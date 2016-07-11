Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 проектов семейных домов

Перла Вереника Перла Вереника
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Вместительный и радушный, просторный особняк в пригороде,  призван объединить всю большую семью, несколько поколений и всех друзей, дать каждому уютное личное пространство и возможность проводить вместе как можно больше свободного времени. Стили и конструкции таких домов весьма разнообразны – от солидных классических зданий до оригинальных решений современной архитектуры. В нашем кратком обзоре мы постараемся показать вам примеры таких семейных домов, каждый из которых по-своему интересен и привлекателен.

Современное бунгало

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Этот простой и стильный дом своей квадратной формой и высокими крышами напоминает тропическое бунгало для отдыха на природе, что несомненно придает зданию особо радушное настроение. Кровля антрацитового цвета очень ярко контрастирует с терракотовой древесиной фасада и террасы. В этом проекте архитекторы продумали много практичных деталей для уютного отдыха всей семьей: тенистая веранда под кровлей с деревянной широкой террасой, панорамные окна соединяют внутреннее пространство дома с садом. 

Современные энергосберегающие дома

Danhaus Stadtvilla, Danhaus GmbH Danhaus GmbH Дома в стиле кантри
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

Архитектура, технологическое оборудование, планировка пространства этого дома и великолепный ландшафтный дизайн – все соответствует в этом проекте и современным требованиям к экологичности, и домашнему уюту. Классический светлый фасад отделан камнем и безупречно-элегантен, а темно-серая черепица крыши и оконные рамы подчеркивают утонченность этого вместительного особняка. 

Традиционный каменный дом

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Дома в стиле минимализм
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Традиционные текстуры каменного фасада и белой штукатурки образуют интересный ансамбль двух проектов. Эти два блока образуют единый жилищный комплекс, архитектура и декор интерьера которого построены на контрасте легкости белого цвета и богатой фактуры натурального камня. 

Средиземноморское великолепие

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Экологичный и роскошный средиземноморский стиль неизменно великолепен. Особняки такого формата широко раскинуты по участку, но несмотря на свои размеры, органично вписываются в окружающий ландшафт. Простота форм и натуральные материалы отделки создают все условия для комфортной жизни в доме. А столько популярные для средиземноморской архитектуры веранды, террасы и балконы, раскрывают массу возможностей для самого разнообразного отдыха на природе. Вы можете организовать семейный ужин на широкой террасе, уединиться с книжкой на балконе второго этажа или просто наслаждаться свежесть вечерней прохлады, распахнув панорамные окна в комнатах. 

Дом с видом на море

Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Дома в стиле модерн
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Мечтать, так по крупному, не правда ли? Такой особняк хорош и сам по себе, и синева морских далей на горизонте, безусловно придают свой шарм этому проекту.  Горный ландшафт местности сделал архитектуру дома достаточно сложной и интересной. Всего в здании три этажа, ступенями спускающимися в сторону побережья. Фасад нижнего этажа покрыт плотной белой штукатуркой, что защищает дом от влажного морского ветра. 

Сказочный замок в наши дни

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Этот дом, расположенный в лесу – результат кропотливой работы архитекторов, дизайнеров интерьера и специалистов ландшафтного дизайна, целью которых было создать здание оригинальное и гармоничное в окружающих пейзажах. Дом состоит из двух частей, покрытых невероятно самобытной соломенной крышей. Многоуровневая форма крыши, цветовая гамма и материалы отделки делают этот домик похожим на традиционные голландские строения. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Тепло натурального дерева

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Дома в эклектичном стиле
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Деревянные дома – один из наиболее традиционных видов строительства, по прежнему востребованный современными архитекторами. Деревянные конструкции проявляют высокую прочность и уникальные эстетические качества, что позволяет делать проекты высочайшего качества. Кроме того, природное тепло древесины помогает делать дома экономичными и экологичными. 

Идеи для крыши

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Нетиповая, комбинированная конструкция крыши придаст шарм любому простому зданию, добавить высоту и сделает настоящей архитектурной композицией. Как видите, вариантов составных форм из треугольников скатов – невероятное множество. Можно расположить небольшой дополнительный навес над крыльцом чуть ниже основного козырька крыши, можно сделать скаты развернутыми в перпендикулярно друг другу на все стороны света и добавить еще вредные мансардные помещения. 

Ультрасовременная отделка традиционным деревом

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Открытая архитектура этого минималистичного дома в сочетании с янтарной древесиной создают образ дома солнечного и теплого, насыщенного положительными эмоциями и свежестью. Просторная дощатая терраса перед домом, панорамное остекление вдоль двух стен делают это строение полупризрачным и надежным одновременно, жильцы этого дома могут чувствовать растворение в природе, находясь под защитой от холодов и непогоды. 

Настоящая усадьба

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле кантри
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Длинная деревянная терраса вдоль фасада сразу подчеркивает традиционный и гостеприимный характер этого бревенчатого дома. Белые квадраты панорамных окон, выходящих на террасу, соединяют пространство для отдыха в гостиной и на уличной веранде

Дачный интерьер мечты своими руками
Какой проект подходит по стилю вашей семье?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо