизменно великолепен. Особняки такого формата широко раскинуты по участку, но несмотря на свои размеры, органично вписываются в окружающий ландшафт. Простота форм и натуральные материалы отделки создают все условия для комфортной жизни в доме. А столько популярные для средиземноморской архитектуры веранды, террасы и балконы, раскрывают массу возможностей для самого разнообразного отдыха на природе. Вы можете организовать семейный ужин на широкой террасе, уединиться с книжкой на балконе второго этажа или просто наслаждаться свежесть вечерней прохлады, распахнув панорамные окна в комнатах.
Мечтать, так по крупному, не правда ли? Такой особняк хорош и сам по себе, и синева морских далей на горизонте, безусловно придают свой шарм этому проекту. Горный ландшафт местности сделал архитектуру дома достаточно сложной и интересной. Всего в здании три этажа, ступенями спускающимися в сторону побережья. Фасад нижнего этажа покрыт плотной белой штукатуркой, что защищает дом от влажного морского ветра.
Этот дом, расположенный в лесу – результат кропотливой работы архитекторов, дизайнеров интерьера и специалистов ландшафтного дизайна, целью которых было создать здание оригинальное и гармоничное в окружающих пейзажах. Дом состоит из двух частей, покрытых невероятно самобытной соломенной крышей. Многоуровневая форма крыши, цветовая гамма и материалы отделки делают этот домик похожим на традиционные голландские строения.
Деревянные дома – один из наиболее традиционных видов строительства, по прежнему востребованный современными архитекторами. Деревянные конструкции проявляют высокую прочность и уникальные эстетические качества, что позволяет делать проекты высочайшего качества. Кроме того, природное тепло древесины помогает делать дома экономичными и экологичными.
Нетиповая, комбинированная конструкция крыши придаст шарм любому простому зданию, добавить высоту и сделает настоящей архитектурной композицией. Как видите, вариантов составных форм из треугольников скатов – невероятное множество. Можно расположить небольшой дополнительный навес над крыльцом чуть ниже основного козырька крыши, можно сделать скаты развернутыми в перпендикулярно друг другу на все стороны света и добавить еще вредные мансардные помещения.
Открытая архитектура этого минималистичного дома в сочетании с янтарной древесиной создают образ дома солнечного и теплого, насыщенного положительными эмоциями и свежестью. Просторная дощатая терраса перед домом, панорамное остекление вдоль двух стен делают это строение полупризрачным и надежным одновременно, жильцы этого дома могут чувствовать растворение в природе, находясь под защитой от холодов и непогоды.
Длинная деревянная терраса вдоль фасада сразу подчеркивает традиционный и гостеприимный характер этого бревенчатого дома. Белые квадраты панорамных окон, выходящих на террасу, соединяют пространство для отдыха в гостиной и на уличной веранде.