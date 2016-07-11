10 проектов семейных домов

Экологичный и роскошный средиземноморский стиль неизменно великолепен. Особняки такого формата широко раскинуты по участку, но несмотря на свои размеры, органично вписываются в окружающий ландшафт. Простота форм и натуральные материалы отделки создают все условия для комфортной жизни в доме. А столько популярные для средиземноморской архитектуры веранды, террасы и балконы, раскрывают массу возможностей для самого разнообразного отдыха на природе. Вы можете организовать семейный ужин на широкой террасе, уединиться с книжкой на балконе второго этажа или просто наслаждаться свежесть вечерней прохлады, распахнув панорамные окна в комнатах.